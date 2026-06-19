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Η πρώην Διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών κατηγορεί τον Φάουτσι για συγκάλυψη της εργαστηριακής προέλευσης του κορονοϊού και για ψευδή κατάθεση στο Κογκρέσο.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι υπηρεσίες πληροφοριών υιοθετούσαν εισηγήσεις επιστημόνων συνδεδεμένων με τον Φάουτσι για να απορρίψουν τη θεωρία της διαρροής του ιού.

Ο Άντονι Φάουτσι έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί παραπλάνησης των αρχών ή συγκάλυψης στοιχείων, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες παράλογες.

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Η Τούλσι Γκάμπαρντ, την τελευταία της ημέρα ως Διευθύντρια των Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ, δημοσίευσε μια σειρά από επικοινωνίες και έγγραφα που δεν έχουν ξαναδημοσιοποιηθεί και που συνδέουν άμεσα τον Δρ. Άντονι Φάουτσι με τη χρηματοδότηση έρευνας για τη γενετική μετάλλαξη στο εργαστήριο της Γιουχάν από το οποίο σύμφωνα με ορισμένα σενάρια διέρρευσε ο κορονοϊός.

«Σήμερα, την τελευταία μου μέρα ως Διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών, δημοσιοποιώ επικοινωνίες και έγγραφα που δεν έχουν ξαναδημοσιοποιηθεί και τα οποία αποκαλύπτουν πώς ο Δρ. Φάουτσι διέθεσε εκατομμύρια δολάρια από τους φόρους των Αμερικανών φορολογουμένων για τη χρηματοδότηση επικίνδυνης έρευνας αύξησης λειτουργικότητας (gain-of-function) στο εργαστήριο του Γουχάν, συνεργάστηκε με πολιτικοποιημένα στοιχεία εντός της Κοινότητας Πληροφοριών για να καταστείλει την αλήθεια σχετικά με τις ενέργειές του και να αποκρύψει την προέλευση του ιού από διαρροή εργαστηρίου, και είπε ψέματα στο Κογκρέσο ενώ βρισκόταν υπό όρκο το 2024. Ήρθε η ώρα να μάθετε την αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Today, on my final day as Director of National Intelligence, I’m releasing never-before-seen communications and documents exposing how Dr. Fauci provided millions in US taxpayer dollars to fund dangerous gain-of-function research at the Wuhan lab, worked with politicized elements… pic.twitter.com/ZMdliW4zyS — DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) June 19, 2026

Η Γκάμπαρντ υποστηρίζει ότι στήθηκε ένας μηχανισμός αλληλοτροφοδότησης μεταξύ επιστημόνων που χρηματοδοτούνταν από το NIAID (σ.σ Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων) και των υπηρεσιών πληροφοριών. Οι επιστήμονες παρείχαν αναλύσεις και εισηγήσεις προς τις υπηρεσίες, οι οποίες ενσωματώνονταν στις επίσημες αξιολογήσεις. Στη συνέχεια, οι αξιολογήσεις αυτές παρουσιάζονταν δημόσια ως ανεξάρτητη επιστημονική συναίνεση, προκειμένου να απορρίπτεται η θεωρία ότι ο ιός διέφυγε από εργαστήριο.

Σύμφωνα με την έκθεση, εκατοντάδες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εξετάστηκαν δείχνουν ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών υιοθετούσαν σχεδόν πάντοτε τις εισηγήσεις που προέρχονταν από κύκλους συνδεδεμένους με τον Φάουτσι.

Παράλληλα, η Γκάμπαρντ υποστηρίζει ότι ο πρώην επικεφαλής του NIAID προώθησε ως αξιόπιστη επιστημονική πηγή μία μελέτη, της οποίας, σύμφωνα με την ίδια, είχε συμβάλει ο ίδιος στην προώθηση και δημοσίευση. Η συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκε από τις υπηρεσίες πληροφοριών ως επιχείρημα κατά της θεωρίας της εργαστηριακής διαρροής.

Το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (ODNI) ισχυρίστηκε ότι, ενώ υπηρετούσε ως διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων (NIAID), ο Φάουτσι συμμετείχε σε συζητήσεις σχετικά με τις αξιολογήσεις των πληροφοριών σχετικά με την προέλευση του COVID-19, παρέμεινε σε επαφή με αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών κατά τη διάρκεια βασικών σταδίων της διαδικασίας αξιολόγησης και επέβλεψε τη χρηματοδότηση που υποστήριξε την έρευνα για τον κορονοϊό που αφορούσε ιούς νυχτερίδων στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν.

Ο οργανισμός ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι ορισμένες από τις επικοινωνίες έρχονται σε αντίθεση με την κατάθεση του Φάουτσι στο Κογκρέσο το 2024.

Ο Φάουτσι έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες ότι παραπλάνησε τους βουλευτές ή συγκάλυψε την προέλευση του COVID-19, χαρακτηρίζοντας τέτοιους ισχυρισμούς «παράλογους» κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο τον Ιούνιο του 2024.