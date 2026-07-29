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Το μυθιστόρημα «Αχνή Θέα των Λόφων» του Καζούο Ισιγκούρο μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη από τον σκηνοθέτη Κέι Ισικάβα, εξερευνώντας μυστήρια που πηγάζουν από το μεταπολεμικό Ναγκασάκι.

Στην ταινία «Έγκλημα στον Τρίτο Όροφο», μια καθηγήτρια κινηματογράφου υποψιάζεται πως ο γείτονάς της διέπραξε φόνο, παρασύροντας τον σύντροφό της σε μια έρευνα που δοκιμάζει τη σχέση τους.

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Μόλις τρεις είναι οι νέες ταινίες -και αυτή την κινηματογραφική εβδομάδα- που φέρνει ωστόσο και πάλι καλές επανεκδόσεις. Από τον «Ταξιτζή» του Σκορσέζε και την προτελευταία ταινία του Λουκίνο Βισκόντι, μέχρι τα «Ψηλά Τακούνια» του Πέδρο Αλμοδόβαρ αλλά την πρώτη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, που προβάλλεται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πάμε σινεμά.





Spider-Man: Καινούργια Μέρα

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Είναι μια καινούργια μέρα για τον Peter Parker, που έχει πλέον αφοσιωθεί στην καταπολέμηση του εγκλήματος ως Spider-Man. Κυκλοφορεί όμως σε έναν κόσμο που δεν τον θυμάται πια με τους παλιούς του φίλους να συνεχίζουν τη ζωή τους χωρίς εκείνον. Η νέα κατάσταση τού επιφυλάσσει μία ανεξέλεγκτη αλλαγή και αυτή η μεταμόρφωση μπορεί να είναι η μοναδική ελπίδα για να αποκρούσει μια νέα απειλή που στρέφεται εναντίον της πόλης και των ανθρώπων που αγαπά: έναν πανίσχυρο αντίπαλο που κανείς δεν μπορεί να δει.Ο κόσμος μπορεί να ξέχασε τον Peter Parker, εκείνος όμως δεν έχει ξεχάσει κανέναν.

Ο Τόμ Χόλαντ επιστρέφει ως Spider-Man και μαζί η Zendaya στον ρόλο της MJ, ο Τζέικομπ Μπάταλον ως Νεντ καθώς και οι Τζον Μπέρνθαλ, Σέιντι Σινκ, Τράμελ Τίλμαν, Κιθ Ντέιβιντ, Μάικλ Μάντο και Λάιζα Κολόν-Ζάγιας. Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, σε σενάριο των Κρις ΜακΚένα και Έρικ Σόμερς. Η ταινία κάνει πρεμιέρα σήμερα, 29 Ιουλίου.

Αχνή Θέα των Λόφων

1982, Ηνωμένο Βασίλειο. Μια επίδοξη Ιαπωνοβρετανίδα συγγραφέας παίρνει συνέντευξη από την μητέρα της, σχεδιάζοντας να γράψει ένα βιβλίο βασισμένο στις μεταπολεμικές εμπειρίες της στο Ναγκασάκι. Στην πορεία, ανακαλύπτει πως κάτι σε αυτές τις διηγήσεις δεν ταιριάζει. Το πρώτο βιβλίο του Καζούο Ισιγκούρο («A Pale View of Hills»,1982) μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη. Ένα αινιγματικό μυστήριο που διατρέχει τις δεκαετίες και γεννιέται από μια θύελλα αναμνήσεων του μεταπολεμικού Ναγκασάκι. Η ταινία σε σκηνοθεσία Κέι Ισικάβα έκανε πρεμιέρα στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα του Φεστιβάλ Καννών 2025. Σούζου Χιρόσε, Φούμι Νικάιντο, Γιο Γιόσιντα, Καμίλα Άικο.

Ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της εποχής μας, ο Ισιγκούρο γεννήθηκε στο Ναγκασάκι το 1954, αλλά μεγάλωσε στη Μεγάλη Βρετανία. Πολυβραβευμένος (Νομπέλ Λογοτεχνίας 2017), μεταφρασμένος σε περισσότερες από 50 γλώσσες σε όλο τον κόσμο, εκτός από μυθιστορήματα και διηγήματα, γράφει στίχους και σενάρια ταινιών.

Έγκλημα στον Τρίτο Όροφο

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Η Κολέτ, καθηγήτρια κινηματογράφου με ειδίκευση στο έργο του Άλφρεντ Χίτσκοκ, αρχίζει να υποψιάζεται ότι ο νέος γείτονας απέναντι έχει δολοφονήσει τη γυναίκα του. Είναι πραγματικότητα ή επαγγελματική διαστροφή; Ο σύντροφός της, Φρανουσά, συγγραφέας ιστορικών αστυνομικών μυθιστορημάτων, αντιμετωπίζει αρχικά με σκεπτικισμό την εμμονή της με αυτό το πιθανό έγκλημα. Όσο όμως η Κολέτ τον παρασύρει σε μια όλο και πιο αλλόκοτη έρευνα, το ζευγάρι βρίσκεται αντιμέτωπο όχι μόνο με το μυστήριο του διαμερίσματος απέναντι, αλλά και με τη δική του σχέση. Από τον Ρεμί Μπεζανσόν -κατά τον οποίο το ερώτημα δεν είναι μόνο αν έχει πράγματι συμβεί ένα έγκλημα, αλλά τι συμβαίνει όταν ένα ζευγάρι χρειάζεται μια ιστορία, έναν κίνδυνο ή ένα μυστήριο για να ξαναεπικοινωνήσει- με τους Ζιλ Λελούς, Λετισιά Καστά και Γκιγιόμ Γκαλιέν.

Following (1998)

Ένας άνεργος συγγραφέας, που ακολουθεί στα κρυφά άγνωστους ανθρώπους για να αντλήσει υλικό για τα βιβλία του, γνωρίζει τον Κομπ, έναν γοητευτικό διαρρήκτη, που τον μυεί στον τρόπο δράσης του. Η πρώτη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν -που έγινε γνωστός δύο χρόνια αργότερα με το «Memento» (2000) – προβάλλεται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα υποβλητικό νεο-νουάρ που τα βάζει με τον Χρόνο, παίζει με την αφήγηση και ανατρέπει διαρκώς τις προσδοκίες μας, όπως στις διασημότερες ταινίες του που ακολούθησαν. Με τους Τζέρεμι Θίομπαλντ, Άλεξ Χο, Λούσι Ράσελ, Τζον Νόλαν, Ντικ Μπράντσελ. Βραβείο Tiger στο Φεστιβάλ Ρότερνταμ και Βραβείο Καλύτερης Πρώτης Ταινίας στο Φεστιβάλ Σαν Φρανσίσκο 1998.

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Ψηλά Τακούνια (1991)

Δεκαπέντε χρόνια αφότου εγκατέλειψε την 12χρονη κόρη της, Ρεμπέκα, στη Μαδρίτη για να ακολουθήσει καριέρα, μια ηλικιωμένη περφόρμερ επιστρέφει στην πόλη για να μάθει ότι η κοπέλα παντρεύτηκε έναν από τους πρώην εραστές της. Το κορίτσι έχει μεγαλώσει με τον πατέρα του, αλλά παραμένει προσκολλημένο στο πρόσωπο της απούσας και άσπλαχνης μητέρας του, η οποία βγάζει τώρα όλη της την οργή και την πικρία πάνω σε μία εύθραυστη κόρη. Όταν τελικά ξανασυναντιούνται το αποτέλεσμα είναι εκρηκτικό. Οι δυο τους προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη διαλυμένη σχέση μητέρας και κόρης και να αντιμετωπίσουν την περίπλοκη κατάσταση που δημιουργεί ο κοινός τους έρωτας, όμως τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο όταν τελικά καταλήγουν ύποπτες για τη δολοφονία του άντρα. Το μελοδραματικό νουάρ του Πέδρο Αλμοδόβαρ με την Βικτόρια Αμπρίλ, τη Μαρίζα Παρέδες και τα αξέχαστα τα τραγούδια της Luz Casal «Un año de amor» και «Piensa en mi» – προβάλλεται στα θερινά, σε ψηφιακή επανέκδοση , 35 χρόνια μετά την πρώτη της παρουσίαση.

Ο Ταξιτζής (1976)

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Ο Τράβις Μπικλ, ένας μοναχικός βετεράνος του πολέμου του Βιετνάμ, που υποφέρει από κατάθλιψη και αϋπνίες, εργάζεται ως ταξιτζής στους νυχτερινούς δρόμους της Νέας Υόρκης, όπου η αποξένωση και η βία εντείνουν την ψυχική του αποσταθεροποίηση. Καθώς αποτυγχάνει να συνδεθεί με τους γύρω του, αποφασίζει να αναλάβει ο ίδιος δράση, επιδιώκοντας να «καθαρίσει» την πόλη και να σώσει μια ανήλικη εκδιδόμενη. Καταπληκτικός Ρόμπερτ Ντε Νίρο, υπέροχη Τζόντι Φόστερ, Σίμπιλ Σέπερντ, Χάρβεϊ Καϊτέλ, Άλμπερτ Μπρουκς, Πίτερ Μπόιλ.

Το φιλμ, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 κορυφαία όλων των εποχών, χάρισε το 1976 στον Μάρτιν Σκορσέζε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, προτάθηκε για τέσσερα Όσκαρ και κέρδισε τρία BAFTA. Η ταινία-σταθμός του αμερικανικού σινεμά σθμπληρώνει εφέτος 50 χρόνια.

Η Γοητεία της Αμαρτίας (1974)

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Ένας ηλικιωμένος καθηγητής ζει απομονωμένος σ’ ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Ρώμης, περιτριγυρισμένος από πίνακες ζωγραφικής που απεικονίζουν αποκλειστικά οικογενειακά πορτρέτα. Κάποια στιγμή εμφανίζεται η Μπιάνκα Μπρουμόντι, μια πλούσια, αλαζονική και ματαιόδοξη γυναίκα και τον πείθει να της νοικιάσει το διαμέρισμα του επάνω ορόφου, στο οποίο προτίθεται να εγκαταστήσει τον νεαρό εραστή της, την κόρη της και τον μνηστήρα της κόρης. Η εισβολή αυτών των ανθρώπων ταράζουν την ήρεμη ρουτίνα του καθηγητή και αναστατώνουν την ζωή του. Ωστόσο μένει έκπληκτος από την στάση και τον τρόπο τους, κυρίως από τον εραστή της Μπρουμόντι, τον χαρισματικό Κόνραντ, μια αμφιλεγόμενη αλλά και εξαιρετικά γοητευτική προσωπικότητα. Ο καθηγητής, πολύ γρήγορα κουράζεται από την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά των νέων ενοίκων, διαπληκτίζεται συνεχώς μαζί τους, αλλά επειδή κατά κάποιον τρόπο, έχουν γίνει η «οικογένεια» που ο ίδιος ποτέ δεν είχε, τους καλεί σε δείπνο για να συμφιλιωθούν.

Μπαρτ Λάνκαστερ, Χέλμουτ Μπέργκερ, Σιλβάνα Μάνγκανο, Κλόντια Μαρσάνι, Στεφάνο Πατρίτσι, Κλαούντια Καρντινάλε, στην ταινία του κόμη του ιταλικού σινεμά Λουκίνο Βισκόντι.

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