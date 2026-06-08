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Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του Ουμπέρτο Έκο (1932-2016), το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης φιλοξενεί το πρώτο μεγάλο συμπόσιο στην Ελλάδα αφιερωμένο στη σκέψη και το πολυσχιδές του.

Πανεπιστημιακός δάσκαλος και πατέρας της Σημειολογίας, μαχητικός αρθρογράφος, δημοφιλής συγγραφέας ήδη από το πρώτο μυθιστόρημα του, «Το Όνομα του Ρόδου» (1980), μελετητής της Φιλοσοφίας, διανοούμενος όπως και εξόχως γοητευτικός αφηγητής -είτε μιλούσε για τον φασισμό, είτε για τον Τσάρλι Μπράουν του «Σνούπι», ο Έκο εξακολουθεί να επηρεάζει τον σύγχρονο πολιτισμό και τον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε την πραγματικότητα.

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Πιστός στη βαθιά πεποίθηση του ότι «για να επιβιώσεις, πρέπει να λες ιστορίες», παραμένει μια από τις σημαντικότερες πνευματικές μορφές του 20ού αιώνα.

Πιστεύω ότι ένα βιβλίο πρέπει να κρίνεται δέκα χρόνια μετά, αφού το έχεις διαβάσει και ξαναδιαβάσει.

Το διεθνές συμπόσιο, που πραγματοποιείται την Τετάρτη 10 Ιουνίου στην Αθήνα με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επιστημόνων Πανεπιστημίων Ιταλίας (ΣΕΠΙ), εντάσσεται στον διεθνή κύκλο εκδηλώσεων που διοργανώνονται σε όλο τον κόσμο στη μνήμη του και αφού έχει συμπληρωθεί μια δεκαετία από τον θάνατό του, όπως ο ίδιος είχε θέσει ως προϋπόθεση.

Στόχος της διοργάνωσης, που τελεί υπό την αιγίδα της Ιταλικής Πρεσβείας στην Αθήνα, είναι να αναδειχθεί η διαχρονική σημασία του έργου και της σκέψης του Ουμπέρτο Έκο, που επηρέασε καθοριστικά τον σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό και το δημόσιο διάλογο.

Στο συμπόσιο συμμετέχουν καθηγητές και συνεργάτες του Ουμπέρτο Έκο από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια και άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθώς και σημαντικοί Έλληνες πανεπιστημιακοί και μελετητές του έργου του, όπως μεταξύ άλλων, ο Fedriga Riccardo, Επιστημονικός Διευθυντής του Ιδρύματος Ουμπέρτο ​​Έκο.

Στο πλαίσιο του συμποσίου θα προβληθεί επίσης, η ταινία «La biblioteca del mondo» (A library of the world) του Davide Ferrario, 80’, 2023, για τη βιβλιοθήκη του Έκο που αριθμούσε 1.200 παλαιά βιβλία και 30.000 σύγχρονα. Η ταινία του Davide Ferrario ξεκινά από την ανακοίνωση της απώλειας του, τον οποίο παρακολουθούμε να περπατά στους φαινομενικά ατελείωτους διαδρόμους της βιβλιοθήκης του. Μεταξύ άλλων, μιλά και η Renate Eco Range, σύντροφος τού Έκο και μητέρα των παιδιών του.