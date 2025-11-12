To «Mellon blue», ένα διαμάντι ζωηρού μπλε χρώματος, βάρους 9,51 καρατίων, το οποίο κοσμεί ένα δακτυλίδι, πωλήθηκε έναντι περισσότερων από 25 εκατ. δολαρίων (21.572.500 ευρώ) στη Γενεύη. Πρόκειται για έναν πολύτιμο λίθο «εξαιρετικής καθαρότητας», ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Christie’s.

Η αξία αυτού του μπλε διαμαντιού, το οποίο «συγκαταλέγεται μεταξύ των ομορφότερων χρωματιστών διαμαντιών που έχουν ποτέ προταθεί σε δημοπρασίες», σύμφωνα με τον Ραχούλ Καντάκια, διευθυντή του τμήματος Κοσμηματοποιίας του οίκου Christie’s, υπολογιζόταν μεταξύ 20 και 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Βγήκε στο σφυρί έναντι 17,4 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων, με την τελική τιμή του να ανέρχεται σε 25.592.269 δολάρια μετά φόρων, σύμφωνα με τον οίκο Christie’s.

Η ιστορία του «Mellon blue»

Ο ίδιος πολύτιμος λίθος, γνωστός τότε με το όνομα Zoe Diamond, είχε πωληθεί έναντι 32,6 εκατομμυρίων δολαρίων από τον οίκο Sotheby’s στη Νέα Υόρκη το 2014, καταγράφοντας εκείνη την εποχή παγκόσμια ρεκόρ για ένα μπλε διαμάντι και την τιμή ανά καράτι.

Η πέτρα ανήκε για δεκαετίες στη Ρέιτσελ Λάμπερτ Μέλον, πιο γνωστή με το όνομα Μπάνι (Bunny) Λάμπερτ Μέλον (1910-2014), σχεδιάστρια κήπων, φιλάνθρωπο και συλλέκτρια αμερικανικής τέχνης. Τότε η πέτρα διακοσμούσε ένα μενταγιόν.

Η Μπάνι Μέλον είναι κυρίως γνωστή για τον επανασχεδιασμό του Κήπου των Ρόδων του Λευκού Οίκου το 1961 έπειτα από αίτημα του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι.

Το ακριβότερο διαμάντι σε δημοπρασία του οίκου Christie’s

Η υψηλότερη τιμή σε μια δημοπρασία του οίκου Christie’s για ένα διαμάντι έντονου μπλε χρώματος επιτεύχθηκε στη Γενεύη το 2016, όταν το Oppenheimer Blue” (14,62 καράτια) είχε πωληθεί έναντι 57,5 εκατομμυρίων δολαρίων.





