Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ θα μείνει στη μνήμη ως ένας από τους πιο εμβληματικούς σταρ στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Το Χόλιγουντ αλλά και η Ευρώπη αποχαιρετούν τον γίγαντα του αμερικανικού σινεμά, ο οποίος απεβίωσε την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, στην κατοικία του στη Γιούτα, σε ηλικία 89 ετών.

Η Μέριλ Στριπ, συμπρωταγωνίστρια του στην ταινία «Πέρα από την Αφρική», αποχαιρέτησε τον μεγάλο ηθοποιό, με την εξής συγκινητική δήλωση: «Έφυγε ένα από τα λιοντάρια. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε μου φίλε».

Advertisement

Advertisement

Η Τζέιν Φόντα, μία από τις πιο στενές φίλες του, σε μία σπάνια για τα δεδομένα του Χόλιγουντ σχέση που κράτησε έξι δεκαετίες, και συμπρωταγωνίστρια του σε τέσσερις ταινίες, δήλωσε: «Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω». Όπως είπε, «ο Μπομπ σήμαινε πολλά για μένα, ήταν ένας όμορφος άνθρωπος από κάθε άποψη. Υπήρξε υπέρμαχος μιας Αμερικής για την οποία πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε».

Ρέντφορντ και Τζέιν Φόντα είχαν τιμηθεί με Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2017 για την ταινία τους «Our Souls at Night». Ο σπουδαίος ηθοποιός συνήθιζε να χαρακτηρίζει τη συνεργασία με την Φόντα «εύκολη». «Δεν γινόταν πολλή συζήτηση, δεν χρειαζόταν να πούμε πολλά», είχε πει.

Τον κορυφαίο ηθοποιό αποχαιρέτησε μεταξύ άλλων και ο διευθυντής του Φεστιβάλ Καννών Τιερί Φρεμό: «Για πάντα Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Για πάντα ο καουμπόι, ο φυγάς, ο φυλακισμένος, ο Μεγάλος Γκάτσμπυ, ο απατεώνας, ο φοιτητής, ο πλέιμποϊ, ο μοναχικός, ο στρατιώτης, ο δημοσιογράφος, ο εραστής, ο αστέρας του μπέιζμπολ, ο ναύτης, ο γητευτής των αλόγων… Περισσότεροι από 70 ρόλοι, εννέα σκηνοθεσίες, ιδρυτής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς […] Ο Ρέντφορντ ήταν κάτι περισσότερο από ένας θρύλος: ήταν ένα πρότυπο. Για πάντα Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο ηλεκτρικός καβαλάρης που αγαπούσε την ελευθερία».

Η Ζιλιέτ Μπινός, η οποία ετοιμάζεται να κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το «In-I In Motion», αποκάλυψε τον καθοριστικό ρόλο του Ρέντφορντ στην απόφασή της να περάσει πίσω από την κάμερα. «Ο ενθουσιασμός, η ζεστασιά και η αγάπη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ για την τέχνη με ενέπνευσαν να κάνω την ταινία μου «In-I In Motion». Αφού είδα την παράσταση «In-I» στη Νέα Υόρκη, μου ζήτησε επίμονα να κάνω μια ταινία. Το έκανα. Θα τον ευχαριστώ πάντα».