Η Σίντνεϊ Σουίνι φέρεται αρχικά να είχε συμμετοχή στο «The Devil Wears Prada 2» με ένα μικρό cameo όπου θα υποδυόταν τον εαυτό της, ωστόσο η σκηνή τελικά αφαιρέθηκε από την ταινία.

Σύμφωνα με το Entertainment Weekly, η ηθοποιός εμφανιζόταν σε μια σύντομη σκηνή ως μία από τις διάσημες πελάτισσες της Emily Charlton, την οποία υποδύεται η Έμιλι Μπλαντ. Παρ’ όλα αυτά, οι δημιουργοί αποφάσισαν τελικά να την αφαιρέσουν στο στάδιο του μοντάζ.

Advertisement

Advertisement

Sydney Sweeney's cameo in 'The Devil Wears Prada 2' was cut from the final film, as a source tells EW what would've happened in the scene and why it was nixed. https://t.co/aH6Ybq2HOC — Entertainment Weekly (@EW) April 21, 2026

Η απόφαση χαρακτηρίστηκε ως «δημιουργική επιλογή», με πηγές να αναφέρουν ότι η σκηνή απλώς δεν ταίριαζε στη δομή και τη ροή της ταινίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η παραγωγή πάντως «εκτίμησε» τη συμμετοχή της.

Η εξέλιξη αυτή παρουσιάζεται ως μια συνηθισμένη επιλογή σε μεγάλες ταινίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από πολυπληθή καστ. Στη συγκεκριμένη, οι παρουσίες των Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουει και Έμιλι Μπλαντ, είναι απο μόνες τους υπεραρκετές, ενώ το cameo της Lady Gaga, «ενσωματώθηκε άψογα» στο τελικό μοντάζ.

Το σίκουελ, του οποίου η παγκόσμια πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 20 Απριλίου στη Νέα Υόρκη, είναι γεμάτο από cameo εμφανίσεις από τον χώρο της μόδας αλλά και της ποπ σκηνής. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η Ντονατέλα Βερσάτσε αλλά και το supermodel, Ναόμι Κάμπελ, ενώ όταν ρωτήθηκε για τη συμμετοχή της ή όχι η Άννα Γουίντουρ, απάντησε πως «αυτό θα το ανακαλύψετε μόνοι σας».

Παρά τις αντιδράσεις, η Σίντεϊ Σουίνι παραμένει εμπορικά ισχυρή παρουσία στο Χόλιγουντ, με την ταινία «The Housemaid» να έχει ξεπεράσει τα 400 εκατομμύρια δολάρια στο box office, αν και την ίδια στιγμή εξακολουθεί να έχει και αρκετούς επικριτές, ειδικά μετά την κυκλοφορία της τρίτης σεζόν του «Euphoria».

Με πληροφορίες από World of Reel, Entertainment Weekly, Variety