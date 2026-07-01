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Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται οι ταινίες «Ο Θάνατος του Robin Hood» με τον Χιου Τζάκμαν, «Το Πάρτυ Γενεθλίων» του Μιγκέλ-Άνχελ Χιμένεθ, «Η Πρόσκληση» με την Ολίβια Γουάιλντ, «Όσα Ξέρει Η Μαριέλ», «Η Πανούκλα», «Το Τελευταίο Ρίσκο» με τον Ράσελ Κρόου, «Η Ημιτελής Ιστορία της Σίμα» και η ψηφιακή επανέκδοση του «Manhunter».

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«Ο Θάνατος του Robin Hood» με Χιου Τζάκμαν και Τζοντι Κόμερ, «Το Πάρτυ Γενεθλίων» με τον Γουίλεμ Νταφόε, Πενέλοπε Κρουζ, Έντουαρντ Νόρτον, Ολίβια Γουάιλντ και Σεθ Ρόγκεν στην «Η Πρόσκληση» και «Το Τελευταίο Ρίσκο» με τον Ράσελ Κρόου.

Ακόμη, «Η Πανούκλα» -μια ιστορία «τρόμου» για την κοινωνικοποίηση των αγοριών μέσα από τους σκληρούς κανόνες της αγέλης-, «Όσα Ξέρει Η Μαριέλ» από τη Γερμανία και σε επανέκδοση το «Manhunter» του Μάικλ Μαν.

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Αυτές είναι οι ταινίες που έρχονται στους κινηματογράφους την Πέμπτη 2 Ιουλίου. Πάμε σινεμά.

Το Πάρτυ Γενεθλίων

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, κάπου στο Ιόνιο, ο πανίσχυρος μεγιστάνας Μάρκος Τιμολέoν, διοργανώνει στο ιδιωτικό του νησί ένα πολυτελέστατο πάρτι γενεθλίων για τη Σοφία, τη μοναχοκόρη και κληρονόμο του. Η βραδιά φέρνει στο νησί διάφορους φίλους, συνεργάτες και παλιούς γνώριμους, πολλοί από τους οποίους βλέπουν την περίσταση ως την ιδανική ευκαιρία να πλησιάσουν τον Μάρκο και να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα.

Ο Μάρκος, συνηθισμένος να ελέγχει αμείλικτα τους πάντες και τα πάντα γύρω του, έχει κι ο ίδιος καταστρώσει κρυφά ένα σχέδιο: σκοπεύει να πάρει μια καθοριστική απόφαση για το μέλλον της κόρης του – χωρίς απαραίτητα τη συγκατάθεσή της.

Όμως, η Σοφία φτάνει στο νησί αποφασισμένη να αποκαλύψει μια αλήθεια που θα ανατρέψει τις ισορροπίες καθώς οι καλεσμένοι καταφθάνουν και η νύχτα προχωρά, το πάρτι γίνεται ολοένα πιο εκρηκτικό και ανεξέλεγκτο. Μέσα σε ατμόσφαιρα χλιδής και κλιμακούμενης έντασης, η αναπόφευκτη σύγκρουση ανάμεσα στον παντοδύναμο πατέρα και την ατίθαση κόρη του οδηγείται σε μια δραματική κορύφωση. Γουίλεμ Νταφόε, Βικ Κάρμεν Σόνε («Το Κορίτσι με τη Βελόνα»), Τζο Κόουλ («Peaky Blinders»), Έμμα Σουάρεθ, Χρήστος Στέργιογλου, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Έλσα Λεκάκου, Φραντσέσκ Γκαρίδο στην ταινία του Μιγκέλ-Άνχελ Χιμένεθ, που βασίζεται στο βιβλίο του Πάνου Καρνέζη. Τα γυρίσματα έγιναν στην Κέρκυρα.

Ο Θάνατος του Robin Hood

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Ο Ρομπέν των Δασών έχει επιβιώσει ως παράνομος, αλλά ο ηρωικός μύθος τού έχει γίνει βάρος. Κυνηγημένος και απομονωμένος, ζει στα όρια ενός κόσμου σημαδεμένου από βία, μέχρι τη στιγμή που ο παλιός του σύντροφος, Little John επιστρέφει στη ζωή του μετά από δεκαπέντε χρόνια και τον οδηγεί στην τελευταία του μάχη. Βαριά τραυματισμένος, ο Ρομπέν μεταφέρεται σε ένα απομονωμένο μοναστήρι, όπου βρίσκεται υπό τη φροντίδα της Αδερφής Brigid. Μακριά από τη ζωή που γνώριζε, έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπος με την καλοσύνη και τη συμπόνια, το πραγματικό κόστος των πράξεών του και τη λύτρωση.

Ο Μάικλ Σαρνόσκι εμπνεύστηκε την ιστορία από τις πρώιμες μπαλάντες για τον θάνατο του Ρομπέν των Δασών, στις οποίες ο θρυλικός παράνομος περνά τις τελευταίες ημέρες του υπό τη φροντίδα μιας ηγουμένης. Αντιστρέφοντας τη συνηθισμένη εικόνα του ευγενούς ήρωα και της γυναίκας που τον προδίδει, η ταινία εξετάζει τι θα συνέβαινε εάν εκείνος ήταν ο πραγματικός φορέας της βίας και εκείνη το πρόσωπο που του πρόσφερε μια τελευταία ευκαιρία να αλλάξει. Με τον Χιου Τζάκμαν -που περιγράφει την ταινία ως ένα ανθρώπινο πορτρέτο για «το σκοτάδι, τη μεταμέλεια, τον πόνο και την απώλεια»-, τη Τζόντι Κόμερ, τον Μπιλ Σκάρσγκαρντ.

Η Πρόσκληση

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Η Άντζελα καλεί στο σπίτι το ζευγάρι του πάνω ορόφου, ενώ ο σύζυγο της, Τζο είναι εξαντλημένος, εκνευρισμένος, και κυρίως απροετοίμαστος. Με την κόρη τους εκτός σπιτιού, ένα «αθώο» δείπνο γίνεται πεδίο εξομολογήσεων και ανοιχτής συζήτησης για το σεξ, την οικειότητα, την ελευθερία και τα όρια, καθώς οι δύο επισκέπτες δεν έχουν κανένα πρόβλημα να μιλήσουν χωρίς φίλτρα. Και κάπως έτσι, αυτό που ξεκινά ως κοινωνική υποχρέωση, μετατρέπεται σε μια βραδιά που κανείς τους δεν θα ξεχάσει εύκολα.

Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο φετνό Φεστιβάλ Sundance. Το σενάριο είναι διασκευή της βραβευμένης ισπανικής ταινίας Sentimental (2021) του Cesc Gay (η οποία βασίστηκε στο θεατρικό του Los vecinos de arriba). Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Ολίβια Γουάιλντ, η οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τους Πενέλοπε Κρουζ, Έντουαρντ Νόρτον και Σεθ Ρόγκεν. «Ένα δεξιοτεχνικό δράμα δείπνου, σαν το Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ, μέσα από το πνεύμα μιας κλασικής νεοϋορκέζικης κωμωδίας», όπως έγραψε το Variety.

Όσα Ξέρει Η Μαριέλ

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Ένα δωδεκάχρονο κορίτσι ανακαλύπτει πως μπορεί να διαβάζει τις σκέψεις των γονιών της και χάρη σ’ αυτή την αλλόκοτη υπερδύναμη, ξεδιπλώνεται μπροστά της ολόκληρο το φάσμα της ενήλικης απογοήτευσης: μικρά ψέματα, απωθημένα, προδοσίες, φόβοι. Πόση αλήθεια μπορεί να αντέξει μια οικογένεια προτού καταρρεύσει;

Η feelgood έκπληξη του Επίσημου Διαγωνιστικού της Berlinale 2025 αποδομεί την ψευδαίσθηση της οικογενειακής γαλήνης μέσα από μια ανατρεπτική αλληγορία, αποκαλύπτοντας με οξυδερκές χιούμορ τη δυσβάσταχτη σημασία της ειλικρίνειας. Δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Γερμανού Φρεντερίκ Χαμπαλέκ με τους Τζούλια Τζεντς, Φέλιξ Κράμερ, Λαένι Γκάιζελερ, Μεχμέτ Ατεσζί, Μόριτς φον Τρόιενφελς. «Μια αστεία, φανταστική σάτιρα» (The Guardian), «Σαν ταινία του Γιώργου Λάνθιμου» (Τhe Hollywood Reporter).

Η Πανούκλα

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Σε μία κατασκήνωση πόλο μόνο για αγόρια, ένας ευαίσθητος 12χρονος, ο Μπεν, έρχεται αντιμέτωπος με μια σκληρή παράδοση που βάζει στο στόχαστρο έναν περιθωριοποιημένο κατασκηνωτή, τον Ιλάι. Καθώς τα όρια μεταξύ παιχνιδιού και πραγματικότητας θολώνουν, φοβάται ότι πίσω από αυτό το αστείο μπορεί να κρύβεται κάτι πιο σοβαρό.

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Ο Μπεν έχει μόλις μετακομίσει στην πόλη μετά το διαζύγιο των γονιών του, και είναι προφανές ότι δεν ταιριάζει με τους άλλους, οι οποίοι είναι θορυβώδεις, χυδαίοι, αλαζόνες και πεπεισμένοι ότι ο Ιλάι πάσχει από μια μυστηριώδη ασθένεια που αποκαλούν «την πανούκλα». Αν τον αγγίξεις, την κολλάς. Το δίλημμα είναι απολύτως σαφές: ο εκκεντρικός Ιλάι μπορεί να είναι ο μόνος που ο Μπεν πραγματικά συμπαθεί, αλλά φοβάται τόσο πολύ να χάσει την κοινωνική του θέση στην ομάδα ώστε να μην τολμά να τον υπερασπιστεί. Δεν θέλει να γίνει ένας από τους ισχυρούς, αλλά απολαμβάνει το πώς είναι να νιώθει ότι είναι ένας από αυτούς. Καθώς όμως σιγά σιγά παρασύρεται σε όλο αυτό το «παιχνίδι», οι «φίλοι» του στρέφονται εναντίον του και εκείνος στρέφεται εναντίον τους μέχρι το απροσδόκητα αιματηρό τέλος της ταινίας.

Μια ιστορία «τρόμου», για την κοινωνικοποίηση των αγοριών μέσα από τους σκληρούς κανόνες της αγέλης. Η ιστορία διαδραματίζεται το 2003, με τα ρούχα, την μουσική και την αμηχανία των αρχών της δεκαετίας του 2000, και περιγράφει την κουλτούρα του εκφοβισμού και τον αμείλικτο ανταγωνισμό μεταξύ των αγοριών. Σενάριο – σκηνοθεσία Τσάρλι Πόλινγκερ, με τους Τζόελ Έντγκερτον, Έβερετ Μπλανκ, Κάγιο Μάρτιν, Κένι Ρασμούσεν. Πρεμιέρα στο τμήμα Ένα κάποιο βλέμμα του Φεστιβάλ Καννών, βραβείο καλύτερης ταινίας στο Fantastic Fest και μεγάλο βραβείο στο Φεστιβάλ Αμερικανικού Κινηματογράφου Deauville.

Το Τελευταίο Ρίσκο

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Ο Μάνκο Καπάκ, ιδιοκτήτης ενός κλαμπ, είναι έτοιμος να αφήσει πίσω του το σκοτεινό παρελθόν του, να πουλήσει το κλαμπ του και να ξεκινήσει μια νέα ζωή με τη σύντροφό του. Τα σχέδιά του ανατρέπονται όμως όταν πέφτει θύμα ληστείας από έναν ένοπλο μασκοφόρο.

Τα αφεντικά του καρτέλ τον πιέζουν ασφυκτικά, ένας φιλόδοξος νεαρός, που παριστάνει τον νεοφερμένο στην πόλη, δείχνει πρόθυμος να αγοράσει το κλαμπ, και ένα δίδυμο, εμπνευσμένο από τους Μπόνι και Κλάιντ, είναι αποφασισμένο να του αρπάξει ό,τι έχει. ‘Ο Μάνκο πρέπει να επιστρατεύσει κάθε κόλπο που έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια, για να βγει ζωντανός από αυτή την ιστορία, μαζί με την αγαπημένη του και όσα χρήματα του έχουν απομείνει. H ταινία είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα «Strip» του Τόμας Πέρι. Με τους Ράσελ Κρόου, Νίνα Ντόμπρεβ, Τερέσα Πάλμερ, Άαρον Πολ, Λουκ Έβανς, Ντάνιελ Ζοβάτο, Τζος ΜακΚόνβιλ, Μπένεντικτ Χάρντι. «Μια μαύρη κωμωδία μεταμφιεσμένη σε θρίλερ δράσης», κατά τον σκηνοθέτη Ντέρικ Μπορτέ.

Η Ημιτελής Ιστορία της Σίμα (2023)

Ο Δρ. Αράς Σιμίν ζει μια επιτυχημένη και τακτοποιημένη ζωή, μέχρι τη στιγμή που μια είδηση που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανατρέπει τα πάντα. Αντιμέτωπος ξαφνικά με μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να ελέγξει, αναγκάζεται να παλέψει για να προστατεύσει την υπόληψη, τη ζωή και την αλήθεια του, μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η πληροφορία γίνεται όπλο. Ο Ιρανός Αλιρέζα Σαμαντί σκηνοθετεί ένα κοινωνικό δράμα που κινείται ανάμεσα στην ιδιωτική ζωή και τη δημόσια έκθεση, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να μετατρέψουν μια φήμη σε πραγματικότητα. Με τους Μεχράν Αχμαντί, Αλί Ασμάντ, Μάχσα Μπαβάφα.

Manhunter (1986)

H cult ταινία των 80s που σύστησε για πρώτη φορά τον εμβληματικό χαρακτήρα του Χάνιμπαλ Λέκτορ -πριν τον Άντονι Χόπκινς- το «Manhunter» (Ανθρωποκυνηγός) του Μάικλ Μαν επιστρέφει στην τελική του εκδοχή (final cut) σε ψηφιακή επανέκδοση 4Κ με αφορμή τα 40 χρόνια από την πρώτη προβολή του.

Ένας πρώην πράκτορας του FBI επιστρέφει στην υπηρεσία για να εντοπίσει έναν κατά συρροή δολοφόνο. Για να τα καταφέρει αναγκάζεται να συμβουλευτεί τον φυλακισμένο και εξαιρετικά επικίνδυνο Δρ. Χάνιμπαλ Λέκτορ, μπαίνοντας σε μια διαδικασία που τον φέρνει ψυχικά στα όριά του. Πρωταγωνιστούν Γουίλιαμ Πίτερσεν, Κιμ Γκράιστ, Toμ Νούναν, Μπράιαν Κοξ, Ντένις Φαρίνα. Βασισμένη στο διάσημο μυθιστόρημα Κόκκινος Δράκος (Red Dragon) του Τόμας Χάρις, με τη μουσική του Μισέλ Ρουμπινί.