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Ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ και οι υπεύθυνοι παραγωγής πραγματοποιούν συναντήσεις με υποψήφιους ηθοποιούς, εξετάζοντας τόσο γνωστά ονόματα όσο και λιγότερο προβεβλημένους καλλιτέχνες για τον ρόλο.

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του τρέχοντος έτους, προκειμένου να ξεκινήσουν τα γυρίσματα της επόμενης ταινίας εντός του 2027.

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Η αναζήτηση για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ συνεχίζεται, με τους παραγωγούς να φέρονται έτοιμοι για έναν νέο γύρο οντισιόν.

Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που ο Ντάνιελ Κρεγκ άφησε -μετά από πέντε ταινίες σε σχεδόν δύο δεκαετίες- οριστικά τον θρυλικό ρόλο του 007.

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Αν και οι φήμες γύρω από ονόματα όπως αυτά των Κάλουμ Τέρνερ, Χάρις Ντίκινσον και Τζέικομπ Ελόρντι, κυκλοφορούν εδώ και μήνες, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι θα γίνουν νέες οντισιόν το καλοκαίρι, στις οποίες δεν θα συμμετάσχουν μόνο γνωστοί ηθοποιοί.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε πρόσφατα ότι ο Κάλουμ Τέρνερ -με τον οποίον συνεργάστηκε στην ταινία The Boys in the Boat το 2023- «θα ήταν ένας εξαιρετικός Μποντ», καθώς είναι «ψηλός, όμορφος, γοητευτικός και Βρετανός».

Τζέικομπ Ελόρντι – Φωτογραφία Reuters

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Deadline,οι παραγωγοί και ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ έχουν αρχίσει να επικοινωνούν με όσους πέρασαν στην επόμενη φάση των οντισιόν, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο.

Ο Βιλνέβ φέρεται να συμμετέχει προσωπικά στις επαφές με τους υποψήφιους ηθοποιούς με τον ακριβή αριθμό να παραμένει άγνωστος. Ορισμένες πηγές κάνουν λόγο για 5 έως 7 άτομα, ενώ άλλες ανεβάζουν τον αριθμό σε 100.

Η διαδικασία του κάστινγκ έχει ξεκινήσει από την άνοιξη του 2025, όταν η Έιμι Πασκάλ και ο Ντέιβιντ Χέιμαν ανέλαβαν καθήκοντα παραγωγών. Παράλληλα, η διευθύντρια κάστινγκ Νίνα Γκολντ, η οποία εντάχθηκε στην ομάδα τον Απρίλιο, πραγματοποιεί συναντήσεις με ηθοποιούς τις τελευταίες εβδομάδες. Οι επαφές αφορούν κυρίως ανερχόμενα και λιγότερο γνωστά ονόματα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν κάποιοι από αυτούς θα πρέπει να προστεθούν στην τελική λίστα όσων θα δεχτούν τηλεφώνημα για τον επόμενο γύρο.

Στόχος των παραγωγών είναι η διαδικασία της τελικής επιλογής να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του έτους, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη των γυρισμάτων μέσα στο 2027.

Με πληροφορίες από Deadline, Independent