Το El Ateneo Grand Splendid στο Μουένος Άιρες, ένα από τα ωραιότερα βιβλιοπωλεία στον κόσμο. Φωτογραφία Wikimedia commons

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Το 18ο Φεστιβάλ ΛΕΑ, μία μοναδική γέφυρα ανάμεσα στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό και την ιβηροαμερικανική λογοτεχνία –Λατινική Αμερική, Ισπανία και Πορτογαλία– επιστρέφει από τις 8 έως τις 22 Ιουνίου στην Αθήνα και σε Λάρισα, Λευκάδα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη.

Σε αυτήν την έκδοση συμμετέχουν μεταξύ άλλων, οι συγγραφείς Έκτορ Αμπάδ Φασιολίνσε (Κολομβία, Βραβείο WOLA-Duke για τα ανθρώπινα δικαιώματα), Τζοκόντα Μπέλι (Νικαράγουα, Βραβείο Sor Juana Inés de la Cruz και Βραβείο ιβηροαμερικανικής ποίησης Reina Sofía), Λεονάρδο Παδούρα (Κούβα, Βραβείο Λογοτεχνίας Princesa de Asturias), Αλεχάντρο Παλόμας (Ισπανία, Εθνικό Βραβείο Μυθιστορήματος), η Κριστίνα Ριβέρα Γκάρσα (Μεξικό, Βραβείο Pulitzer), Σαμάντα Σβέμπλιν (Αργεντινή, Βραβείο Aena Λατινοαμερικανικού Μυθιστορήματος), Φερνάντα Τρίας (Ουρουγουάη, Βραβείο Sor Juana Inés de la Cruz), Νταβίντ Ουκλές (Ισπανία, Βραβείο Nadal) και Μανουέλ Βίλας (Ισπανία, Βραβείο Planeta μυθοπλασίας).

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Φέτος, θα απονεμηθεί επίσης το 6ο Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης ΛΕΑ και, στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Λογοτεχνικές Γέφυρες: Ελληνικές Φωνές στην Ιβηρική Χερσόνησο και τη Λατινική Αμερική», θα τιμηθούν οι μεταφραστές από τα ελληνικά στα ισπανικά, Βιθέντε Φερνάντεθ (Ισπανία) και Σέλμα Ανσίρα (Μεξικό), σε αναγνώριση της ανεκτίμητης συνεισφοράς τους στη διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας στον ισπανόφωνο κόσμο.

Επιπλέον, το ΛΕΑ θα αποτίνει φόρο τιμής στους συγγραφείς Χουάν Χοσέ Αρεόλα (Μεξικό), Χόρχε Λουίς Μπόρχες (Αργεντινή), Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα (Ισπανία), Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες (Κολομβία), Εδουάρδο Γκαλεάνο (Ουρουγουάη) και τις ποιήτριες της Γενιάς του ’27 στην Ισπανία.

Το ελληνικό κοινό έχει αγκαλιάσει θερμά τις εκδηλώσεις του ΛΕΑ όπως αναφέρει σε συνέντευξη της στο ΑΠΕ η διευθύντρια του Φεστιβάλ, Αδριάνα Μαρτίνες. «Τα τελευταία τέσσερα με πέντε χρόνια έχουμε δει μια πολύ σημαντική αύξηση του ελληνικού κοινού που παρακολουθεί το φεστιβάλ μας. Διατηρούμε, φυσικά, το σταθερό ιβηροαμερικανικό κοινό που ζει μόνιμα στην Ελλάδα, αλλά παράλληλα στοχεύουμε σε νέα ακροατήρια, σε νέους ανθρώπους, μέσα από διαφορετικές και πρωτότυπες δραστηριότητες. Θέλουμε να έρθουν και να ανακαλύψουν τη μαγεία της ανάγνωσης, γιατί έχω την αίσθηση ότι τελευταία, εξαιτίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχουμε ξεχάσει να διαβάζουμε».

Η απρόσμενη, διαφορετική προσέγγιση του έργου του Bad Bunny

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Σημαντική φετινή καινοτομία είναι η ενασχόληση με το έργο του γνωστού Πορτορικάνου τραγουδοποιού Bad Bunny που έχει προκαλέσει ένα παγκόσμιο φαινόμενο: «Η επιτυχία του έχει βοηθήσει πολύ όσους από εμάς υπερασπιζόμαστε την ισπανική γλώσσα -και ιδιαίτερα τη λατινοαμερικανική εκδοχή της- ώστε να μιλιέται και να γίνεται σεβαστή παντού, ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου προκαλεί αίσθηση. Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι πίσω από το τελευταίο του άλμπουμ κρύβεται μια ολόκληρη επιστημονική έρευνα και μια εξαιρετικά σημαντική καταγραφή της ιστορίας του Πουέρτο Ρίκο. Η Νατάλια Ολιβέρα (Natalia Olivera) έρχεται απευθείας από το Πουέρτο Ρίκο για να μας αφηγηθεί αυτή τη διαδικασία: πώς οι ερευνητές βοήθησαν τον Bad Bunny να δημιουργήσει αυτό το άλμπουμ», τονίζει η κα Μαρτίνες.

Που θα φιλοξενηθούν οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ

Το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης περιλαμβάνει στρογγυλά τραπέζια, εργαστήρια μετάφρασης, επαγγελματικές ημερίδες, παρουσιάσεις βιβλίων, επιμορφωτικές ομιλίες, αφιερώματα, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, αφήγηση ιστοριών, προβολές ταινιών.

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Οι δραστηριότητες του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν σε πολιτιστικούς χώρους σε όλη την Αθήνα: στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης, στο Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας, στο ΕΚΠΑ, στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, στο Ινστιτούτο Γκαίτε, στο Κέντρο Τεχνών του Πάρκου Ελευθερίας του Δήμου Αθηναίων, στα βιβλιοπωλεία Polyglot Bookstore στην Αθήνα, Κωνσταντινίδης στη Θεσσαλονίκη και Σολώνειον στη Λευκωσία, μεταξύ άλλων.

Το Φεστιβάλ ΛΕΑ συνεχιστεί στις 22 και 23 Ιουνίου στη Λευκωσία της Κύπρου και θα κορυφωθεί με μια ειδική συνεργασία από τις 24 έως τις 30 Ιουνίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων.

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Με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Θερβάντες της Αθήνας και των Πρεσβειών της Λατινικής Αμερικής, της Καραϊβικής, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.

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Η είσοδος σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες είναι δωρεάν μέχρι να συμπληρωθεί η χωρητικότητα, ενώ οι περισσότερες από αυτές θα είναι διαθέσιμες ζωντανά και σε μαγνητοσκόπηση μέσα από το κανάλι του Φεστιβάλ ΛΕΑ στο YouTube.

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