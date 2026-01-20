«Πρωτόγνωρη εμπειρία, πρώτη φορά ένιωσα τόσο μέλος μιας ομάδας», «Μου έμαθε να εκφράζομαι ελεύθερα και να μη φοβάμαι», «Νιώσαμε ότι οι λέξεις μας είναι όπλα μας», «Ανέβηκε η αυτοπεποίθησή μου. Πρώτη φορά συμμετείχαμε όλοι μέσα στην τάξη», «Δεν είχα σκεφτεί ποτέ τη γλώσσα ως εργαλείο μου», «Κατάλαβα ότι δεν είμαι μόνη μου. Όλοι νιώθουμε τα ίδια», «Μακάρι να το κάναμε σαν μάθημα στο σχολείο!».

Αυτά είναι μερικά από τα σχόλια των μαθητών και μαθητριών της Γ΄ Γυμνασίου και της Α΄ και Β΄ Λυκείου από 32 γυμνάσια και λύκεια της Θεσσαλονίκης, που παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανασαίνω Λέξεις», στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο και μέσα στις σχολικές τάξεις, από τις 3 Οκτωβρίου έως και τις 23 Δεκεμβρίου 2025.

credits: Δ. Τενεκετζής

Με αφετηρία το λεξιλόγιο των ποιημάτων του Ελύτη, οι μαθητές ανακαλύπτουν τη γλώσσα ως εργαλείο αυτοέκφρασης

Πώς μιλάμε χωρίς άγχος; Πώς ανοίγουμε δύσκολα θέματα; Πώς η γλώσσα παύει να είναι μάθημα και γίνεται εργαλείο προσωπικής έκφρασης και σύνδεσης; Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανασαίνω Λέξεις» η προσέγγιση της γλώσσας ξεκινά από το σώμα, εκεί όπου γεννιέται η επικοινωνία πριν γίνει σκέψη. Μέσα από βιωματικές ασκήσεις, η γλώσσα αποκτά παρουσία, συναίσθημα και προσωπικό νόημα.

credits: Δ. Τενεκετζής

Με αφετηρία το λεξιλόγιο των ποιημάτων του Οδυσσέα Ελύτη, οι μαθητές ανακαλύπτουν τη γλώσσα ως εργαλείο αυτοέκφρασης. Τα παιδιά προσδιορίζουν τους μηχανισμούς που τους βοηθούν να εκφραστούν χωρίς φόβο, να ακούν ενεργητικά, να οριοθετούν και να ανοίγουν θέματα που μέχρι τώρα παρέμεναν στη σιωπή.

credits: Δ. Τενεκετζής

Μέσα σε 4 διδακτικές ώρες, στόχος του προγράμματος είναι:

(α) η πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού

(β) η μείωση του άγχους κάθε μαθητή και μαθήτριας

(γ) η ενίσχυση των σχέσεων μέσα στην τάξη.

credits: Δ. Τενεκετζής

Το πρόγραμμα συντονίζει η συγγραφέας και επικοινωνιολόγος Στέλλα Τενεκετζή η οποία υπογράφει και τον σχεδιασμό του μετά από μακροχρόνια έρευνα πάνω στους τρόπους ενεργοποίησης της αυτοέκφρασης. Την επιλογή του ποιητικού υλικού επιμελήθηκε η Γιώτα Τεμπρίδου, διδάκτωρ Φιλοσοφίας με ειδίκευση στον Ελύτη. Ειδική σύμβουλος του εκπαιδευτικού υλικού είναι η κοινωνική επιστήμονας με μεταπτυχιακή ειδίκευση στις τέχνες στην εκπαίδευση, Μυρτώ Προδρομίδου. Σύμβουλος του συνολικού εκπαιδευτικού αφηγήματος είναι ο επικοινωνιολόγος Βασίλης Κιμούλης.

Το «Ανασαίνω λέξεις» είναι ένα πρόγραμμα της Electra Social Company που πραγματοποιείται με τη στήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και υλοποιείται μέσα από μια διευρυμένη συνεργασία με το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο και τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Μετά την ανταπόκριση μαθητών και εκπαιδευτικών, το πρόγραμμα παίρνει παράταση από τον Φεβρουάριο έως και τον Απρίλιο, διευρύνοντας τον κύκλο των σχολικών μονάδων της Θεσσαλονίκης που θα το παρακολουθήσουν.