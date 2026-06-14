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Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στη Γενεύη, μία ημέρα πριν από την έναρξη της συνόδου κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, με διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις να συγκρούονται κοντά στις εγκαταστάσεις του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με ανταποκριτές του AFP, ομάδα διαδηλωτών εκτόξευσε μπουκάλια, πέτρες, κομμάτια από τσιμέντο και κροτίδες προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων για να τους απωθήσουν.

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🔴🇨🇭🔥 EN DIRECT – Premiers débordements à Genève. Des vitrines ont été cassées et une première voiture est en feu. #G7 pic.twitter.com/vuuUg9zbET — SuisseAlert (@SuisseAlert) June 14, 2026

Κατά τη διάρκεια των ταραχών, πυρπολήθηκε ένα όχημα Tesla, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε κτίρια διεθνών οργανισμών. Μεταξύ των στόχων των βανδαλισμών ήταν γραφεία των Ηνωμένων Εθνών, της PricewaterhouseCoopers, καθώς και της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), όπου έσπασαν παράθυρα και καταγράφηκαν ζημιές.

Νωρίτερα, περίπου 20.000 πολίτες είχαν συμμετάσχει σε πορεία που εξελισσόταν χωρίς εντάσεις. Οι συγκεντρωμένοι υποστήριξαν ότι διαμαρτύρονται απέναντι στη G7, την οποία θεωρούν έκφραση υπερσυγκέντρωσης πολιτικής και οικονομικής ισχύος.

ANTI-G7 : La tension monte à #Genève en marge de la manifestation contre le G7 à Évian.

La police suisse réplique avec du gaz lacrymogène après des tirs de mortiers d'artifice et de projectiles, le canon à eau est déployé.pic.twitter.com/HNLtFGzrga — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 14, 2026

Η ένταση των κινητοποιήσεων ενισχύθηκε και από τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τον Έλον Μασκ. Ο επικεφαλής της Tesla, ο οποίος έχει διατελέσει σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έγινε την περασμένη εβδομάδα ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία που ξεπερνά το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, γεγονός που αναζωπύρωσε τη δημόσια συζήτηση γύρω από τις οικονομικές ανισότητες.

Οι ελβετικές Αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα ασφαλείας ενόψει της συνόδου στο Εβιάν, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στα ελβετικά σύνορα. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ανασταλεί η λειτουργία του αεροδρομίου της Γενεύης, ενώ έχουν αναπτυχθεί όλες οι διαθέσιμες αστυνομικές δυνάμεις και περίπου 5.000 στρατιώτες.

La manif anti G7 se tend à Genève et je ne peux m’empêcher de penser qu’en France, la police enchaînerait les charges en shootant dans tous les sens au LBD pendant que la BRAV ferait un carnage dans un nuage de lacrymo qui embrumerait tout le Léman…

🎥@Bismuthback… — Marcel (@realmarcel1) June 14, 2026

Η λήξη της συνόδου, που είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη, αναμένεται να ανακουφίσει τις Αρχές, οι οποίες εξακολουθούν να θυμούνται τα σοβαρά επεισόδια του 2003. Τότε, κατά τη διάρκεια αντίστοιχης συνάντησης της G7 στο Εβιάν, εκτεταμένες διαδηλώσεις κατά της παγκοσμιοποίησης είχαν οδηγήσει σε πυρπολήσεις δεκάδων καταστημάτων, αλλά και σε πολλούς τραυματισμούς τόσο διαδηλωτών όσο και αστυνομικών.