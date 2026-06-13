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Οι Ελβετοί προσέρχονται αύριο Κυριακή στις κάλπες, καλούμενοι να αποφασίσουν αν θα θέσουν ένα αυστηρό ανώτατο όριο στον πληθυσμό της χώρας τους.

Η πρωτοβουλία, που προέρχεται από το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP), προτείνει τον περιορισμό του πληθυσμού στα 10 εκατομμύρια κατοίκους έως το 2050. Εάν οι πολίτες ψηφίσουν θετικά, η ελβετική κυβέρνηση θα κληθεί να επανεξετάσει τις συμφωνίες μετανάστευσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναστέλλοντας μέρος των πολιτικών ελεύθερης κυκλοφορίας.

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Πολιτικές αντιδράσεις

Το εγχείρημα έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Η ελβετική κυβέρνηση, οι εργοδότες, τα συνδικάτα και τα υπόλοιπα μεγάλα κόμματα προειδοποιούν ότι ένα τέτοιο μέτρο θα προκαλέσει τεράστια έλλειψη προσωπικού σε κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία και ο τουρισμός, και θα διαταράξει τις σχέσεις με τον βασικό εμπορικό εταίρο της χώρας, την ΕΕ.

Switzerland, a wealthy country that has historically embraced free movement and foreign investment, is about to vote on whether to cap its population — and restrict immigration measures to do so.



Sunday's referendum comes after the country's population increased 10% in the 10… pic.twitter.com/UQUCqbPowZ June 13, 2026

Από την πλευρά του, ο 29χρονος πολιτικός του SVP, Νιλς Φίχτερ, υποστηρίζει ότι η χώρα έχει χάσει τον έλεγχο. «Η ανεξέλεγκτη μετανάστευση οδηγεί σε έλλειψη στέγης, κυκλοφοριακό χάος και υπερφορτωμένα σχολεία», τονίζει, υποστηρίζοντας ότι η πρωτοβουλία στοχεύει στη διατήρηση της ασφάλειας και της ευημερίας της χώρας.

Στον αντίποδα, η 31χρονη Σοσιαλδημοκράτης δημοτική σύμβουλος, Χελίν Γκενίς, καταγγέλλει την εργαλειοποίηση των μεταναστών. «Δεν φταίνε οι μετανάστες για τις τιμές των ενοικίων ή τα ασφάλιστρα υγείας. Η λύση βρίσκεται στις επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές και όχι στον αποκλεισμό ανθρώπων», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Με τον πληθυσμό της χώρας να έχει αυξηθεί από τα 7,3 εκατομμύρια το 2002 στα 9,1 εκατομμύρια σήμερα, η ανησυχία για το κόστος ζωής είναι διάχυτη. Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια εικόνα απόλυτης ρευστότητας: το 52% τάσσεται κατά του πλαφόν, το 45% υπέρ, ενώ ένας σημαντικός αριθμός ψηφοφόρων παραμένει αναποφάσιστος, καθιστώντας το αποτέλεσμα της Κυριακής εξαιρετικά αμφίρροπο.

Το δίλημμα της Ελβετίας

Η Ελβετία καλείται να διαχειριστεί πληθώρα προκλήσεων, από τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, έως τον πόλεμο στο Ιράν και την πολιτική των δασμών της κυβέρνησης Τραμπ. Δεδομένου των συνθηκών, πολλοί ψηφοφόροι κρίνουν ότι μια ρήξη με τις Βρυξέλλες θα αποδυνμώσει τη θέση της χώρας στο διεθνές στερέρωμα.

Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη προεκλογική αφίσα των αντιπάλων του μέτρου, η οποία απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τους Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ, θέτοντας το ερώτημα: «Ρήξη με την Ευρώπη, σε μια τέτοια στιγμή;».