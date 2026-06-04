Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια από τις πιο ταλαντούχες και πολύπλευρες καλλιτέχνιδες της εποχής μας, η Γαλλοϊρανή Μαρζάν Σατραπί πέθανε σε ηλικία 56 ετών.

«Η Μαρζάν Σατραπί πέθανε από θλίψη λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Ματίας Ρίπα, του συζύγου της και έρωτα της ζωής της», αναφέρει ανακοίνωση της οικογένειάς της στο AFP.

Advertisement

Advertisement

Ο Σουηδός σύζυγος της, παραγωγός, ηθοποιός και σεναριογράφος, πέθανε πέρυσι, στις 8 Απριλίου. Σύμφωνα με το France 24, σε πρόσφατες αναρτήσεις της στο instagram, η Σατραπί είχε σχηματίσει τη φράση «For I Lost the love of my life».

Θαρραλέα επικρίτρια του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, η Σατραπί εγκαταστάθηκε στη Γαλλία το 1994 και απέκτησε τη γαλλική υπηκοότητα το 2006.

Έγινε διεθνώς γνωστή όταν εξέδωσε τις αναμνήσεις από τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια υπό μορφή graphic novel, το αυτοβιογραφικό «Περσέπολις», που μέχρι σήμερα έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από σαράντα γλώσσες και έγινε ταινία.

Πέρυσι, αρνήθηκε το γαλλικό παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής χαρακτηρίζοντας «υποκριτική» της στάση της Γαλλίας έναντι του Ιράν.