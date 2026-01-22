Το εκδοτικό τμήμα της Mattel συνεργάζεται με τη διάσημη συγγραφέα Άλεξ Άστερ, για ένα νέο μυθιστόρημα για εφήβους με πρωταγωνίστρια την Barbie, στην οποία η εμβληματική κούκλα ξεκινά ένα ταξίδι σε «επικίνδυνες, μαγικές χώρες», σύμφωνα με το δημοσίευμα του Associated Press.

Το βιβλίο, με τίτλο «Barbie: Dreamscape», αποτελεί το πρώτο μυθιστόρημα για νέους ενηλίκους από την Mattel Publishing, από τότε που ανακοινώθηκε η ίδρυση της εκδοτικής πλατφόρμας πριν τρία χρόνια. Σύμφωνα με την Mattel, το μυθιστόρημα δεν συνδέεται με την επιτυχημένη ταινία «Barbie» του 2023 και δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο πλάνο για κινηματογραφική μεταφορά.

Η παγκοσμίου φήμης εταιρεία παιχνιδιών χαρακτηρίζει το βιβλίο της Άστερ ως μια «ιστορία ενηλικίωσης», στην οποία η Barbie ανακηρύσσεται ως «Fateless» (χωρίς πεπρωμένο) κατά την αποφοίτησή της από την Ακαδημία Swancrest.

«Προκειμένου να αποκτήσει ένα πεπρωμένο, πρέπει να ταξιδέψει σε επικίνδυνες, μαγικές χώρες αναζητώντας τα μυστηριώδη όντα που ελέγχουν τις μοίρες όλων στο Heartland, αλλά και τις κρυμμένες αλήθειες που θα μπορούσαν να αλλάξουν τον κόσμο της για πάντα», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη του βιβλίου. «Για να χαράξει τον δικό της δρόμο, η Barbie πρέπει να βγει από το κουτί και να εισέλθει στο άγνωστο».

Η Άστερ, δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γνωστή για τη σειρά «Lightlark» αλλά και το μυθιστόρημα για ενήλικες «Summer in the City», δήλωσε ότι οι κούκλες Barbie έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην παιδική της ηλικία.

«Πέρασα αμέτρητες ώρες δημιουργώντας ιστορίες με κάθε μία από τις κούκλες μου και ακόμα θυμάμαι τη χαρά του να ανοίγω ένα νέο κουτί, να προσθέτω έναν ακόμα χαρακτήρα στις ιστορίες μου και να θαυμάζω κάθε αξεσουάρ», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το βιβλίο «Barbie: Dreamscape» θα κυκλοφορήσει στις 28 Ιουλίου.

Με πληροφορίες από Associated Press, Licence Global