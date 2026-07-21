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Η ταινία παρουσιάζει τη μεταμόρφωση της εφημερίδας The Sun από τον Ρούπερτ Μέρντοχ και τον αρχισυντάκτη Λάρι Λαμπ κατά το 1969.

Το σενάριο αποτελεί μεταφορά του επιτυχημένου θεατρικού έργου του Τζέιμς Γκρέιαμ με πρωταγωνιστές τον Γκάι Πιρς και τον Τζακ Ο'Κόνελ.

Παρά τη συμμετοχή της στο φεστιβάλ, η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους το 2027, σύμφωνα με όσα επιβεβαιώθηκαν στο CinemaCon.

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Ο Ντάνι Μπόιλ εξασφάλισε την πρώτη μεγάλη συμφωνία πριν ακόμη ξεκινήσει το Φεστιβάλ Βενετίας, καθώς το Netflix απέκτησε τα δικαιώματα προβολής της νέας του ταινίας «Ink» για τη Βόρεια και τη Λατινική Αμερική.

Η ταινία, η οποία αφηγείται την ιστορία του δημοσιογράφου Λάρι Λαμπ, του μεγιστάνα των ΜΜΕ Ρούπερτ Μέρντοχ και της μεταμόρφωσης της μάλλον ζημιογόνας The Sun, στη διάσημη ταμπλόιντ εφημερίδα, θα είναι η ταινία έναρξης του φετινού Φεστιβάλ Βενετίας, που σηκώνει αυλαία στις 2 Σεπτεμβρίου.

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Παρότι η διοργάνωση απέχει ακόμη περίπου ενάμιση μήνα, το Netflix έσπευσε να εξασφαλίσει τα δικαιώματα της ταινίας πριν από την πρεμιέρα της. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το IndieWire, η Studiocanal, που είναι παραγωγός της ταινίας, διατηρεί και διαχειρίζεται τα δικαιώματα διανομής σε αρκετές ακόμη διεθνείς αγορές.

Η ιστορία εκτυλίσσεται το 1969 και επικεντρώνεται στη σχέση του Μέρντοχ με τον Λάρι Λαμπ, τον οποίο ο Αυστραλός μεγιστάνας προσέλαβε ως νέο αρχισυντάκτη στη The Sun, όταν εξαγόρασε την εφημερίδα από τον πρόεδρο του Ομίλου της Mirror, Χιου Κάντλιπ.

Μαζί εκτόξευσαν τις πωλήσεις και μετέτρεψαν τη The Sun στην σκανδαλοθηρική εφημερίδα που είναι γνωστή μέχρι σήμερα, εγκαινιάζοντας την περίφημη Page 3, τη σελίδα με τις γυμνόστηθες φωτογραφίες που έγινε σήμα κατατεθέν της.

Το σενάριο αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομότιτλου θεατρικού έργου του βραβευμένου με Olivier συγγραφέα Τζέιμς Γκρέιαμ, ο οποίος και ανέλαβε τη διασκευή. Το θεατρικό έργο έκανε πρεμιέρα το 2017 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία τόσο στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου όσο και στο Μπρόντγουεϊ.

Τον Μέρντοχ υποδύεται ο Γκάι Πιρς, ενώ τον Λάρι Λαμπ ο Τζακ Ο’Κόνελ, ο οποίος συνεργάζεται ξανά με τον Μπόιλ μετά το «28 Years Later». Στο καστ συμμετέχει επίσης η Κλερ Φόι, γνωστή από το «The Crown».

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Ο Μπόιλ παρουσίασε τον περασμένο Απρίλιο, στο CinemaCon, ένα σύντομο απόσπασμα από την ταινία, στο οποίο, σύμφωνα με το Screen Daily, ο Λάρι Λαμπ και ο Ρούπερτ Μέρντοχ συναντώνται σε εστιατόριο του Λονδίνου και καταστρώνουν τα σχέδια τους για το μέλλον της The Sun. Το IndieWire χαρακτήρισε τη σκηνή «γεμάτη ένταση» και «υποδειγματικά σκηνοθετημένη» περιγραφή που ταιριάζει απόλυτα στο ύφος του Μπόιλ. Ωστόσο, η ταινία δεν περιορίζεται σε συζητήσεις και συσκέψεις. Στο θεατρικό έργο σημαντική θέση έχει και η απαγωγή της Μιούριελ ΜακΚέι το 1969, συζύγου στενού συμμάχου του Μέρντοχ -που λογικά, θα δούμε και στην κινηματογραφική εκδοχή.

Το «Ink» είναι η πρώτη ταινία που παρουσιάζει ο Μπόιλ στο Φεστιβάλ Βενετίας και συγκαταλέγεται ήδη στους πιθανούς διεκδικητές των βραβείων. Ωστόσο, στο CinemaCon επιβεβαιώθηκε ότι δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει πριν από το 2027, γεγονός που σημαίνει ότι ο πολυβραβευμένος Βρετανός σκηνοθέτης θα χρειαστεί να περιμένει λίγο ακόμη μέχρι να διεκδικήσει εκ νέου μια θέση στην οσκαρική κούρσα.

Το πλήρες πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ Βενετίας θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα.

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Με πληροφορίες από Indiewire, GQ