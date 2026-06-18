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Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισχάκ Νταρ, ανακοίνωσε στο BBC Urdu ότι η αυριανή (19/6) τελετή υπογραφής στη Γενεύη ακυρώνεται, καθώς το μνημόνιο συνεργασίας (MoU) ΗΠΑ-Ιράν έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως.

Ξαφνική ακύρωση της τελετής για την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Ανώτερος Πακιστανός αξιωματούχος είχε δηλώσει αρχικά στο BBC ότι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, αναβάλλει την επίσκεψή του στη Γενεύη, επισημαίνοντας: «Η επόμενη φάση θα προχωρήσει μέσω ξεχωριστών διαύλων σε τεχνικό επίπεδο για πολλαπλά ζητήματα, στο πλαίσιο αυτού του ολοκληρωμένου πλαισίου». Η είδηση επιβεβαιώνεται και από τον Guardian και το Al Arabiya English.

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#URGENT Pakistani premier postpones Switzerland trip after US, Iranian presidents sign Islamabad MoU, now under implementation: State media — Anadolu English (@anadoluagency) June 18, 2026

Ερωτήματα σχετικά με τις προοπτικές της εκδήλωσης προέκυψαν για πρώτη φορά νωρίς σήμερα το πρωί, όταν ο Σαρίφ τροποποίησε την ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αφαιρώντας την παράγραφο που ανέφερε: «Το Πακιστάν, με την υποστήριξη του συν-διαμεσολαβητή, του Κράτους του Κατάρ, θα φιλοξενήσει την επίσημη τελετή, όπως είχε προγραμματιστεί, στις 19 Ιουνίου 2026 στην Ελβετία, για να τιμήσει αυτό το ιστορικό γεγονός και να ξεκινήσει τις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο».

Πίσω από τα παρασκήνια σήμερα το πρωί στο Πακιστάν, πηγές διαβεβαίωναν το BBC ότι η τελετή εξακολουθούσε να ισχύει. Ωστόσο, μέχρι νωρίς το βράδυ, το σχέδιο αυτό είχε αλλάξει.

Η αβεβαιότητα όμως συνεχίζει να υπάρχει για το κατά πόσο θα γινόταν η τελετή. Νωρίτερα, διπλωματικές πηγές δήλωσαν στο Al Jazeera ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για το αν το Ιράν θα αποστείλει αντιπροσωπεία στην Ελβετία για τις συνομιλίες της Παρασκευής στο Μπούργκενστοκ