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Οι Ελβετοί προσήλθαν σήμερα 14/6 στις κάλπες, καλούμενοι να αποφασίσουν αν θα θέσουν ένα αυστηρό ανώτατο όριο στον πληθυσμό της χώρας τους.

«Όχι» στο πλαφόν των 10 εκατομμυρίων κατοίκων από το 55% των ψηφοφόρων

Η πρωτοβουλία, που προέρχεται από το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP), προτείνει τον περιορισμό του πληθυσμού στα 10 εκατομμύρια κατοίκους έως το 2050. Εάν οι πολίτες ψηφίσουν θετικά, η ελβετική κυβέρνηση θα κληθεί να επανεξετάσει τις συμφωνίες μετανάστευσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναστέλλοντας μέρος των πολιτικών ελεύθερης κυκλοφορίας.

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Switzerland: TV & Radio SSR SRG Public Group reports GfS forecast (margin of error: ±2%)



No to Switzerland of 10 Million Initiative: No 55%

Civilian Service Act: Yes 53%



NB: Initiative vote also requires double-majority (People & Cantons (Regions)) to pass.



➤… pic.twitter.com/rDPCc89K52 — Europe Elects (@EuropeElects) June 14, 2026

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της δημόσιας τηλεόρασης SRF μετά το κλείσιμο της κάλπης, το πλαφόν απορρίφθηκε με ποσοστό 55% κατά έναντι 45% υπέρ.

Απέναντι στους υποστηρικτές του πλαφόν βρέθηκαν η κυβέρνηση, η πλειοψηφία του κοινοβουλίου, οι εργοδοτικές οργανώσεις και οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες προειδοποιούσαν ότι η έγκριση του μέτρου θα στερούσε από την ελβετική οικονομία την πρόσβαση στο εξειδικευμένο ξένο εργατικό δυναμικό που χρειάζεται.

Βέβαια, το γεγονός ότι περίπου το 45% των ψηφοφόρων τάχθηκε υπέρ του μέτρου αναδεικνύει τη διογκούμενη ανησυχία για τη μετανάστευση, την έλλειψη κατοικιών και την πίεση στις υποδομές της χώρας.

Η καμπάνια επικεντρώθηκε στην αύξηση των ενοικίων, στα γεμάτα τρένα, στην κυκλοφοριακή συμφόρηση και στη συνεχή οικοδομική επέκταση, παρουσιάζοντας την πληθυσμιακή αύξηση ως βασική αιτία των προβλημάτων.

Ο πληθυσμός της Ελβετίας έχει αυξηθεί ραγδαία από το 2002, όταν ήταν 7,3 εκατομμύρια. Τώρα είναι 9,1 εκατομμύρια, εκ των οποίων το 27% είναι κάτοικοι Ελβετίας που γεννήθηκαν στο εξωτερικό.

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Ωστόσο, το Λαϊκό Κόμμα λέει ότι ο περιορισμός του πληθυσμού θα μείωνε την πίεση στις μεταφορές, τη στέγαση και το περιβάλλον δεν φαίνεται να έχει πείσει αρκετούς ψηφοφόρους.

Το μήνυμα βρήκε απήχηση σε σημαντικό τμήμα των ψηφοφόρων, παρά τις προειδοποιήσεις οικονομολόγων ότι η οικονομία θα δεχόταν ισχυρό πλήγμα.

Κυβερνητική μελέτη είχε εκτιμήσει ότι η οικονομική παραγωγή της χώρας θα μπορούσε να είναι έως και 12% χαμηλότερη στο τέλος του αιώνα εάν εφαρμοζόταν το μέτρο.

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Η δυσαρέσκεια απέναντι στη μετανάστευση αναμένεται να επηρεάσει και τις επόμενες μεγάλες πολιτικές αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων η ψηφοφορία για το νέο πακέτο συμφωνιών μεταξύ Ελβετίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναμένεται το 2027 ή το 2028, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Switzerland’s vote on a proposal to cap its population at 10 million people is going to be tight, with initial estimates saying the result is too close to call https://t.co/cHXeNNQjLu — Bloomberg (@business) June 14, 2026

Το δίλημμα της Ελβετίας

Η Ελβετία καλείται να διαχειριστεί πληθώρα προκλήσεων, από τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, έως τον πόλεμο στο Ιράν και την πολιτική των δασμών της κυβέρνησης Τραμπ. Δεδομένου των συνθηκών, πολλοί ψηφοφόροι κρίνουν ότι μια ρήξη με τις Βρυξέλλες θα αποδυνμώσει τη θέση της χώρας στο διεθνές στερέρωμα.

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Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη προεκλογική αφίσα των αντιπάλων του μέτρου, η οποία απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τους Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ, θέτοντας το ερώτημα: «Ρήξη με την Ευρώπη, σε μια τέτοια στιγμή;».

Περισσότερο από το μισό των ελβετικών προϊόντων εξάγεται και πωλείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως η πρόσβασή τους στις ευρωπαϊκές αγορές εξαρτάται από τη δέσμευση της Ελβετίας στην ευρωπαϊκή αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων. Αν το ανώτατο όριο πληθυσμού είχε εγκριθεί, η Ελβετία θα ήταν υποχρεωμένη να καταγγείλει τη σχετική συμφωνία.

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