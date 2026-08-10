Σε κατάσταση εθνικής καταστροφή κυρήχθηκε η Κολομβία καθώς ο αριθμός των νεκρών ανεβαίνει κάθε ώρα φτάνοντας ήδη τους 110, ανάμεσά τους δεκάδες παιδιά, με πολλούς να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμια των κτιρίων που κατέρρευσαν.
Η επαρχία Τσόκο, βρέθηκε στο επίκεντρο του καταστροφικού σεισμού με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά. Οι περισσότερες καταστροφές εντοπίζονται στην περιφέρεια Βάγιε δελ Κάουκα, όπου βρίσκεται το Κάλι, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, όπου δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει.
Ανάμεσά τους και μέρος του πανεπιστημιακού νοσοκομείου της πόλης με τις δεκάδες ομάδες διάσωσης, που έχουν ήδη φτάσει στην περιοχή, να προσπαθούν να εντοπίσουν τους εγκλωβισμένους στα χαλάσματα των κτιρίων.
Το EMSC είχε δώσει μέτρηση του σεισμού σε 6,8 βαθμούς. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 115 χλμ., σύμφωνα με την πηγή.
Το επίκεντρό του εντοπίστηκε κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, στην επαρχία Τσόκο της δυτικής Κολομβίας και έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Μπογοτά, στο Κάλι, αλλά και στη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά.. Κτίρια στη Μπογοτά εκκενώθηκαν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.
«Μόλις βιώσαμε έναν ισχυρό σεισμό στην επαρχία Τσόκο. Ανησυχούμε για μετασεισμούς. Αν και το επίκεντρο ήταν κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, υπάρχουν τραυματισμοί και σημαντικές ζημιές σε κτίρια στην πρωτεύουσα (της επαρχίας) Κίμπντο. Ήδη διενεργούμε την εκτίμηση των ζημιών και σύντομα θα εκδώσουμε την πρώτη επίσημη έκθεση», δήλωσε η κυβερνήτρια της επαρχίας, η Νούμπια Καρολίνα Κόρδομπα- Κούρι σε ανάρτηση στο X.
Η Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών (UNGRD) δήλωσε ότι ο σεισμός στις 7:34 π.μ. είχε μέγεθος 6,6 βαθμών και εστιακό βάθος 79 χλμ., προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε επαφή με τις τοπικές αρχές για να διαπιστώσει πιθανές ζημιές.
Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τα σύνορα με τη Βενεζουέλα.