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Το στούντιο οφείλει να ολοκληρώσει τις συμφωνίες έως τον Δεκέμβριο, διαφορετικά η Mattel διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει το έργο σε άλλη εταιρεία.

Παρά τις προτάσεις για γενναιόδωρους οικονομικούς όρους, οι δύο πλευρές δεν έχουν καταλήξει ακόμα σε οριστική συμφωνία για τη νέα κινηματογραφική παραγωγή.

Η Γκρέτα Γκέργουιγκ και ο Νόα Μπόμπακ έχουν επεξεργαστεί τη βασική ιδέα της ταινίας, αλλά δεν ξεκινούν τη συγγραφή πριν την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

Η πρώτη ταινία Barbie αποτέλεσε παγκόσμιο εισπρακτικό φαινόμενο το 2023, σημειώνοντας έσοδα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων και αποσπώντας οκτώ υποψηφιότητες για βραβεία Όσκαρ.

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Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται το σίκουελ της τεράστιας κινηματογραφικής επιτυχίας Barbie, καθώς η Warner Bros. δίνει αγώνα δρόμου για να κλείσει συμφωνίες με τη σκηνοθέτιδα και συν-σεναριογράφο Γκρέτα Γκέργουιγκ, καθώς και με τους πρωταγωνιστές Μάργκοτ Ρόμπι και Ράιαν Γκόσλινγκ.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα των New York Times, το στούντιο έχει περιθώριο έως τον Δεκέμβριο να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις.

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Διαφορετικά, η Warner Bros. θα χάσει το αποκλειστικό δικαίωμα να γυρίσει τη συνέχεια της ταινίας και η Mattel, ιδιοκτήτρια του εμπορικού σήματος Barbie, θα είναι ελεύθερη να αποφασίσει εάν θα ανανεώσει τη συνεργασία με το στούντιο ή θα αναθέσει την παραγωγή του σίκουελ σε άλλο στούντιο.

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες. Η Warner έχει προτείνει στους βασικούς συντελεστές ιδιαίτερα γενναιόδωρους οικονομικούς όρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν ποσοστό επί των κερδών, εφόσον το σίκουελ επιτύχει συγκεκριμένους εισπρακτικούς στόχους -που κρίνοντας από τις επιδόσεις της πρώτης ταινίας, θεωρείται περίπου βέβαιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο διευθύνων σύμβουλος της Warner Bros. Discovery, Ντέιβιντ Ζάσλαβ, φέρεται να έκρινε ότι η προτεινόμενη συμφωνία ήταν υπερβολικά ευνοϊκή για τους δημιουργούς και δεν την ενέκρινε.

Η Warner, ωστόσο, δίνει διαφορετική εκδοχή των γεγονότων, σύμφωνα με την οποία, οι εκπρόσωποι των συντελεστών απέρριψαν την τελευταία πρόταση του στούντιο, που κατατέθηκε τον Μάιο, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν υποβάλει αντιπρόταση.

Σε κοινή δήλωσή τους, οι επικεφαλής του κινηματογραφικού τμήματος της Warner Bros., Παμ Άμπντι και Μάικλ Ντε Λούκα, επιβεβαίωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, σημειώνοντας πως το στούντιο έχει καταθέσει «σειρά σημαντικών προτάσεων» με στόχο να προχωρήσει η παραγωγή της νέας ταινίας, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει επιτευχθεί συμφωνία.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Γκρέτα Γκέργουιγκ και ο συνσεναριογράφος και σύζυγός της, Νόα Μπόμπακ, έχουν ήδη επεξεργαστεί τη βασική ιδέα για το Barbie 2. Ωστόσο, δεν σκοπεύουν να ξεκινήσουν τη συγγραφή του σεναρίου προτού ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, γεγονός που ενισχύει τη διαπραγματευτική τους θέση.

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Η πρώτη ταινία Barbie, που κυκλοφόρησε το 2023, εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο. Με εισπράξεις περίπου 1,5 δισ. δολαρίων παγκοσμίως, έγινε η εμπορικότερη παραγωγή στην ιστορία της Warner Bros., απέσπασε οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ και κέρδισε το βραβείο καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για το «What Was I Made For?» των Μπίλι Άιλις και Φινέα Ο’Κόνελ. Η ταυτόχρονη προβολή της με το «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν δημιούργησε επίσης το παγκόσμιο κινηματογραφικό φαινόμενο «Barbenheimer».

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter

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