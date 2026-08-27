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Η Μπιγιονσέ ανακοίνωσε ότι προσφέρει 1 εκατομμύριο δολάρια για τη στήριξη των επιχειρήσεων ανακούφισης στις περιοχές της Κολομβίας που επλήγησαν από τον ισχυρό σεισμό της 10ης Αυγούστου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Parkwood Entertainment, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη 25 Αυγούστου, το ποσό θα κατευθυνθεί στην παροχή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τη στέγαση των κατοίκων στις περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές.

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Ο σεισμός, μεγέθους 7,4 Ρίχτερ, σημειώθηκε στην περιοχή Τσοκό, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Τουλάχιστον 312 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ περίπου 29.000 σπίτια καταστράφηκαν.

Η Μπιγιονσέ είναι μία ακόμη διεθνής καλλιτέχνις που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σεισμόπληκτων. Η Σακίρα έχει ανακοινώσει δωρεά 1,25 εκατομμυρίων δολαρίων για την αποκατάσταση σχολείων που υπέστησαν ζημιές, ενώ η Καρόλ G προσέφερε 1,2 εκατομμύρια δολάρια μέσω του ιδρύματός της για τη στήριξη των πληγέντων.

Η πόλη «θαύμα» της Κολομβίας που άντεξε στον φονικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ χωρίς κανένα νεκρό – Τι άλλαξε το 1999 και έσωσε 300.000 κατοίκους