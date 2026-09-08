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Σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε την Τρίτη 8/9 στο Αιτωλικό.



Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 10:46 και είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 20 χιλιόμετρα.



Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδια περιοχή είχε σημειωθεί, το μεσημέρι της Δευτέρας 7/9, ακόμη ένας σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ.

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