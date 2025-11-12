Ένας καλλιτέχνης κατάφερε να κρεμάσει κρυφά σε τοίχο μουσείου έργο του δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη. Ο Elias Marrow τοποθέτησε τον πίνακα με τίτλο «Empty Plate» στο National Museum Cardiff στην Ουαλία. Το έργο που απεικονίζει ένα νεαρό αγόρι με σχολική στολή που κρατά ένα άδειο πιάτο, θαύμασαν «εκατόνταδες άνθρωποι», σύμφωνα με τον ίδιο, προτού αφαιρεθεί.

Ένας επισκέπτης που εντόπισε το έργο, ρώτησε υπάλληλο του μουσείου, αλλά ο εργαζόμενος παραδέχτηκε πως «δεν είχε ιδέα για το έργο αλλά και ούτε πως εμφανίστηκε εκεί».

Εκπρόσωπος του μουσείου σε δήλωση του ανέφερε: «Ένα αντικείμενο τοποθετήθηκε χωρίς άδεια σε τοίχο του National Museum Cardiff. Μόλις ενημερωθήκαμε, το αφαιρέσαμε».

Το έργο, το οποίο δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και στη συνέχεια εκτυπώθηκε, κρεμάστηκε από τον Marrow στη ενότητα σύγχρονης τέχνης του μουσείου. Στην ιστοσελίδα του σημειώνεται ότι το «Empty Plate», «αντιπροσωπεύει την Ουαλία το 2025», όπως γράφει χαρακτηριστικά.

Ο Marrow εξήγησε ότι τον ενδιέφερε «το πώς δημόσιοι θεσμοί αποφασίζουν τι αξίζει να εκτεθεί και τι συμβαίνει όταν κάτι έξω από αυτό το σύστημα, ξαφνικά εμφανίζεται να αποτελεί κομμάτι του».

Για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης τόνισε πως αποτελεί «μέρος της φυσικής εξέλιξης των καλλιτεχνικών εργαλείων», διευκρινίζοντας ότι πρώτα σχεδίασε το έργο και στη συνέχεια χρησιμοποίησε AI. «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ για να μείνει. Το να περιορίζουμε τις δυνατότητές της θα ήταν αντίθετο με τα όσα πιστεύω για την τέχνη», πρόσθεσε.

Ο Marrow ανέφερε ότι οι επισκέπτες αντέδρασαν θετικά και φωτογράφισαν το έργο. Ο καλλιτέχνης, ο οποίος έχει κάνει παρόμοιες «παρεμβάσεις» στο Bristol Museum και στην Tate Modern χωρίς να έχουν «εγκριθεί, επιτραπεί ή αναγνωριστεί», αρνήθηκε την κατηγορία του βανδαλισμού. «Το έργο δεν αφορά τη διατάραξη. Αφορά τη συμμετοχή χωρίς άδεια», είπε. «Δεν ζητώ άδεια, αλλά ούτε προκαλώ και ζημιά».

Από την άλλη, ένας επισκέπτης από την Ιρλανδία, δήλωσε ότι αρχικά νόμιζε πως επρόκειτο για performance art, αλλά «γρήγορα κατάλαβα ότι ήταν μια παρέμβαση χωρίς την προβλεπόμενη άδεια». Αναρωτήθηκε «πώς γίνεται ένα τόσο κακής ποιότητας έργο τεχνητής νοημοσύνης να εκτίθεται χωρίς να επισημαίνεται ότι έχει παραχθεί με AI». Βέβαια, όταν ρώτησε το προσωπικό, κανείς δεν γνώριζει τι πραγματικά ήταν.

Με πληροφορίες από BBC

