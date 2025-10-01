Ο βραβευμένος με Όσκαρ και BAFTA Γκάρι Όλντμαν έλαβε τον τίτλο του Ιππότη για την προσφορά του στον κινηματογράφο και το θέατρο.

Ο γεννημένος στο Λονδίνο εξαιρετικός ηθοποιός τιμήθηκε από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ σε επίσημη τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ, στο πλαίσιο των Τιμών για τα Γενέθλια του Βασιλιά.

Πλέον, ο Γκάρι Όλντμαν φέρει επίσημα τον τίτλο Σερ, ενώ μετά την απονομή, δήλωσε «πολύ συγκινημένος» για την τιμή. «Ήταν συγκινητικό. Πολύ συγκινητικό. Μιλήσαμε για ένα λεπτό, αλλά σχεδόν δεν έβρισκα τη φωνή μου», είπε ο διάσημος ηθοποιός. «Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή, σεβασμό και κολακευμένος, όλα σε ίσο βαθμό. Δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Είναι ένα μοναδικό γεγονός. Νόμιζα ότι το Όσκαρ ήταν κάτι σπουδαίο. Χωρίς να θέλω να μειώσω την Ακαδημία, αλλά αυτό ωχριά μπροστά σε αυτήν την τιμή. Ήταν πραγματικά υπέροχο», σημείωσε, ενώ όσον αφορά τον διάλογό του με τον πρίγκιπα, ανέφερε σύμφωνα με το βρετανικό Ηello!: «Είπε ότι χάρηκε πολύ που ήταν αυτός που μου απένειμε τον τίτλο. Είναι θαυμαστής του ‘Slow Horses’».

Ο Όλντμαν έχει αφήσει εποχή με τις ερμηνείες του, από τον ρόλο του ως Ουίνστον Τσόρτσιλ στην ταινία «Η πιο σκοτεινή ώρα» που του χάρισε και το Όσκαρ έως τον εμβληματικό πανκ ρόκερ Σιντ Βίσιους και τις τρες ταινίες Batman. Ο ευφυής, όσο και οξύθυμος πράκτορας της MI5 Jackson Lamb που ενσαρκώνει στη σειρά «Slow Horses» του Apple TV, η οποία βασίζεται στη δημοφιλή σειρά βιβλίων του Μικ Χέρον, είναι ακόμη ένας από τους ρόλους του που έχουν αγαπηθεί.

Η λαμπρή φιλμογραφία του περιλαμβάνει επίσης τον ρόλο του Lee Harvey Oswald στην ταινία JFK (1991) του Όλιβερ Στόουν και τον Δράκουλα στην ταινία «Bram Stoker’s Dracula» (1992) του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Ο Όλντμαν έκανε επίσης το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με το έργο «Nil By Mouth» το 1997 μια ημι-αυτοβιογραφική ταινία που βασίζεται στη δική του τραυματική παιδική ηλικία. Η ταινία κέρδισε δύο BAFTA το 1998. Για την ερμηνεία του στο «Tinker Tailor Soldier Spy» (2011), ο ηθοποιός έλαβε την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Μεταξύ των προσωπικοτήτων που τιμήθηκαν ήταν επίσης η βραβευμένη με Bafta ηθοποιός Σαμάνθα Μόρτον και η Ρέιτσελ Ντέιλι, μέλος της εθνικής ομάδας της Αγγλίας (Lionesses), που κατέκτησε το Euro 2022.