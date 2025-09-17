Η νέα ταινία του Κογκονάντα με την Μάργκοτ Ρόμπι και τον Κόλιν Φάρελ, ο Ριζ Άχμεντ και η Λίλι Τζέιμς με τον Σαμ Γουόρθινγκτον σε μία ταινία που θυμίζει εμβληματικά θρίλερ των 70s, δύο ισπανικές -εντελώς διαφορετικές- ταινίες, ένα horror και δύο επανεκδόσεις. Αυτές είναι οι ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου. Πάμε σινεμά.

Ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι

Advertisement

Advertisement

Πώς θα σας φαινόταν αν μπορούσατε να ανοίξετε μια πόρτα και περνώντας μέσα από αυτήν να ξαναζήσετε μια καθοριστική στιγμή από το παρελθόν σας; Η Σάρα και ο Ντέιβιντ είναι δύο άγνωστοι μεταξύ τους που συναντιούνται στον γάμο ενός κοινού τους φίλου και πολύ σύντομα, μέσα από μια αναπάντεχη τροπή της μοίρας, θα βρεθούν συνοδοιπόροι σε ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι – μια αστεία, φανταστική, σαρωτική περιπέτεια, μέσα από την οποία έχουν την ευκαιρία να ξαναζήσουν σημαντικές στιγμές από το παρελθόν τους, ενδεχομένως και να αλλάξουν το μέλλον τους. Μάργκοτ Ρόμπι, Κόλιν Φάρελ και μαζί τους Τζόντι Τέρνερ-Σμιθ, Λίλι Ρέιμπ, Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ και Χάμις Λινκλέιτερ. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο γεννημένος στη Νότια Κορέα Αμερικανός Κογκονάντα, ο οποίος δήλωσε ότι τα στοιχεία μαγικού ρεαλισμού της ιστορίας οφείλονται εν μέρει στην αγάπη του για τις ταινίες κινουμένων σχεδίων του θρυλικού Ιάπωνα δημιουργού άνιμε, Χαγιάο Μιγιαζάκι.

Ο Μεσολαβητής

Ο Ας είναι ένας κορυφαίος μεσολαβητής που ειδικεύεται στη διαπραγμάτευση επικερδών συμφωνιών μεταξύ διεφθαρμένων εταιρειών και ατόμων που απειλούν να τις καταστρέψουν. Κρατά την ταυτότητά του μυστική και ακολουθεί πάντα ένα αυστηρό σύνολο κανόνων. Όμως, όταν μια μέρα λαμβάνει ένα μήνυμα από μια πιθανή πελάτισσα, που χρειάζεται την προστασία του απλώς για να παραμείνει ζωντανή, οι κανόνες αρχίζουν γρήγορα να αλλάζουν. Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ριζ Άχμεντ πρωταγωνιστεί μαζί με τη Λίλι Τζέιμς και τον Σαμ Γουόρθινγκτον σε ένα θρίλερ για τη διαφθορά, την εξαπάτηση και τον υπόκοσμο της εξουσίας και του χρήματος στη Νέα Υόρκη, σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Μακένζι («Hell or High Water»). Με επιρροές από τα εμβληματικά θρίλερ της δεκαετίας του 1970, όπως Η Συνομιλία, Ανθρωποκυνηγητό και Οι τρεις μέρες του Κόνδορα.

Μαύρη Φάλαινα

H Ίνγκριντ είναι μια πληρωμένη δολοφόνος με ένα ιδιαίτερο χάρισμα: χρησιμοποιεί το σκοτάδι για να περάσει σε ένα παράλληλο σύμπαν ώσπου να επανεμφανιστεί σε κάποιο άλλο μέρος στον αληθινό κόσμο. Αυτό της επιτρέπει να μπαινοβγαίνει στα σπίτια των θυμάτων της χωρίς να αφήνει κανένα αποδεικτικό στοιχείο, αλλά της στερεί κάτι από την ανθρώπινη υπόστασή της.

Τη δύναμη αυτή την απέκτησε όταν ήταν ακόμα παιδί, όταν ένα βράδυ την άγγιξε ένα τέρας και τα μάτια της έγιναν μαύρα. Έκτοτε, κάθε φορά που επιστρέφει από το σκοτάδι, εκκρίνει από το κεφάλι της μια παράξενη λευκή ουσία, την οποία συλλέγει και φυλάει πολύ προσεκτικά σε ένα μεταλλικό κουτί. Μία μέρα, προσλαμβάνεται από έναν γκάνγκστερ για να σκοτώσει έναν επιχειρηματία που φιλοδοξεί να θέσει το λιμάνι της περιοχής υπό τον έλεγχό του. Όταν όμως ο γκάγγκστερ δέχεται μία επίσκεψη από έναν λαθρέμπορο και διακινητή μυστηριωδών θαλάσσιων πλασμάτων, τα όρια του ανθρώπινου και του μη ανθρώπινου γίνονται δυσδιάκριτα και η Ίνγκριντ θα χρειαστεί να παλέψει για την ελευθερία της. Νεονουάρ θρίλερ φαντασίας από τον Ισπανό Πάμπλο Ερνάντο, με πρωταγωνιστές τους Ίνγκριντ Γκαρθία-Γιόνσον, Ραμόν Μπαρέα, Κέπα Εράστι, Όσκαρ Παστόρ. Η ταινία έκανε τη διεθνή της πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Advertisement

Έρωτας στη Βαρκελώνη

Ρομαντική κομεντί από τον Καταλανό Σεσκ Γκέι (Τρούμαν, Γείτονες από Πάνω), που αφηγείται την ιστορία της Εύας, μίας παντρεμένης γυναίκας στη μέση ηλικία με παιδιά στην εφηβεία, η οποία μετά από ένα επαγγελματικό ταξίδι στη Ρώμη νιώθει την ανάγκη να ερωτευτεί ξανά. Επιστρέφοντας στη Βαρκελώνη, αποφασίζει να κάνει μια νέα αρχή. Πρωταγωνιστεί η πολυβραβευμένη Νόρα Ναβάς και οι Χουάν Ντιέγκο Μπότο και Ροδρίγο ντε λα Σέρνα.

Μολυβένιος Στρατιώτης

Advertisement

Ο Νας Κάβανο, πρώην κομάντο ειδικών δυνάμεων, ζητά εκδίκηση από έναν ηγέτη αίρεσης ο οποίος έχει διαφθείρει τους παλιούς συμπολεμιστές του. Ο ηγέτης, γνωστός ως Μποκούσι, που δεν μπορεί κανείς να σταματήσει, υπόσχεται στους βετεράνους σκοπό και προστασία, όμως στην πραγματικότητα αποκαλύπτεται η επιρροή του είναι κατατροφική. Ο Κάβανο συμμαχεί με τον στρατιωτικό πράκτορα Εμμάνουέλ Άσμπερν για να διεισδύσει στο φρούριο του Μποκούσι προκειμένου να βρει τη χαμένη του σύζυγο και να αντιμετωπίσει κατά μέτωπο τον άνθρωπο που κάποτε ακολουθούσε. Πρωταγωνιστούν Σκοτ Ίστγουντ, Τζέιμι Φοξ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Σκηνοθεσία Μπραντ Φέρμαν.

Ο Γελωτοποιός 2

Τη νύχτα του Χάλοουιν, η νεαρή ταχυδακτυλουργός Μαξ έρχεται αντιμέτωπη με τον Γελωτοποιό, έναν εφιαλτικό πανούργο που κατέχει σκοτεινή μαγεία και μετατρέπει κάθε ψευδαίσθηση σε θανάσιμη παγίδα. Καθώς οι δρόμοι διαφυγής σφραγίζονται ο ένας μετά τον άλλον, η Μαξ πρέπει να δοκιμάσει το απόλυτο κόλπο για να γλιτώσει -να τον ξεγελάσει στο ίδιο του το παιχνίδι. Πρωταγωνιστούν οι Μάικλ Σέφιλντ, Κέιτλιν Τρένθαμ, Πάτρικ Λόρι, Χάσεν Κασέμ. Σίκουελ της ταινίας τρόμου «The Jester» (2023) σε σκηνοθεσία Κόλιν Κράουτσουκ.

Advertisement

Το Παιδί – Αστραπή και ο Τιγρούλης

Κατά τη διάρκεια μιας οικογενειακής εκδρομής στο δάσος, ο Μο, ένα παιδί που λατρεύει τους υπερήρωες και αυτοαποκαλείται το Παιδί-Αστραπή, χάνεται και συναντά μια σπάνια τίγρη, τον Τιγρούλη, που μιλάει και προσπαθεί να ξεφύγει από κακούς που κυνηγούν ζώα. Μαζί ξεκινούν μια συναρπαστική περιπέτεια γεμάτη κινδύνους, φιλία και ηρωισμό, με στόχο να προστατεύσουν τα ζώα και να σώσουν το δάσος. Το Παιδί-Αστραπή και ο Τιγρούλης θα ανακαλύψουν την αληθινή έννοια του θάρρους και της συνεργασίας και θα αποδείξουν πως ακόμη και οι πιο μικροί μπορούν να κάνουν τη διαφορά στον κόσμο.

Η Ωραία Καβγατζού (1991)

Advertisement

Ένας διάσημος αλλά από χρόνια ανενεργός ζωγράφος, ο Edouard, ζει απομονωμένος με τη σύζυγό του, Liz, σε ένα παλιό αρχοντικό στη Νότια Γαλλία. Όταν ένας νεαρός καλλιτέχνης επισκέπτεται το σπίτι μαζί με τη σύντροφό του, Marianne, ο Edouard εμπνέεται να ξαναπιάσει το πινέλο και να ολοκληρώσει έναν παλιό, ανολοκλήρωτο πίνακα, την «Ωραία Καβγατζού». Η Marianne γίνεται το νέο μοντέλο του, οδηγώντας σε μια εξαντλητική και επίπονη καλλιτεχνική διαδικασία, όπου το σώμα και η ψυχή της δοκιμάζονται. Καθώς η σχέση ανάμεσα σε ζωγράφο, μοντέλο και σύζυγο περιπλέκεται, η δημιουργία μετατρέπεται σε ιστορία πάθους, εξουσίας και αποκάλυψης. Η ταινία του Ζακ Ριβέτ, με τους Μισέλ Πικολί, Τζέιν Μπίρκιν, Εμανουέλ Μπεάρ, Μαριάν Ντενικούρ προβάλλεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα uncut και σε αποκατεστημένη 4K κόπια. Μεγάλο βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ των Καννών.

Advertisement

Η Λεωφόρος της Δύσης

«Οk, μπορεί το Χόλυγουντ να είναι διεφθαρμένο, ρηχό, ματαιόδοξο και τελείως παράλογο, όμως στοιχηματίζω ότι δεν μπορείς να σταματήσεις να το παρακολουθείς». Η Νόρμα Ντέσμοντ, μια ξεχασμένη ντίβα του βωβού κινηματογράφου, το άστρο της οποίας έδυσε μετά την εμφάνιση του ομιλούντος κινηματογράφο, ελπίζει σε μια θριαμβευτική επιστροφή. Κάποια στιγμή συναντά τον Τζο, έναν σεναριογράφο που ψάχνει τη μεγάλη ευκαιρία να αναδειχθεί στο Χόλιγουντ. Η Ντέσμοντ φιλοξενεί τον Τζο στη βίλα της στη Sunset Blvd, ελπίζοντας ότι θα γράψει ένα σενάριο για εκείνη, ενώ παράλληλα εκείνος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το όνομα της για να ανέβει και γίνεται εραστής της. Μέχρι που όλα ανατρέπονται. Το αριστούργημα του Μπίλι Γουάιλντερ με τους Γουίλιαμ Χόλντεν, Γκλόρια Σουάνσον, Ερικ Φον Στρόχαϊμ.

Advertisement