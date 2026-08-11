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Η Σακίρα έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στην πατρίδα της, την Κολομβία, μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα το πρωί της Δευτέρας, τοπική ώρα.

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια εξέφρασε τη συμπαράστασή της στους ανθρώπους που επηρεάστηκαν από τον σεισμό, αλλά και στις οικογένειες που βιώνουν δύσκολες στιγμές, μέσα από ανάρτησή της στο X.

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Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia.



En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y… — Shakira (@shakira) August 10, 2026

«Αγαπημένη Κολομβία, η καρδιά μου είναι κοντά σε όλους όσους ένιωσαν σήμερα αυτόν τον σεισμό και στις οικογένειες που περνάνε τόσο οδυνηρές στιγμές», έγραψε η Σακίρα.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη δύναμη που δείχνουν οι Κολομβιανοί σε δύσκολες στιγμές, τονίζοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της αλληλοϋποστήριξης.

«Σε στιγμές όπως αυτή, εμείς οι Κολομβιανοί ξέρουμε πώς να ενωθούμε και να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Όλη η δύναμη και η αγάπη μου πηγαίνουν στην πατρίδα μου».

Κλείνοντας το μήνυμά της, η ποπ σταρ κάλεσε τους συμπατριώτες της να παραμείνουν ενωμένοι και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

«Ας αγκαλιαστούμε και ας παρακολουθούμε τις οδηγίες, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το συντομότερο δυνατόν», υπογράμμισε.