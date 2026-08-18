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Οικονομική βοήθεια για την ανοικοδόμηση σχολείων στην Κολομβία, που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον καταστροφικό σεισμό της 10ης Αυγούστου, υποσχέθηκε η Σακίρα.

Η διάσημη Κολομβιανή τραγουδίστρια επισκέφθηκε χθες, Δευτέρα, τον νομό Τσοκό, στις ακτές του Ειρηνικού, όπου καταγράφηκαν σημαντικές καταστροφές από την ισχυρή σεισμική δόνηση των 7,4 βαθμών. Η Σακίρα βρέθηκε στην περιοχή μαζί με τον Αμερικανό φιλάνθρωπο Χάουαρντ Μπάφετ, μία εβδομάδα μετά τον σεισμό που άφησε πίσω του σχεδόν 300 νεκρούς.

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Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Κιμπντό, πρωτεύουσα του νομού, η Σακίρα τόνισε πως το ίδρυμά της «Pies Descalzos» δραστηριοποιείται εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες στον φτωχό νομό της βορειοδυτικής Κολομβίας, στηρίζοντας την κατασκευή σχολείων και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και νέους.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότερα από 2.800 σχολεία σε ολόκληρη την Κολομβία έχουν υποστεί ζημιές από τον σεισμό, με τον Τσοκό να είναι μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Πρόκειται για μια περιοχή όπου ζουν κυρίως κοινότητες αυτοχθόνων και Αφροκολομβιανών.

«Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι, μόλις αρθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όλα αυτά τα σχολεία δεν θα ανοικοδομηθούν, ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι θα ξεχαστούν και ότι τα παιδιά μας δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στο σχολείο», δήλωσε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

Η ίδια αποκάλυψε ότι έχουν ήδη συγκεντρωθεί 1 εκατομμύριο δολάρια για την προσπάθεια ανοικοδόμησης. Τα χρήματα αναμένεται να διατεθούν κυρίως για την επισκευή σχολικών κτιρίων που υπέστησαν ζημιές, την ανοικοδόμηση ενός ιδρύματος τεχνικής εκπαίδευσης, αλλά και την κατασκευή δέκα νέων σχολείων.

@noticiasrcn #AEstaHora | 🇨🇴 La barranquillera Shakira llegó a Quibdó con ayudas humanitarias para las familias damnificadas por el terremoto. La artista se suma a la ola de solidaridad que busca llevar apoyo y esperanza a las comunidades afectadas. ❤️ ♬ sonido original – NoticiasRCN

Με την πρωτοβουλία της, η Σακίρα επιχειρεί να συμβάλει έμπρακτα στην αποκατάσταση των εκπαιδευτικών υποδομών και στην επιστροφή των παιδιών στις σχολικές αίθουσες, μετά την καταστροφή που προκάλεσε ο σεισμός.