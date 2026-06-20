Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Διπλωματική κινητικότητα αναπτύσσεται στην Ελβετία με την παρουσία αξιωματούχων από τις ΗΠΑ και το Κατάρ, εν μέσω προσπαθειών για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Αν και η προγραμματισμένη συνάντηση είχε αναβληθεί λόγω της κλιμάκωσης στον Λίβανο, η πρόσφατη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά δημιουργεί νέα δεδομένα για τις επαφές.

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Διπλωματική κινητικότητα παρατηρείται στην Ελβετία με την μετάβαση στην Γενεύη του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ με στόχο την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η εξέλιξη έρχεται μετά την συμφωνία κατάπαυσης πυρός Ισραήλ-Χεζμπολά αλλά ακόμη και μετά την ανακοίνωση αυτής καταγράφηκαν νέα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο.

Σύμφωνα με το Axios, ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία ενώ πληροφορίες αναφέρεται πως αναμένεται να ταξιδέψει και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στην Ελβετία το Σάββατο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν έχει οριστεί νέα ημερομηνία για την πραγματοποίησή τους.

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Η συνάντηση της Παρασκευής είχε αναβληθεί λόγω της μη κατάπαυσης πυρός στον Λίβανο ως προβλέπεται στην αρχική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Τώρα, αν και αμερικανός αξιωματούχος είπε πως επετεύχθει κατάπαυση πυρός η εικόνα είναι συγκεχημένη μετά τις αναφορές για νέες ισραηλινές επιθέσεις με νεκρούς.

Στην Ελβετία πάντως βρίσκεται και ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, ο οποίος θεωρείται ένας από τους βασικούς διαμεσολαβητές στις επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Υπενθυμίζεται ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος αναμενόταν να ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας, ανέβαλε το προγραμματισμένο ταξίδι του την τελευταία στιγμή το βράδυ της Πέμπτης.

Παραμένει άγνωστο αν ο Βανς θα μεταβεί τελικά στην Ελβετία μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς η Ουάσινγκτον συνεχίζει να αξιολογεί τις εξελίξεις στην περιοχή.

Συμφωνία Λιβάνου-Ισραήλ

Νωερίτερα, το Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά συμφώνησαν να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ, μετά τη νέα ανάφλεξη στον Λίβανο, που έφερε αντιμέτωπο με την πιο σοβαρή δοκιμασία του ως τώρα το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», τη συμφωνία-πλαίσιο της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

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Από το βράδυ της Πέμπτης ως χθες Παρασκευή το απόγευμα, τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν εκατό τραυματίστηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό ενώ πέντε άτομα σκοτώθηκαν μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας.

Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για τέσσερις θανάτους στις τάξεις του, συμπεριλαμβανομένου ανώτερου αξιωματικού.

Πρόκειται για τον πιο βαρύ απολογισμό θυμάτων από τη Δευτέρα, όταν ανακοινώθηκε η αμερικανοϊρανική συμφωνία που προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών «σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου» — κάτι στο οποίο επιμένει το Ιράν, σύμμαχος του κινήματος Χεζμπολά.

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Το Ισραήλ θα φροντίσει «η Χεζμπολά να πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα», διεμήνυσε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ ορκίστηκε ξανά πως ο στρατός του θα παραμείνει στον νότιο Λίβανο «για όσο χρειαστεί».

«Μόνιμος πόλεμος»

«Να καεί όλος ο Λίβανος» απαίτησε ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, μορφή της άκρας δεξιάς.

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Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί έκρινε πως το Ισραήλ θέλει «μόνιμο πόλεμο».

Ο ισραηλινός στρατός είπε πως έπληξε χθες «πάνω από 150 στόχους» και ότι σκότωσε «δεκάδες» μαχητές της Χεζμπολά.

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Το σιιτικό κίνημα κατήγγειλε από την άλλη «σφαγές αμάχων» και τόνισε πως οι μαχητές του «υπερασπίζονται τη γη τους και τον λαό τους», πριν ανακοινωθεί η κατάπαυση του πυρός.

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Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, ότι η κατάπαυση του πυρός –ακολουθεί εκείνη της 17ης Απριλίου, η οποία ουδέποτε τηρήθηκε– συμφωνήθηκε έπειτα από διαπραγμάτευση αξιωματούχων των ΗΠΑ και του Κατάρ με ομολόγους τους του Ισραήλ και του Ιράν.

Το Ισραήλ «δεσμεύεται να τηρήσει» την ανακωχή, αλλά μόνο αν η Χεζμπολά κάνει το ίδιο, ανέφερε μέσω X ο ισραηλινός πρεσβευτής στις ΗΠΑ Γιεχιέλ Λέιτερ.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν συνηγόρησε από την πλευρά του κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να εφαρμοστεί «συνολική κατάπαυση του πυρός», «θεμέλιο» κατ’ αυτόν πριν ξαναρχίσουν οι απευθείας διαπραγματεύσεις της κυβέρνησής του με το Ισραήλ στην αμερικανική πρωτεύουσα από τη Δευτέρα ως την Τετάρτη — η Χεζμπολά απορρίπτει τις συνομιλίες αυτές.

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Παρά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός, η ισραηλινή αεροπορία προχώρησε χθες το απόγευμα σε νέο βομβαρδισμό, μετέδωσε το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI. Ο ισραηλινός πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον Λέιτερ το διέψευσε, υποστηρίζοντας πως όλες οι επιχειρήσεις ανεστάλησαν περί το μεσημέρι.

Πολλοί κάτοικοι του νότου έφυγαν χθες, με αυτοκίνητα φορτωμένα με στρώματα και προσωπικά τους είδη.

«Ήμασταν στο σπίτι μας όταν ξαφνικά άρχισε βομβαρδισμός. Δεν γλίτωσε καμιά κοινότητα, κανένα σπίτι», ανέφερε η Ζέιναμπ Νάσερ, 69 χρονών, που περίμενε μαζί με τον άντρα της να ανοίξει ο μποτιλιαρισμένος δρόμος στη Σαΐντα. «Ισραηλινά αεροσκάφη ήταν συνεχώς στον ουρανό», πρόσθεσε.

Στο Ισραήλ, κάτοικοι δεν πίστευαν ότι οι μάχες θα σταματήσουν. «Οι ανακωχές στο Ισραήλ δεν τηρούνται ποτέ. Γιατί; Επειδή αυτή η χώρα έχει τόσους εχθρούς. Και αν η κυβέρνηση δεν έχει βρει λύση σε αυτή την κατάσταση εδώ και 20 χρόνια, δεν θα τη βρει τώρα», έκρινε η Σακέντ Λεβί, 20 ετών. «Δεν γίνεται να έχεις διαρκή εκεχειρία με αυτές τις τρομοκρατικές οργανώσεις», υπερθεμάτισε ο Αλί Κόεν, επίσης 20 ετών.