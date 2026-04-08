Το τρίτο μέρος της επικής τριλογίας του Ντένις Βιλενέβ με πρωταγωνιστές τους Τίμοθι Σαλαμέ και Ζεντέγια, «Dune: Part Three», μπορεί να κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου αλλά η Warner Bros. αναφέρει σε ανακοίνωση της ότι, ήδη τα εισιτήρια για τις προβολές σε 70mm IMAX έχουν αρχίσει να εξαντλούνται σε Ηνωμένες Πολιτείες και Λονδίνο.

Σύμφωνα με το Deadline, οι προβολές που έχουν εξαντληθεί αφορούν το πρώτο σαββατοκύριακο κυκλοφορίας, με μία προβολή ημερησίως σε δεκαεννέα αίθουσες IMAX. Περισσότερα εισιτήρια αναμένεται να διατεθούν σύντομα για τη συμπαραγωγή των Legendary Entertainment και Warner Bros.

Advertisement

Advertisement

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του franchise, το «Dune: Part Three» γυρίστηκε με κάμερες IMAX, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη μεγαλοπρέπεια της κινηματογραφικής εμπειρίας.

«Αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα αποδεικνύει ότι η ανυπομονησία του κοινού να απολαύσουν το τρίτο μέρος της τριλογίας όπως ακριβώς σχεδιάστηκε -στις μεγαλύτερες και πιο εντυπωσιακές οθόνες-, έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της. Για ακόμη μία φορά, ο Ντένις Βιλενέβ δημιούργησε μια κινηματογραφική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσει κανείς», δήλωσε ο Τζεφ Γκολντστάιν, πρόεδρος παγκόσμιας διανομής της Warner Bros.

Η ταινία, που γράφει το πολυαναμενόμενο φινάλε της τριλογίας του Βιλνέβ, διαδραματίζεται 17 χρόνια μετά το «Dune: Part Two».

Ο Paul Atreides «έρχεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες της απόλυτης εξουσίας και προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να ξεφύγει από τον κύκλο της βίας», εξήγησε ο σκηνοθέτης. «Ως αυτοκράτορας που μπορεί να οραματιστεί το μέλλον, είναι κατά κάποιον τρόπο ανίκητος. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που συνωμοτούν για την ανατροπή του», πρόσθεσε. Παρά την ένταση, ο Βιλνέβ υπογράμμισε πως ο έρωτας του Paul και της Chani παραμένει ο ζωτικός «παλμός» ολόκληρου του φιλμ.

Στο καστ είναι επίσης οι, Τζέισον Μομόα, Φλόρενς Πιου, Ρεμπέκα Φέργκιουσον και Ρόμπερτ Πάτινσον. Ο Βιλενέβ συνυπέγραψε το σενάριο της νέας ταινίας μαζί με τον Μπράιαν Κ. Βον, βασισμένο στο μυθιστόρημα «Dune Messiah» του Φρανκ Χέρμπερτ.

Με πληροφορίες από Deadline, Τhe Hollywood Reporter