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Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα «Dune Messiah» του Φρανκ Χέρμπερτ και θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου.

Η ιστορία εξελίσσεται 17 χρόνια μετά τα προηγούμενα γεγονότα, με τον Πολ Ατρείδη να αντιμετωπίζει έναν νέο εχθρό, τον Σκάιταλ, και να βιώνει μια βαθιά ηθική κρίση.

Ο Βιλνέβ χαρακτήρισε το φιλμ ως την πιο προσωπική και γεμάτη δράση ταινία της τριλογίας, εστιάζοντας στις πολιτικές και συναισθηματικές πιέσεις των χαρακτήρων.

Στο καστ επιστρέφουν σημαντικοί ηθοποιοί όπως η Ζεντάγια, η Ρεμπέκα Φέργκιουσον και ο Χαβιέ Μπαρδέμ, ενώ ο Ρόμπερτ Πάτινσον ενσαρκώνει τον ανταγωνιστή.

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Ο Ντενί Βιλνέβ και ο Τίμοθι Σαλαμέ παρουσίασαν το νέο τρέιλερ του «Dune: Part Three» που αφηγείται το πολυαναμενόμενο φινάλε της sci-fi κινηματογραφικής τριλογίας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες.

Το event μεταδόθηκε ταυτόχρονα σε Σικάγο, Ντάλας, Τορόντο, Μόντρεαλ, Λονδίνο, Βερολίνο, Πόλη του Μεξικού και Άμπου Ντάμπι. Το νέο τρέιλερ, μαζί με μια εκτεταμένη σκηνή από την ταινία, θα προβάλλεται πριν από τις προβολές της ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν σε αίθουσες IMAX 70mm.

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Στο «Dune: PartThree», που θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου, ο Σαλαμέ επιστρέφει στον ρόλο του Πολ Ατρείδη. Η ιστορία αφηγείται τα γεγονότα μετά την άνοδό του στην εξουσία στο τέλος του «Dune: PartTwo». Βασισμένη στο μυθιστόρημα «Dune Messiah» του Φρανκ Χέρμπερτ, η ταινία εκτυλίσσεται 17 χρόνια μετά την προηγούμενη ταινία και εξερευνά τις συνέπειες από την ανάληψη της εξουσίας του Πολ. Και, όπως προμηνύει το τρέιλερ, τα πράγματα γίνονται πραγματικά σκοτεινά.

Οι θεατές της πρώτης ταινίας γνωρίζουν ότι ο Πολ διαθέτει το χάρισμα να έχει οράματα του μέλλοντος. Ωστόσο, από τη στιγμή που ανέλαβε την εξουσία του γαλαξία, η διορατικότητά του έχει θολώσει. «Το μέλλον βρίσκει πάντα τρόπο να μου μιλά», εξομολογείται. «Όμως δεν μπορώ να δω τι έρχεται».

Ένας νέος, επικίνδυνος αντίπαλος

Ο Πολ καλείται πλέον να αντιμετωπίσει έναν νέο εχθρό: Τον Σκάιταλ, τον χαρακτήρα που υποδύεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος έχει την ικανότητα να αλλάζει μορφή και επιδιώκει να τον εκθρονίσει.

«Σκοπεύουμε να πλήξουμε τον πυρήνα της αυτοκρατορικής εξουσίας», δηλώνει ο Σκάιταλ, ξεκαθαρίζοντας ότι στόχος του δεν είναι τίποτε λιγότερο από την ανατροπή του καθεστώτος.

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Η Τσάνι, ο γάμος με την Ιρουλάν και η επιστροφή του Ντάνκαν Άινταχο

Το τρέιλερ δίνει επίσης μεγαλύτερη έμφαση στην Τσάνι που υποδύεται η Ζεντάγια, τη μαχήτρια των Φρέμεν, η σχέση της οποίας με τον Πολ έχει περιπλακεί μετά τον γάμο του με την πριγκίπισσα Ιρουλάν (Φλόρενς Πιου). Η ίδια πλέον επιθυμεί να αποκτήσουν παιδί.

Ιδιαίτερα έντονη είναι και η παρουσία του Ντάνκαν Άινταχο, του θρυλικού πολεμιστή που θυσιάστηκε για να προστατεύσει τον Πολ και τη μητέρα του, Λαίδη Τζέσικα (Ρεμπέκα Φέργκιουσον), αλλά επιστρέφει στη ζωή ως ghola – ένα γενετικά αναδημιουργημένο αντίγραφο του ανθρώπου. Ο Σκάιταλ τον στέλνει στον Πολ ως «δώρο», οδηγώντας σε έναν χαρακτηριστικό διάλογο:

Ντάνκαν: «Νομίζω πως έχεις πλέον περάσει το σημείο χωρίς επιστροφή.»

Πολ: «Γιατί βρίσκεσαι εδώ;»

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Ντάνκαν: «Για να σου μεταφέρω μια πρόταση ειρήνης.»

Πολ: «Η ειρήνη είναι καλό πράγμα. Γιατί να την απορρίψω;»

Ντάνκαν: «Γιατί έχει σχεδιαστεί για να σε καταστρέψει.»

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Η πιο προσωπική και πιο δυναμική ταινία της τριλογίας

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Ο Ντενί Βιλνέβ έχει ήδη περιγράψει την τρίτη ταινία ως μια σαφή αλλαγή ύφους σε σχέση με τις δύο προηγούμενες. Όπως έχει δηλώσει, ενώ η πρώτη ήταν περισσότερο εσωτερική και στοχαστική και η δεύτερη λειτουργούσε ως πολεμικό έπος, η τρίτη είναι «γεμάτη δράση και ένταση».

Παράλληλα, την έχει χαρακτηρίσει και ως την πιο προσωπική ταινία της τριλογίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον συναισθηματικό πυρήνα της σχέσης του Πολ και της Τσάνι, καθώς αυτή δοκιμάζεται από ολοένα αυξανόμενες πολιτικές και προσωπικές πιέσεις.

Ο ίδιος ο Πολ εμφανίζεται πλέον βαθιά κλονισμένος, πολύ λιγότερο βέβαιος για τον εαυτό του απ’ ό,τι στις προηγούμενες ταινίες, έχοντας εξαπολύσει ένα κύμα αιματοχυσίας σε ολόκληρο τον γαλαξία. Το τρέιλερ κλείνει με τη συγκλονιστική φράση:

«Συγχώρεσέ με για όλα όσα έχω κάνει.»

Σαλαμέ: «Ο Χέρμπερτ ήθελε να προειδοποιήσει για τους χαρισματικούς ηγέτες»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε την προβολή του τρέιλερ, ο Τίμοθι Σαλαμέ αναφέρθηκε στην ηθική κρίση που βιώνει ο Πολ, επισημαίνοντας ότι αποτελεί βασικό στοιχείο του βιβλίου του Φρανκ Χέρμπερτ.

«Διάβασα κάπου ότι ο Χέρμπερτ έγραψε το Dune Messiah επειδή αρκετοί θεώρησαν τον Πολ έναν κλασικό ήρωα», είπε ο ηθοποιός. «Ήθελε να προειδοποιήσει τον κόσμο για το τι μπορεί να συμβεί όταν οι άνθρωποι ακολουθούν τυφλά χαρισματικούς ηγέτες και για το πώς ακόμη και οι καλοί άνθρωποι μπορούν να διαφθαρούν».

Ο Σαλαμέ μίλησε επίσης για τη ραγισμένη σχέση του Πολ και της Τσάνι μετά την προδοσία του και τον γάμο του με άλλη γυναίκα.

«Στην τρίτη ταινία φαίνεται πραγματικά η δεξιοτεχνία του Ντενί. Συνδέει αφηγηματικές γραμμές που δεν ήταν τόσο ξεκάθαρες στο βιβλίο. Ίσως εδώ να πήρε τις μεγαλύτερες δημιουργικές ελευθερίες, όμως τελικά όλα δένουν αρμονικά μεταξύ τους. Και η Ζεντάγια, όπως φαίνεται και στο νέο τρέιλερ, χαρίζει μία εκπληκτική ερμηνεία.»

Επιστροφές και νέες προσθήκες

Στην ταινία επιστρέφουν επίσης οι Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Χαβιέ Μπαρδέμ και Φλόρενς Πιου, με τον ρόλο της πριγκίπισσας Ιρουλάν να αποκτά σημαντικά μεγαλύτερη βαρύτητα.

Η Άνια Τέιλορ-Τζόι επανέρχεται ως Αλία Ατρείδη, η οποία εξελίσσεται σε αφοσιωμένη υποστηρίκτρια του αδελφού της.

Με πληροφορίες από Variety, Deadline