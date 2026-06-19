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Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είναι πιθανό να επιχειρήσει να σαμποτάρει τις προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου για μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, ο Νετανιάχου πιέζεται πολιτικά στο εσωτερικό του τόσο από την κυβέρνησή του όσο και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνεχίσει τον πόλεμο στον Λίβανο, καθώς δεν έχει εκλείψει ο κίνδυνος του Ιράν και δεν έχουν ικανοποιηθεί οι βασικοί στόχοι των πολεμικών επιχειρήσεων.

Η εσωτερική πιέση

Την Παρασκευή, το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές σε όλο τον νότιο Λίβανο, ως απάντηση σε επίθεση με drone της Χεζμπολάχ που στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες. Καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονταν, Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι αναβάλλουν τις συνομιλίες που επρόκειτο να ξεκινήσουν στην Ελβετία την ίδια ημέρα. Μάλιστα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος επρόκειτο να τεθεί επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας, ανέβαλε το ταξίδι του.

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Report: US intelligence feared Netanyahu would try to undermine Iran deal



Washington Post says US agencies warned the Trump administration that Israel could take steps in Lebanon that would damage efforts to reach an agreement with…https://t.co/FLAcleCNMy pic.twitter.com/EHAclldmt3 — Ynet Global (@ynetnews) June 19, 2026

Σύμφωνα με τις νέες εκθέσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ο Νετανιάχου επιδιώκει την πολιτική επιβίωση ενόψει των εκλογών του φθινοπώρου που απειλείται. Σύμφωνα με το την Washington Post, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ θέλει να αποδείξει στο εσωτερικό ακροατήριο ότι η χώρα δεν «σύρεται» από τις ΗΠΑ, έχει πυγμή και δεν πρόκειται να αποσύρει τα στρατεύματα από τον Λίβανο. Οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν ότι το 70% των Εβραίων Ισραηλινών υποστηρίζει την κλιμάκωση της σύγκρουσης με τη Χεζμπολάχ, ενώ μια υποχώρηση του στρατού θα ερμηνευόταν από τους ψηφοφόρους ως ήττα.

Στον αντίποδα, η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει ότι οι όροι της συμφωνίας δεν εμποδίζουν το Ισραήλ να αμυνθεί κατά των εχθρών του, αλλά θεωρούν επιτακτική την ανάγκη για ολοκλήρωση της συμφωνίας και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να αποφευχθεί μια παγκόσμια οικονομική κρίση.

Ο Βανς και ο Μπεν Γκβιρ

Ο Τραμπ, σε πρόσφατες δηλώσεις του στη Γαλλία, παραδέχτηκε ότι έχει μια «μικρή διαφωνία» με τον Νετανιάχου για τον Λίβανο, προτρέποντάς τον να σταματήσει να ισοπεδώνει κτίρια σε κάθε περίπτωση πρόκλησης. Ωστόσο, ο Νετανιάχου εμφανίζεται ανυποχώρητος. Ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, έφτασε στο σημείο να δηλώσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Για κάθε δάκρυ που χύνει μια Ισραηλινή μητέρα, πρέπει να κλαίνε χίλιες Λιβανέζες. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί».

Η αμερικανική πλευρά, δια στόματος του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς έστειλε ένα αυστηρό μήνυμα προς την ισραηλινή κυβέρνηση: «Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μοναδικός ηγέτης στον κόσμο που συμπαθεί το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Αν ήμουν στο ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο, ίσως να μην επιτίθεμαι στον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που μου έχει απομείνει σε όλο τον κόσμο».

Η εύθραστη σχέση με τον Τραμπ

Ενώ ο Νετανιάχου δηλώνει ότι θα παραμείνει στη «ζώνη ασφαλείας» του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Τραμπ διαθέτει μέσα πίεσης, όπως η διακοπή της παροχής πυρομαχικών ή της ανταλλαγής πληροφοριών.

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Aaron David Miller, σύμβουλος διεθνών υποθέσεων, κανένας Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει φτάσει ποτέ στο σημείο να επιβάλει πραγματικό κόστος στο Ισραήλ σε πραγματικό χρόνο. Παρά τη συμφωνία, αν το Ιράν δεν περιορίσει τη Χεζμπολάχ, ο Νετανιάχου, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα απαντήσει στρατιωτικά, θέτοντας σε κίνδυνο την εύθραυστη αυτή ειρήνή.