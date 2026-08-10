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Σε κατάσταση εθνικής καταστροφή κυρήχθηκε η Κολομβία καθώς ο αριθμός των νεκρών ανεβαίνει κάθε ώρα φτάνοντας ήδη τους 110, ανάμεσά τους δεκάδες παιδιά, με πολλούς να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμια των κτιρίων που κατέρρευσαν.

🚨🇨🇴 SHOCKING | Buildings Collapse as 7.4-Magnitude Earthquake Strikes Colombia



🇨🇴 At least 111 people have been killed and many more injured, while dozens of #buildings have collapsed and rescue teams continue searching damaged structures for survivors.



A powerful… pic.twitter.com/FvnRCVgrA3 Advertisement Advertisement August 10, 2026

Η επαρχία Τσόκο, βρέθηκε στο επίκεντρο του καταστροφικού σεισμού με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά. Οι περισσότερες καταστροφές εντοπίζονται στην περιφέρεια Βάγιε δελ Κάουκα, όπου βρίσκεται το Κάλι, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, όπου δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει.

Ανάμεσά τους και μέρος του πανεπιστημιακού νοσοκομείου της πόλης με τις δεκάδες ομάδες διάσωσης, που έχουν ήδη φτάσει στην περιοχή, να προσπαθούν να εντοπίσουν τους εγκλωβισμένους στα χαλάσματα των κτιρίων.

Devastating scenes from Pereira, Colombia, where the earthquake has caused severe damage to buildings across the city. pic.twitter.com/k35zi6RWgV — Tabz (@TabzLIVE) August 10, 2026

Το EMSC είχε δώσει μέτρηση του σεισμού σε 6,8 βαθμούς. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 115 χλμ., σύμφωνα με την πηγή.

Το επίκεντρό του εντοπίστηκε κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, στην επαρχία Τσόκο της δυτικής Κολομβίας και έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Μπογοτά, στο Κάλι, αλλά και στη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά.. Κτίρια στη Μπογοτά εκκενώθηκαν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Μόλις βιώσαμε έναν ισχυρό σεισμό στην επαρχία Τσόκο. Ανησυχούμε για μετασεισμούς. Αν και το επίκεντρο ήταν κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, υπάρχουν τραυματισμοί και σημαντικές ζημιές σε κτίρια στην πρωτεύουσα (της επαρχίας) Κίμπντο. Ήδη διενεργούμε την εκτίμηση των ζημιών και σύντομα θα εκδώσουμε την πρώτη επίσημη έκθεση», δήλωσε η κυβερνήτρια της επαρχίας, η Νούμπια Καρολίνα Κόρδομπα- Κούρι σε ανάρτηση στο X.

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Η Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών (UNGRD) δήλωσε ότι ο σεισμός στις 7:34 π.μ. είχε μέγεθος 6,6 βαθμών και εστιακό βάθος 79 χλμ., προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε επαφή με τις τοπικές αρχές για να διαπιστώσει πιθανές ζημιές.

Colombia: Significant damage reported in Pereira following the powerful M7.2 earthquake earlier.



Buildings have collapsed, with reports of people trapped beneath the rubble. pic.twitter.com/o1ZlmBiaP5 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 10, 2026

Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

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