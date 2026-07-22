Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τρεις νέες ταινίες κάνουν πρεμιέρα στους κινηματογράφους την Πέμπτη 23 Ιουλίου, συμπεριλαμβανομένης της νέας δημιουργίας του Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν, της ιταλικής παραγωγής «La Vita Va Così» και της κωμωδίας «Συμπέθεροι από Σόι 2».

Παράλληλα, το κοινό έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει πέντε σημαντικές επανεκδόσεις κλασικών και σύγχρονων ταινιών, όπως το «Τρέξε Λόλα Τρέξε», το «Μια θέση στον ήλιο», τους «Επτά Ψυχοπαθείς», το «Σταυροί στο Μέτωπο» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ και το «Θρέψε Κοράκια» του Κάρλος Σάουρα.

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Μόλις τρεις είναι οι νέες ταινίες της εβδομάδας και πέντε οι πολύ δυνατές επανεκδόσεις.

Η νέα ταινία του Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν που διαδραματίζεται σε μία φουτουριστική μητρόπολη, το «La Vita Va Così» που βασίζεται σε αληθινή ιστορία και η γαλλική κωμωδία «Συμπέθεροι από Σόι 2».

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Ακόμη, σε επανέκδοση, Στάνλεϊ Κιούμπρικ με πρωταγωνιστή τον Κερκ Ντάγκλας, «Τρέξε Λόλα Τρέξε», Ελίζαμπεθ Τέιλορ στο «Μια θέση στον ήλιο», Κάρλος Σάουρα και «Επτά Ψυχοπαθείς». Αυτές είναι οι ταινίες που έρχονται στους κινηματογράφους από την Πέμπτη 23 Ιουλίου.

H Δική της Κόλαση

Ο υποψήφιος για BAFTA Δανός σκηνοθέτης Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν (Drive, The Neon Demon), επανέρχεται στη μεγάλη οθόνη δέκα χρόνια μετά, με μια ταινία που διαδραματίζεται σε μια φουτουριστική μητρόπολη βουτηγμένη στο νέον – έναν υπνωτιστικό κόσμο που μοιάζει να ξεπήδησε από σκοτεινή επιστημονική φαντασία, ισορροπώντας διαρκώς μεταξύ σαγήνης και βίας.

Μέσα από αυτόν τον κόσμο αναδύονται δύο βασικές ιστορίες. Η πρώτη ακολουθεί τον Private K (Τσαρλς Μέλτον), έναν Αμερικανό στρατιώτη που, κυριευμένος από την απόγνωση, ψάχνει τη μικρή του κόρη, πεπεισμένος πως βρίσκεται παγιδευμένη στην Κόλαση. Η δεύτερη επικεντρώνεται στην Elle (Σόφι Θάτσερ), μια νεαρή ανερχόμενη σταρ που καταρρέει υπό το βάρος μιας βαθιάς προδοσίας: ο πατέρας της, ο πανίσχυρος Johnny Thunders (Ντάγκρεϊ Σκοτ), πρόκειται να παντρευτεί τη μυστηριώδη Dominique (Αβάνα Ρόουζ Λιου) – την πρώην κολλητή της φίλη. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ Καννών, εκτός διαγωνιστικού.

Ετσι Είναι η Ζωή

Το «La Vita Va Così» σε σκηνοθεσία Ρικάρντο Μιλάνι -βασισμένο σε αληθινή ιστορία- έκανε 1 εκατ. εισιτήρια στην Ιταλία. Πρόκειται για μία ταινία που προσεγγίζει με ακραίο χιούμορ, ένα κεντρικό δίλημμα της σύγχρονης κοινωνίας: Μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να δεχτούμε την «ανάπτυξη» όταν αυτή απειλεί τον τόπο, τη μνήμη και την ταυτότητα μιας κοινότητας;

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Ένας ηλικιωμένος βοσκός έρχεται αντιμέτωπος με μεγάλες επιχειρήσεις και ισχυρά συμφέροντα, όταν γίνεται ο μόνος που αρνείται να πουλήσει τη γη του στους κατασκευαστές ακινήτων που σκοπεύουν να χτίσουν ένα πολυτελές παραλιακό θέρετρο στο μικροσκοπικό χωριό του στη Σαρδηνία. Με τους Ντιέγκο Αμπαταντουόνο, Βιρτζίνια Ραφαέλε.

Συμπέθεροι από Σόι 2

Μετά την αποκάλυψη της αλήθειας για την καταγωγή τους, χάρη σε τεστ DNA με αποτελέσματα τουλάχιστον αναπάντεχα, οι οικογένειες Bouvier-Sauvage και Martin αποφασίζουν να θάψουν το τσεκούρι του πολέμου και να οργανώσουν τον γάμο των παιδιών τους. Όμως τίποτα δεν είναι τόσο απλό. Ένας ξάδελφος του Frédéric εντοπίζεται επίσης μέσω των τεστ DNA, αποκαλύπτοντας ότι τα προηγούμενα αποτελέσματα ήταν λανθασμένα. Οι δύο οικογένειες θα ανακαλύψουν ότι οι πρόγονοί τους δεν έχουν τελειώσει ακόμη με τις εκπλήξεις.

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Από τη μία, οι αριστοκράτες Bouvier-Sauvage, με τις παραδόσεις, την κοινωνική εικόνα και την υπερηφάνεια τους. Από την άλλη, οι Martin, πιο λαϊκοί, πιο άμεσοι και πολύ λιγότερο διατεθειμένοι να κρύψουν αυτό που σκέφτονται. Ο Κριστιάν Κλαβιέ, ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς της γαλλικής κωμωδίας, επιστρέφει στον ρόλο του αριστοκράτη Frédéric Bouvier-Sauvage, ενώ ο Ντιντιέ Μπουρντόν υποδύεται ξανά τον Gérard Martin, τον συμπέθερο που δύσκολα χωρά σε κανόνες και πρωτόκολλα. Δίπλα τους, η Σιλβί Τεστί και η Μαριάν Ντεκικούρ. Σκηνοθεσία Ζουλιέν Ερβέ.

Τρέξε Λόλα Τρέξε (1998)

Στο Βερολίνο της δεκαετίας του 1990 ο νεαρός Μάνι χάνει στο τρένο τα 100.000 μάρκα που πρέπει να επιστρέψει στο λαθρέμπορο Ρόνι. Απελπισμένος παίρνει τηλέφωνο την φίλη του Λόλα, η οποία θα κάνει τα πάντα για να τον βοηθήσει. Η Λόλα έχει μόλις 20 λεπτά στη διάθεσή της για να βρει τα 100.000 μάρκα και να προλάβει το μοιραίο ραντεβού. Μόνο που η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται τρεις φορές με μικρές παραλλαγές.

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Η πολυβραβευμένη γερμανική ταινία του Τομ Τίκβερ επιστρέφει στα θερινά σινεμά, 26 χρόνια μετά την πρώτη της κυκλοφορία. Με τους Φράνκα Ποτέντε, Μόριτζ Μπλάιμπτροϊ, Χέρμπερτ Κνοπ, Νίνα Πέτρι.

Μια Θέση στον Ήλιο (1951)

Ο Τζορτζ, ένας φιλόδοξος νέος από φτωχή οικογένεια, βρίσκει την ευκαιρία να αλλάξει τη ζωή του όταν προσλαμβάνεται στην επιχείρηση του εύπορου θείου του. Εκεί γνωρίζει και ερωτεύεται τη συνάδελφό του Άλις, με την οποία ξεκινά μια κρυφή σχέση, παρά τους αυστηρούς κανόνες της εταιρείας.

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Η ζωή του όμως αλλάζει όταν παίρνει προαγωγή και γνωρίζει τη γοητευτική και πλούσια κληρονόμο Άντζελα. Ο έρωτάς τους ανοίγει μπροστά του έναν κόσμο πλούτου και κοινωνικής ανέλιξης, την ίδια στιγμή που η Άλις αποκαλύπτει ότι είναι έγκυος και απαιτεί να αναλάβει τις ευθύνες του. Παγιδευμένος ανάμεσα στην αγάπη, τη φιλοδοξία και τις κοινωνικές συμβάσεις, ο Τζορτζ οδηγείται σε αποφάσεις που έχουν τραγικές συνέπειες Πρωταγωνιστές στη βραβευμένη με 6 Όσκαρ ταινία του Τζορτζ Στίβενς είναι ο Μοντγκόμερι Κλιφτ, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και η Σέλει Γουίντερς.

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Επτά Ψυχοπαθείς (2012)

Ο Μάρτι, ένας συγγραφέας που προσπαθεί να βγάλει τα προς το ζην, ονειρεύεται πως μια μέρα θα τελειώσει το σενάριο που γράφει. Το μόνο που χρειάζεται είναι αυτοσυγκέντρωση και έμπνευση. Ο καλύτερός του φίλος, ο Μπίλι, ένας άνεργος ηθοποιός και ενίοτε κλέφτης σκυλιών, θέλει να τον βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο. Ο Χανς είναι ο συνεργός του Μπίλι, ένας θρήσκος με βίαιο παρελθόν. Ο Τσάρλι είναι ένας ψυχοπαθής γκάνγκστερ, του οποίου το σκυλί έκλεψαν ο Μπίλι με τον Χανς. Με τέτοιους χαρακτήρες να τον περιτριγυρίζουν, ο Μάρτι πρόκειται να αποκτήσει την έμπνευση που χρειάζεται, αλλά για να γράψει το σενάριο, πρέπει πρώτα να κατορθώσει να μείνει ζωντανός.

Η μαύρη κωμωδία του Μάρτιν ΜακΝτόνα (Οι Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι, Τα Πνεύματα του Ινισέριν, Αποστολή στην Μπριζ) με τους Κόλιν Φάρελ, Σαμ Ρόκγουελ, Γούντι Χάρελσον, Κρίστοφερ Γουόκεν, Τομ Γουέιτς, Άμπι Κόρνις και Όλγα Κιριλένκο.

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Σταυροί στο Μέτωπο (1957)

Η αριστουργηματική αντιπολεμική ταινία «Paths of Glory» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ με πρωταγωνιστή τον Κερκ Ντάγκλας, προβάλλεται σε αποκατεστημένη 4K κόπια.

1916, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, γαλλικό μέτωπο. Ένας στρατηγός διατάζει μια αυτοκτονική και άσκοπη επίθεση εναντίον μίας ισχυρά οχυρωμένης γερμανικής θέσης. Στο πρώτο κύμα της επίθεσης σκοτώνονται πολλοί στρατιώτες, ενώ όσοι θα συμμετείχαν στο δεύτερο κύμα, αρνούνται να επιτεθούν στις γερμανικές γραμμές ακάλυπτοι. Μετά το αναπόφευκτο φιάσκο, ο στρατηγός διατάζει να εκτελεστούν τρεις άνδρες με κλήρωση, κατηγορώντας όλο το τάγμα για δειλία. Ο συνταγματάρχης Νταξ (Κερκ Νταγκλας) ο οποίος πριν τον πόλεμο ήταν δικηγόρος, υπερασπίζεται στο στρατοδικείο τους αθώους άνδρες.

Το σενάριο βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Χάμφρεϊ Κομπ, που με τη σειρά του είναι εμπνευσμένο από μία αληθινή ιστορία, γνωστή ως «Η υπόθεση των δεκανέων του Σουέν», όπου τέσσερις δεκανείς του Γαλλικού Στρατού πυροβολήθηκαν από εκτελεστικό απόσπασμα ως παράδειγμα για τους υπόλοιπους λόχους τους κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι εκτελέσεις, που έγιναν στην περιοχή του Σουαίν στις 17 Μαρτίου 1915.

Θρέψε Κοράκια (1976)

Το αριστούργημα του Κάρλος Σάουρα «Cría Cuervos» (1976) με τις Τζέραλντιν Τσάπλιν, Άνα Τόρεντ, προβάλλεται σε νέα ψηφιακή αποκατάσταση 4Κ, πενήντα χρόνια μετά την πρώτη προβολή και το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Καννών.

Μαδρίτη, δεκαετία του 1970. Μετά τον θάνατο των γονιών της, η οκτάχρονη Άννα μεγαλώνει μαζί με τις αδελφές της στο αρχοντικό της αυστηρής κι απόμακρης θείας τους. Πιστεύοντας πως μπορεί να επικοινωνήσει με τη νεκρή μητέρα της, πλάθει έναν εσωτερικό κόσμο όπου η πραγματικότητα, η φαντασία, το παρελθόν και το μέλλον μπλέκονται αξεδιάλυτα. Στην Ισπανία της μεταφρανκικής εποχής, μέσα από τα μάτια της οκτάχρονης πρωταγωνίστριας αποτυπώνεται μια κοινωνία εγκλωβισμένη στη σιωπή και το τραύμα, με το συγκλονιστικό βλέμμα της εκπληκτικής μικρής Άνα Τόρεντ να γίνεται το συναισθηματικό και αφηγηματικό κέντρο βάρους ολόκληρης της ταινίας.