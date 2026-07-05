«Κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας» αναφέρει σε ανάρτησή της η Νέα Δημοκρατία για τα 11 χρόνια από το δημοψήφισμα του 2015.
Με αφορμή τα 11 χρόνια από το δημοψήφισμα του 2015 η ΝΔ παρουσιάζει στα σόσιαλ ένα βίντεο με την υποσημείωση «Κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας».
Βίντεο ΝΔ για τα 11 χρόνια από το δημοψήφισμα: Κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας (βίντεο)
Με αφορμή τα 11 χρόνια από το δημοψήφισμα του 2015 η ΝΔ παρουσιάζει στα σόσιαλ ένα βίντεο.
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«Κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας» αναφέρει σε ανάρτησή της η Νέα Δημοκρατία για τα 11 χρόνια από το δημοψήφισμα του 2015.