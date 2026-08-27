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Η Μπιγιονσέ ανακοίνωσε ότι προσφέρει 1 εκατομμύριο δολάρια για τη στήριξη των επιχειρήσεων ανακούφισης στις περιοχές της Κολομβίας που επλήγησαν από τον ισχυρό σεισμό της 10ης Αυγούστου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Parkwood Entertainment, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη 25 Αυγούστου, το ποσό θα κατευθυνθεί στην παροχή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τη στέγαση των κατοίκων στις περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές.

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Beyoncé announced that she will make a personal donation of $1 million to support relief efforts in Colombia following the country’s recent earthquake.



The donation will provide food and housing supplies to areas most affected. At least 312 people were killed in the earthquake… pic.twitter.com/fAmxFUO24c — Variety (@Variety) August 26, 2026

Ο σεισμός, μεγέθους 7,4 Ρίχτερ, σημειώθηκε στην περιοχή Τσοκό, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Τουλάχιστον 312 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ περίπου 29.000 σπίτια καταστράφηκαν.

Η Μπιγιονσέ είναι μία ακόμη διεθνής καλλιτέχνις που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σεισμόπληκτων. Η Σακίρα έχει ανακοινώσει δωρεά 1,25 εκατομμυρίων δολαρίων για την αποκατάσταση σχολείων που υπέστησαν ζημιές, ενώ η Καρόλ G προσέφερε 1,2 εκατομμύρια δολάρια μέσω του ιδρύματός της για τη στήριξη των πληγέντων.