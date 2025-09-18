Ο Μάθιου ΜακΚόναχι, κατά τη διάρκεια της εμφάνιση του στην εκπομπή «Today» αποκάλυψε ότι θα ήθελε να συμμετάσχει αν και όταν προχωρήσει η παραγωγή μιας νέας ταινίας «Barbie» στο ρόλο ενός ανανεωμένου Ken.

«Θα ήταν δύσκολο να πει κανείς όχι σε κάτι τέτοιο», σχολίασε στον παρουσιαστή της εκπομπής, Κρεγκ Μέλβιν, αναφερόμενος στη πρόσφατη δήλωση που έκανε η πρωταγωνίστρια της ταινίας, Αμέρικα Φερέρα, όταν εμφανίστηκε κι εκείνη στην ίδια εκπομπή, και επεσήμανε στη δημοσιογράφο, Σαβάνα Γκάθρι, ότι ο ΜακΚόναχι θα ήταν «πολύ καλός υποψήφιος για τον ”King of the Kens”».

Λίγες ώρες αργότερα, οι Μάργοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ εμφανίστηκαν στην εκπομπή για την προώθηση της νέας τους ταινίας, «A Big Bold Beautiful Journey» («Ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι»). Βέβαια, ο Μέλβιν ανέφερε ότι είχε ρωτήσει τον ΜακΚόναχι σχετικά με το αν θα ήθελε να υποδυθεί τον Ken σε ένα ενδεχόμενο σίκουελ της «Barbie».

Η 35χρονη ηθοποιός είχε πρωταγωνιστήσει στην ομώνυμη ταινία του 2023, σε σκηνοθεσία Γκρέτα Γκέργουιγκ, στην οποία ο Ράιαν Γκόσλινγκ υποδύθηκε τον έρωτα της Barbie, Ken. Η ταινία σημείωσε τεράστια επιτυχία στο box office, ήδη από την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας της.

Η Ρόμπι εξέφρασε τη χαρά της για μια πιθανή συνεργασία με τον ΜακΚόναχι, λέγοντας στον Μέλβιν: «Υπέροχα. Ευχαριστώ που τον ρώτησες», καθώς ο ηθοποιός δήλωσε ότι θα συμμετείχε στο σίκουελ, μόνο αν θα ήταν και η Ρόμπι σε αυτό.

Ωστόσο, φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί σύντομα. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Stellar Magazine», η 35χρονη ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι δεν σχεδιάζουμε κάτι για δεύτερη ταινία.

«Έχω συνειδητοποιήσει ότι το πιο ικανοποιητικό για μένα στη ζωή, είναι να βλέπω πράγματα ή ανθρώπους να φτάνουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους», εξήγησε. «Και η Barbie ήταν ένα από αυτά, καθώς όλα όσα έπρεπε να γίνουν, έγιναν. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ικανοποιητικό από αυτό», κατέληξε

Από την άλλη, η Γκέργουιγκ στο ερώτημα για μία πιθανή δεύτερη ταινία, είχε απαντήσει: «Αν βρω το κατάλληλο σενάριο, τότε το κάνουμε. Αν δεν βρω, δεν υπάρχει συνέχεια».

Με πληροροφορίες από The Independent