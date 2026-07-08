Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελβετία επικράτησε της Κολομβίας με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι μετά από έναν αγώνα χωρίς τέρματα.

Οι δύο ομάδες εξαντλήσαν τα περιθώρια των 120 λεπτών χωρίς να καταφέρουν να σκοράρουν παρά τις ευκαιρίες.

Η ελβετική ομάδα αποδείχθηκε πιο εύστοχη στη ρώσικη ρουλέτα και πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση.

Η νίκη αυτή εξασφαλίζει στην Ελβετία την παρουσία της στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Εκεί η ελβετική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Έπειτα από 120 λεπτά, στα οποία καμία ομάδα δεν κατάφερε να σκοράρει, Ελβετία και Κολομβία έλυσαν τις διαφορές τους στη ρώσικη ρουλέτα, με τους Ευρωπαίους να βγαίνουν νικητές από την ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι (4-3) στο τελευταίο παιχνίδι της φάσης των “16” του Μουντιάλ 2026, κλείνοντας ραντεβού με την Αργεντινή στα προημιτελικά.

Μπορεί η αναμέτρηση στο Βανκούβερ του Καναδά να μην είχε γκολ, ωστόσο το Ελβετία – Κολομβία έδωσε πολλές συγκινήσεις στους φιλάθλους των δύο χωρών. Καμία δεν ήθελε να παραδοθεί, αλλά οι Ελβετοί ήταν πιο αποτελεσματικοί στη διαδικασία των πέναλτι και πέρασαν, συμπληρώνοντας το “παζλ” των προημιτελικών του Μουντιάλ.

Advertisement

Advertisement

Καλά στημένες και προσεκτικές οι δύο ομάδες από το ξεκίνημα. Έπρεπε να περάσουν 21 λεπτά, προκειμένου να δημιουργηθεί μία καλή ευκαιρία στην αναμέτρηση. Η Κολομβία κυκλοφόρησε εξαιρετικά και γρήγορα την μπάλα, ο Ντίας την έδωσε στον Πουέρτα, που την έφερε στο δεξί του και σχεδόν από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής της Ελβετίας και λίγο προς τα αριστερά, επιχείρησε να στείλει την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Κόμπελ, με τον τερματοφύλακα της Ντόρτμουντ να παραχωρεί κόρνερ. Στο μισάωρο ήρθε η απάντηση των Ελβετών. Ο Ρίντερ επωφελήθηκε από την κόντρα που έβαλε, είδε την μπάλα μπροστά του από τα αριστερά στη μεγάλη περιοχή, σούταρε με το αριστερό, με τον Βάργκας να αποκρούει. Η Ελβετία ανέβασε την απόδοσή της και δύο λεπτά μετά, απείλησε ξανά την εστία των Κολομβιανών. Ο Εντόι πάτησε περιοχή από αριστερά, έκανε σουτ από πλάγια θέση, όμως δεν δυσκολεύτηκε να μπλοκάρει την μπάλα ο Βάργκας. Οι Κολομβιανοί προσπάθησαν να ισορροπήσουν την κατάσταση προς το φινάλε του πρώτου μέρους και είχαν τελικές εκτός εστίας στο 39′ με τους Πουέρτα και Σουάρες.

Oι Ελβετοί είχαν μια ευκαιρία με την έναρξη του δευτέρου μέρους και μάλιστα με τον παίκτη που πέρασε ως αλλαγή μετά την ανάπαυλα. Ο Εντόι έκανε μια ατομική ενέργεια από αριστερά κι έβγαλε μια χαμηλή σέντρα προς την περιοχή. Η μπάλα πέρασε απ’ όλους κι έφθασε στον αφύλακτο Σο, ο οποίος γλίστρησε τη χειρότερη στιγμή και δεν εκτέλεσε όπως θα ήθελε, με αποτέλεσμα να αστοχήσει, αν και βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση. Στο 53′ η Ελβετία είδε την μπάλα να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά των διχτύων, έπειτα από απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ρίντερ, σε ένα χτύπημα που έγινε σε πολύ καλή θέση, λίγο έξω από την περιοχή των Κολομβιανών. Στο 60′ ήταν η σειρά των Λατίνων να απειλήσουν, με τον Ντίας να γυρίζει το σώμα του και να κάνει ένα ξαφνικό σουτ μέσα από την περιοχή, όμως η μπάλα χτύπησε στο έδαφος κι έχασε τη δύναμή της, με τον Κόμπελ να μπλοκάρει χωρίς δυσκολία. Τρία λεπτά μετά, ο Σουάρες βρέθηκε στο ημικύκλιο της περιοχής, έχοντας τον χώρο και τον χρόνο για να κάνει κάτι καλό. Ωστόσο, δοκίμασε ένα σουτ που ήταν απελπιστικά άστοχος και πέταξε στα σκουπίδια την ίσως μεγαλύτερη ευκαιρία της Κολομβίας. Στη συνέχεια, δεν υπήρχε κάτι αξιοσημείωτο, με τις δύο ομάδες να δείχνουν ότι έχουν συμβιβαστεί με την ιδέα της παράτασης.

Στο έξτρα μισάωρο οι δύο ομάδες ήταν πιο δραστήριες, σε σχέση με το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Έπειτα από πάρα πολλή ώρα, στο 99′ καταγράφηκε μια σημαντική ευκαιρία. Ο Λουκουμί πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ της Κολομβίας, με την μπάλα να χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι και να φεύγει μακριά. Δύο λεπτά μετά, ο Κάμπας δοκίμασε το πόδι του από μακριά, αναγκάζοντας τον Κόμπελ να αποκρούσει. Στο 104′ ήρθε η απάντηση των Ελβετών, με τον Αμντουνί να σουτάρει από το ύψος του πέναλτι, όμως ο Βάργκας πραγματοποίησε μια σωτήρια επέμβαση. Στο 114′ ο Τσάκα αστόχησε σε σουτ λίγο έξω από την περιοχή και στο επόμενο λεπτό παραλίγο να γίνει μοιραίος, γιατί έκανε κακή απομάκρυνση και ο Κάμπας βγήκε τετ-α-τετ από πλάγια θέση, στέλνοντας την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

H διαδικασία των πέναλτι

Κιντέρο 0-1

Τσάκα 1-1

Σάντσες δοκάρι

Βάργκας 2-1

Καμπάς 2-2

Ακάντζι άουτ

Ερνάντες απόκρουση

Ίτεν 3-2

Ντίας 3-3

Βάργκας 4-3

ΓΚΟΛ: –

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 51′ Τσάκα, 59′ Ζακάρια, 105′ Μουχάιμ / 60′ Σουάρες, 95′ Σάντσες

ΚΟΚΚΙΝΗ: –

ΔΟΚΑΡΙ: 99′ Λουκουμί

Ελβετία (Μουράτ Γιακίν): Κόμπελ, Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες (71′ Mουχάιμ), Ζακάρια (87′ Βίντμερ), Φρόιλερ, Τσάκα, Γιασάρι (46′ Σο), Ρίντερ (103′ Αμντουνί), Εμπολό (87′ Ίτεν), Εντόι (90’+2′ Βάργκας).

Κολομβία (Νέστορ Λορένζο): Βάργκας, Μουνιός, Λουκούμι (119′ Μίνα), Πουέρτα, Μοχίκα, Σάντσες, Χ. Ροντρίγκες (66′ Κιντέρο), Αρίας (66′ Καμπάς), Λέρμα (82′ Ρίος), Ντίας, Σουάρες (82′ Ερνάντες).