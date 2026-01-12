Κρατώντας ένα fidget spinner και φορώντας μεγάλα ακουστικά, η νέα Barbie που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα γράφει ιστορία, καθώς είναι η πρώτη κούκλα με αυτισμό. Η κυκλοφορία της χάρισε χαμόγελα σε πολλά παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα, προσφέροντας για πρώτη φορά μια αναγνωρίσιμη μορφή εκπροσώπησης.

«Η στιγμή ήταν σχεδόν μαγική», λέει στο CNN η Πρέσιους Χιλ, μητέρα της Μίκο, από το Λας Βέγκας. Η Μίκο είναι μη λεκτική και επικοινωνεί μέσω συσκευής AAC, η οποία —όπως εξηγεί η μητέρα της— αποτελεί ζωτικό εργαλείο για άτομα με δυσκολίες λόγου ή γλώσσας.

Η νέα Barbie κρατά ένα ροζ fidget spinner που λειτουργεί κανονικά, φορά ακουστικά μείωσης θορύβου για την αντιμετώπιση της αισθητηριακής υπερφόρτωσης και διαθέτει tablet που παραπέμπει σε συσκευή εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας (AAC).

«Ο αυτισμός είναι συχνά μια αόρατη αναπηρία. Το να βλέπεις αυτή την πραγματικότητα να εκπροσωπείται μέσα από τη Barbie —μια φιγούρα που όλοι γνωρίζουν— ήταν πολύ σημαντικό για μένα», λέει η Χιλ. «Θέλω η Μίκο να μεγαλώσει γνωρίζοντας ότι εκπροσωπείται. Ότι δεν είναι μόνη».

Η νέα κούκλα εντάσσεται στη σειρά Fashionistas της Mattel, η οποία περιλαμβάνει Barbie με διαφορετικούς σωματότυπους, αποχρώσεις δέρματος, υφές μαλλιών και παθήσεις, όπως διαβήτη τύπου 1, σύνδρομο Down και τύφλωση.

Το βλέμμα της είναι ελαφρώς στραμμένο στο πλάι, παραπέμποντας στο γεγονός ότι ορισμένα άτομα στο φάσμα αποφεύγουν την άμεση οπτική επαφή. Το μωβ φόρεμά της είναι φαρδύ, ελαφρύ και κοντομάνικο, σχεδιασμένο ώστε να περιορίζει την επαφή του υφάσματος με το σώμα — κάτι που προτιμούν πολλοί άνθρωποι με αυτισμό.

Κατά την προετοιμασία της κυκλοφορίας, η Mattel έστειλε τη νέα Barbie στην Πρέσιους Χιλ, η οποία αποκάλυψε ότι και η ίδια βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. «Με έκανε να νιώσω ότι με βλέπουν», λέει.

Η Χιλ είναι μητέρα τριών παιδιών, ανάμεσά τους και τα 11χρονα δίδυμα Μάθιου και Μα’Κένζι. Ο Μάθιου, που επίσης βρίσκεται στο φάσμα, ενθουσιάστηκε με τη νέα κούκλα. «Ελπίζω και άλλες οικογένειες να νιώσουν το ίδιο», σημειώνει.

Για τον σχεδιασμό της Barbie, η Mattel συνεργάστηκε με το Autistic Self Advocacy Network. Η κούκλα φιλοδοξεί να εκπροσωπήσει περίπου 1 στα 31 παιδιά στις ΗΠΑ που διαγιγνώσκονται με αυτισμό έως την ηλικία των 8 ετών.

«Είναι ζωτικής σημασίας τα αυτιστικά παιδιά να βλέπουν αυθεντικές, χαρούμενες απεικονίσεις του εαυτού τους», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού, Κόλιν Κίλικ. «Η συνεργασία με τη Barbie μας επέτρεψε να συμβάλουμε ώστε η κούκλα να αντικατοπτρίζει και να γιορτάζει την αυτιστική κοινότητα.»

Ο αυτισμός αποτελεί ένα φάσμα νευροαναπτυξιακών διαφορών που επηρεάζουν την επικοινωνία, την κοινωνική αλληλεπίδραση και τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Παρότι δεν υπάρχει θεραπεία, η έγκαιρη υποστήριξη μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Έρευνες δείχνουν ότι ο αυτισμός διαγιγνώσκεται συχνότερα στα αγόρια, ωστόσο πολλοί ειδικοί εκτιμούν πως στις γυναίκες συχνά υποδιαγιγνώσκεται ή εντοπίζεται σε μεγαλύτερη ηλικία. Η ίδια η Χιλ έλαβε τη διάγνωση στα 29 της, μετά τη διάγνωση της κόρης της.

«Τα παιχνίδια έχουν σημασία. Η εκπροσώπηση έχει σημασία», λέει η Άιλιεν Λαμπ από το Autism Speaks. «Το να βλέπουν τα παιδιά τον εαυτό τους σε ένα παιχνίδι στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα: ότι το να είσαι διαφορετικός δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ντρέπεσαι».