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Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμών για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο και τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η διαδικασία διεξάγεται με τη μεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν, ενώ συστήνεται Ανώτατη Επιτροπή για την πολιτική εποπτεία των διαπραγματεύσεων.

Το Ιράν εξασφάλισε απαλλαγές για εξαγωγές πετρελαίου και αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων, παρά τις συνεχιζόμενες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική δράση.

Οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται στο Μπούεργκενστοκ, με στόχο την επίλυση διαφορών και την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών.

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Ο πρώτος γύρος συνομιλιών μεταξύ υψηλόβαθμών αντιπροσωπειών ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετάια ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα με κοινή διαπίστωση πως σημειώθηκε «σημαντική πρόοδος» μετά από ένα τεταμένο 24ωρο. Αυτό καθώς η Τεχεράνη έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ αντιδρώντας στην συνέχιση εων επιθέσεων του Ισραήλ στην Χεζμπολάχ του Λιβάνου – κατά παράβαση όπως υποστήριξε της αρχικής συμφωνίας- και των νέων απειλών του αμερικανού προέρου Ντόναλντ Τραμπ για κατάληψη των Στενών και επανέναρξη των εχθροπραξιών.

Σε κοινή δήλωση των μεσολαβητικών Κατάρ και Πακιστάν αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη προς μια τελική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης εντός 60 ημερών.

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.@VP delivers remarks in Switzerland: "What's brought us to this moment is @POTUS' leadership, and @POTUS' willingness to see a Middle East that is much different 10 years from now than it was 10 years ago." pic.twitter.com/CVwzTssXF2 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 21, 2026

Οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν για το υπόλοιπο της εβδομάδας στο ορεινό θέρετρο Μπούεργκενστοκ, στην Ελβετία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ.

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν επίσης στην δημιουργία ενός μηχανισμού την εποπτεία της κατάστασης στον Λίβανο με στόοχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών και στο άνοιγμα μιας γραμμή επικοινωνίας για να διασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Στην κοινή τους οι μεσολαβητές αναφέρονται στην σύσταση Ανώτατης Επιτροπής, η οποία θα έχει την πολιτική εποπτεία της διαδικασίας των συνομιλιών. Οι επικεφαλής διαπραγματευτές θα ενημερώνουν τακτικά την επιτροπή, ενώ θα λειτουργήσουν ειδικές ομάδες εργασίας για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις, καθώς και για την παρακολούθηση και επίλυση διαφορών που θα προκύπτουν κατά την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης.

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς ξεκίνησε συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους την Κυριακή βάσει των όρων της κατ’ αρχήν συμφωνίας που επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα για την παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας από τον Απρίλιο για τουλάχιστον άλλες 60 ημέρες.

.@VP: "I think that @POTUS and the United States of America have done more to stop the conflict in Lebanon than any government anywhere in the world over the last few months, and we're going to keep on working towards it."



"What today really represents is the beginning of a… pic.twitter.com/GCoevmJORl Advertisement June 21, 2026

Οι συζητήσεις συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί δήλωσε ότι η χώρα του είχε εξασφαλίσει απαλλαγές για τις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών, την αποδέσμευση ορισμένων παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και την έναρξη ενός σχεδίου ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν.

Tireless Pakistani and Qatari mediation has delivered major progress to end Lebanon War. Oil and petrochem exports are waived, blockade lifted, some frozen assets released, and major reconstruction & development plan launched for Iran.



1st real test: Lebanon deconfliction cell https://t.co/q0okD2qwSO Advertisement June 22, 2026

Λίγο πριν ξεκινήσουν επίσημα οι συνομιλίες την Κυριακή, το Fox News ανέφερε ότι ο Τραμπ προειδοποίησε Ιρανούς αξιωματούχους πως «δεν θα έχετε χώρα» αν προσπαθήσουν να κλείσουν ξανά τα Στενά. Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης μια προηγούμενη απειλή ότι οι ΗΠΑ θα καταλάβουν το θαλάσσιο πέρασμα και ενδεχομένως θα επιβάλουν δικό τους τέλος, ανέφερε το Fox News.

Αμερικανικές και ιρανικές πηγές παρείχαν ξεχωριστές ενημερώσεις για τις συζητήσεις στην Ελβετία.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν, επικαλούμενο πηγές, ανέφερε ότι μετά τη δημοσιοποίηση των απειλών του Τραμπ, η ιρανική αντιπροσωπεία αρνήθηκε να επιστρέψει στην αίθουσα όπου πραγματοποιήθηκαν οι συνομιλίες, αν και εξακολουθούσαν να ανταλλάσσονται μηνύματα μέσω Πακιστανών και Καταριανών μεσολαβητών.

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Σύμφωνα με την πηγή του Tasnim, οι Ιρανοί δήλωσαν ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης απαιτούσε την υλοποίηση πρώτα άλλων όρων του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της αποδέσμευσης παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και των εξαιρέσεων των ΗΠΑ που επιτρέπουν τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

«Οι Ιρανοί δεν έφυγαν ποτέ και εξακολουθούν να βρίσκονται εδώ, διαπραγματευόμενοι μέχρι αργά το βράδυ», δήλωσε στο Reuters ένας Αμερικανός διπλωμάτης που συμμετείχε στις συνομιλίες. «Μιλήσαμε για τα Στενά, τον Λίβανο, τα πυρηνικά και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Μνημονίου Κατανόησης, μεταξύ άλλων θεμάτων».

Οι συζητήσεις υψηλού επιπέδου αναμένεται να ολοκληρωθούν τη Δευτέρα, με το τεχνικό προσωπικό να παραμένει για να διεξάγει περαιτέρω συνομιλίες, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

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Η συμφωνία προέβλεπε την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό όλων των εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, όπου το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει θανατηφόρες επιθέσεις στην Χεζμπολάχ, σύμμαχο του Ιράν.

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Το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν τήρησαν τη δέσμευσή τους να σταματήσουν τις μάχες στον Λίβανο, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι σταμάτησε ξανά την διέλευση πλοίων μέσων των Στενών και ότι οι συνομιλίες της Κυριακής δεν θα καλύψουν ουσιαστικά ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Στις συνομιλίες στην Ελβετία, όπου Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν παρουσία Καταρινών και Πακιστανών μεσολαβητών, ο Βανς υποβάθμισε τον αντίκτυπο της βίας στον Λίβανο, λέγοντας ότι έχει σημειωθεί πρόοδος προς τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

«Αυτά τα πράγματα είναι πάντα λίγο περίπλοκα», είπε.

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Πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ απείλησε να επαναλάβει τις επιθέσεις στο Ιράν εάν δεν χαλιναγωγήσει τους συμμάχους του. «Το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους πληρεξουσίους του στον Λίβανο από το να προκαλούν προβλήματα», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προφανώς αναφερόμενος στη Χεζμπολάχ.

«Αν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε ξανά το Ιράν πολύ σκληρά, όπως κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο πιο σκληρά!!!»

Ακόμα και όταν ο Τραμπ απειλούσε το Ιράν, ο Βανς δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «μας ζήτησε να γυρίσουμε σελίδα για να μεταμορφώσουμε τη σχέση μας με τον λαό του Ιράν».

Ένας Αμερικανός διπλωμάτης αργά την Κυριακή δήλωσε ότι οι συζητήσεις περιελάμβαναν «διευκρίνιση ορισμένων από τα συγκεχυμένα μηνύματα από το Ιράν για το Στενό και οικοδόμηση μηχανισμών αποσυμφόρησης για να διασφαλιστεί ότι το Στενό θα παραμείνει πλήρως ανοιχτό».