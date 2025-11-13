Οι βραβευμένοι με Όσκαρ ηθοποιοί Μάθιου ΜακΚόναχι και Μάικλ Κέιν υπέγραψαν ξεχωριστές συμφωνίες με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, ElevenLabs, προκειμένου να δημιουργηθούν εγκεκριμένες συνθετικές εκδοχές των φωνών τους για εξουσιοδοτημένη εμπορική χρήση.

Η εταιρεία, με έδρα τη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε τη συνεργασία την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του πρώτου της συνεδρίου στο Σαν Φρανσίσκο. Εκεί παρουσίασε και το νέο της εγχείρημα με τίτλο, «Iconic Voice Marketplace», μια πλατφόρμα η οποία, όπως αναφέρει, θα επιτρέπει σε εταιρείες και δημιουργούς να ζητούν επίσημη άδεια χρήσης φωνών διασήμων ή ιστορικών προσώπων για διαφημίσεις, αφήγηση και άλλες παρόμοιες ηχητικές παραγωγές.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με την ElevenLabs, ο σκοπός της αγοράς αυτής είναι να διασφαλιστεί ότι κάθε «κλωνοποιημένη» ή αναπαραγόμενη φωνή θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά με τη ρητή συγκατάθεση του ατόμου ή των νόμιμων διαχειριστών της φωνής του. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το marketplace έχει σχεδιαστεί ώστε να «θέτει ένα νέο πρότυπο υπεύθυνης χρήσης της φωνητικής τεχνολογίας» και να εγγυάται πως «οι άνθρωποι πίσω από τις φωνές παραμένουν πάντα οι κάτοχοι της διαχειρίσης των δικαιωμάτων τους».

Η φωνή του Μάικλ Κέιν θα είναι διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής ElevenReader, η οποία μετατρέπει κείμενο σε ομιλία, καθώς και μέσω του νέου marketplace για εγκεκριμένους πελάτες.

Ο 92χρονος ηθοποιός δήλωσε ότι η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στη «διατήρηση και διάδοση των φωνών». «Για χρόνια, έχω δανείσει τη φωνή μου σε ιστορίες που συγκίνησαν τον κόσμο, ιστορίες θάρρους, ευφυΐας οι οποίες αναδεικνύουν το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής. Τώρα, βοηθώ άλλους να βρουν τη δική τους. Με την ElevenLabs μπορούμε να διατηρήσουμε και να μοιραστούμε φωνές, όχι μόνο τη δική μου, αλλά οποιουδήποτε», ανέφερε σε δήλωσή του που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της εταιρείας.

Ο ΜακΚόναχι, ο οποίος -σύμφωνα με την εταιρεία- είναι μέτοχος της ElevenLabs εδώ και χρόνια, έχει υπογράψει συμφωνία για την παραγωγή μίας ισπανόφωνης ηχητικής έκδοσης του ενημερωτικού του δελτίου «Lyrics of Livin» με τη χρήση της τεχνολογίας που προσφέρει η εταιρεία.

Advertisement

«Είμαι περήφανος που εδώ και αρκετά χρόνια είμαι μέτοχος στην ElevenLabs. Είναι απίστευτο να βλέπω την εξέλιξη της εταιρείας και της τεχνολογίας από τα πρώτα της βήματα μέχρι σήμερα. Αυτό που παραμένει σταθερό είναι η εξαιρετική ικανότητα αφήγησης και το δημιουργικό δυναμικό που μπορεί και προσφέρει η ElevenLabs, γεγονός που με εντυπωσίασε από την αρχή και με αγγίζει ως επαγγελματία αφηγητή ιστοριών», δήλωσε ο 56χρονος ηθοποιός.

Εκτός από τους ΜακΚόναχι και Κέιν, το νέο marketplace θα περιλαμβάνει επίσης τις φωνές θρυλικών αστέρων του Χόλιγουντ όπως οι Τζον Γουέιν, Ροκ Χάτσον και Τζούντι Γκάρλαντ, καθώς και ζώντων καλλιτεχνών όπως οι Λάιζα Μινέλι και Αρτ Γκαρφάνκελ. Τον πλήρη κατάλογο, ο οποίος περιλαμβάνει συνολικά 28 φωνές, συμπληρώνουν ιστορικές προσωπικότητες όπως ο Μαρκ Τουέιν, ο Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, η Μάγια Αγγέλου και ο Άλαν Τούρινγκ.

Η πλατφόρμα δεν προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στις φωνές των διασήμων ή ιστορικών προσώπων. Αντίθετα, λειτουργεί ως διμερές σύστημα το οποίο συνδέει ενδιαφερόμενες εταιρείες με τους νόμιμους κατόχους των δικαιωμάτων κάθε φωνής.

Μερικές από τις διαθέσιμες τεχνητές φωνές έχουν δημιουργηθεί μέσω τεχνολογίας φωνητικής κλωνοποίησης, ενώ άλλες έχουν αναπαραχθεί συνθετικά από ιστορικές ή αρχειακές ηχογραφήσεις. Η ElevenLabs αναφέρει ότι αυτή η προσέγγιση, της επιτρέπει να συνδυάζει το μεταμοντέρνο με ιστορικά σημαντικές φωνές, για εκπαιδευτικούς, δημιουργικούς και εμπορικούς σκοπούς.

Με πληροφορίες από The Independent

Advertisement