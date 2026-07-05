«Κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας» αναφέρει σε ανάρτησή της η Νέα Δημοκρατία για τα 11 χρόνια από το δημοψήφισμα του 2015. Με αφορμή τα 11 χρόνια από το δημοψήφισμα του 2015 η ΝΔ παρουσιάζει στα σόσιαλ ένα βίντεο με την υποσημείωση «Κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας».

Βίντεο ΝΔ για τα 11 χρόνια από το δημοψήφισμα: Κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας (βίντεο)

«Κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας» αναφέρει σε ανάρτησή της η Νέα Δημοκρατία για τα 11 χρόνια από το δημοψήφισμα του 2015.



Με αφορμή τα 11 χρόνια από το δημοψήφισμα του 2015 η ΝΔ παρουσιάζει στα σόσιαλ ένα βίντεο με την υποσημείωση «Κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας».

Δείτε το βίντεο της ΝΔ



