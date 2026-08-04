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Ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ και οι παραγωγοί έχουν ενημερώσει τους επικρατέστερους υποψηφίους, ενώ η επίσημη ανακοίνωση για τον νέο πράκτορα 007 αναμένεται έως το τέλος του έτους.

Οι παραγωγοί αναζητούν έναν ηθοποιό κάτω των τριάντα ετών που θα αναλάβει τον ρόλο για πέντε ταινίες, διασφαλίζοντας τη συνέχεια του franchise.

Το σενάριο της νέας παραγωγής, το οποίο επιμελείται ο Στίβεν Νάιτ, βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της ανάπτυξης.

Τα ονόματα των υποψηφίων παραμένουν εμπιστευτικά, παρά τις φήμες που κυκλοφορούν για συγκεκριμένους ηθοποιούς στον διεθνή τύπο.

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Υπάρχει πλέον ουσιαστική πρόοδος στην επιλογή του επόμενου Τζέιμς Μποντ, καθώς ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ και οι παραγωγοί Έιμι Πασκάλ και Ντέιβιντ Χέιμαν φέρονται να έχουν ήδη ενημερώσει τους ηθοποιούς που προκρίθηκαν στον επόμενο γύρο των δοκιμαστικών.

Τα επόμενα δοκιμαστικά αναμένεται να γίνουν μέσα στον Αύγουστο, με τον ίδιο τον Βιλνέβ να επικοινωνεί προσωπικά με τους υποψηφίους. Η διαδικασία δείχνει ότι η αναζήτηση έχει περάσει πλέον στην καθοριστική της φάση, ωστόσο τα ονόματα όσων διεκδικούν τον εμβληματικό ρόλο παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό.

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Η Πασκάλ δήλωσε στο Deadline ότι ο ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τον επόμενο πράκτορα 007 αναμένεται να ανακοινωθεί έως το τέλος της χρονιάς.

«Θα έλεγα ότι το τέλος της χρονιάς είναι ένα πολύ πιθανό χρονικό σημείο για την ανακοίνωση του νέου Μποντ. Εργαζόμαστε με εξαιρετικά προσεκτικό και μεθοδικό τρόπο. Έχοντας συνεργαστεί με την Μπάρμπαρα Μπρόκολι στο στούντιο, γνωρίζω καλά ότι ο Ντάνιελ Κρεγκ άφησε πολύ υψηλά τον πήχη. Ο διάδοχός του πρέπει να φέρει κάτι πραγματικά διαφορετικό, που να συναρπάζει, να ενθουσιάζει και να ξεχωρίζει».

Στο παρασκήνιο, οι διαδικασίες του κάστινγκ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη εδώ και μήνες. Η Πασκάλ και ο Χέιμαν ανέλαβαν την παραγωγή την άνοιξη του 2025, ενώ η διευθύντρια κάστινγκ Νίνα Γκολντ είχε ήδη ξεκινήσει συναντήσεις με «ανερχόμενους και λιγότερο γνωστούς ηθοποιούς», προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική λίστα των υποψηφίων.

Παραμένει άγνωστο πόσοι ηθοποιοί θα συμμετάσχουν στις δοκιμές του Αυγούστου. Ορισμένες πηγές κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα περιορισμένη λίστα πέντε έως επτά υποψηφίων. Ονόματα όπως εκείνα των Κάλουμ Τέρνερ και Τζέικομπ Ελόρντι ακούγονται εδώ και μήνες ως πιθανοί διεκδικητές του ρόλου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη επιβεβαίωση, καθώς κάθε στάδιο της διαδικασίας καλύπτεται από αυστηρές συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

Σύμφωνα με στελέχη του στούντιο που μίλησαν στο Page Six, η Amazon/MGM φέρεται να αναζητά έναν νεότερο ηθοποιό -κατά προτίμηση κάτω των 30 ετών- ο οποίος θα μπορέσει να ηγηθεί του franchise για πέντε ταινίες, ακολουθώντας το μοντέλο του Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος υποδύθηκε τον 007 επί 15 χρόνια, από το 2006.

Ο Ντενί Βιλνέβ έχει ήδη αναλάβει τη σκηνοθεσία, ενώ στο πρότζεκτ προστέθηκε και ο σεναριογράφος Στίβεν Νάιτ («Peaky Blinders») για τη συγγραφή του σεναρίου, το οποίο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του Ιουνίου, εξακολουθούσε να βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης.

Με πληροφορίες από world of reel