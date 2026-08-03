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Τα θύματα αντιμετώπιζαν σοβαρά υποκείμενα νοσήματα που ενδεχομένως επιδεινώθηκαν από τη νόσο και την αφυδάτωση.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων συνδέει το ξέσπασμα, το οποίο επεκτείνεται σε εννέα πολιτείες, με κατανάλωση μαρουλιών από το Μεξικό.

Οι υγειονομικές αρχές καταγράφουν συνεχώς νέα περιστατικά, ενώ οι έρευνες για την ακριβή πηγή της μόλυνσης παραμένουν σε εξέλιξη.

Οι καταναλωτές εμφανίζονται ανήσυχοι, περιορίζοντας τις αγορές ορισμένων ειδών διατροφής λόγω της αβεβαιότητας για την ασφάλεια των προϊόντων.

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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κυκλοσπορίαση στο Μίσιγκαν, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Πολιτειακή Υπηρεσία Υγείας, σηματοδοτώντας τους πρώτους καταγεγραμμένους θανάτους στο μεγαλύτερο ξέσπασμα της εντερικής αυτής λοίμωξης που έχει καταγραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τα ιατρικά αρχεία, και τα δύο θύματα αντιμετώπιζαν σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, τα οποία ενδέχεται να επιδεινώθηκαν εξαιτίας της κυκλοσπορίασης και της αφυδάτωσης που προκάλεσε η νόσος.

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Η Υπηρεσία Υγείας του Μίσιγκαν ανέφερε σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς το Reuters ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν νεότερες εξελίξεις σχετικά με την έρευνα για την προέλευση της επιδημίας. Έρευνα του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) έχει συνδέσει το ξέσπασμα, το οποίο πλέον έχει επεκταθεί σε εννέα πολιτείες, με μαρούλια iceberg που προέρχονται από εγκαταστάσεις της ιδιωτικής εταιρείας Taylor Farms στο κεντρικό Μεξικό. Ωστόσο, οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν και άλλες πιθανές πηγές μόλυνσης. Η κυκλοσπορίαση θεωρείται γενικά μια ασθένεια που δεν απειλεί τη ζωή των περισσότερων ασθενών.

Στο Μίσιγκαν, οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι τα περιστατικά που συνδέονται με τη συγκεκριμένη επιδημία ανέρχονται πλέον σε 11.234, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 461 κρούσματα σε σχέση με την ενημέρωση της περασμένης Παρασκευής. Από αυτά, 193 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Πολιτειακής Υπηρεσίας Υγείας.

BREAKING: Two people in Michigan have died after contracting cyclosporiasis, the state's health department says. Both people had “significant underlying health conditions that may have been impacted by cyclosporiasis and dehydration,” according to a news release.… — NBC News (@NBCNews) August 3, 2026

Η κομητεία Wayne καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων, με 1.379 επιβεβαιωμένες λοιμώξεις. Παράλληλα, η ηλικιακή ομάδα 30 έως 39 ετών εμφανίζει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, καθώς έχουν καταγραφεί 2.216 περιστατικά.

Τα κρούσματα της εντερικής λοίμωξης που προκαλείται από το παράσιτο Cyclospora αυξάνονται σταθερά τις τελευταίες εβδομάδες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τα στοιχεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC). Τα συνηθέστερα συμπτώματα περιλαμβάνουν έντονη διάρροια, ναυτία και άλλα σοβαρά γαστρεντερικά προβλήματα.

Σε εθνικό επίπεδο, το CDC έχει καταγράψει έως τις 28 Ιουλίου 6.707 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κυκλοσπορίασης, ενώ περισσότερες από 11.500 ακόμη ύποπτες περιπτώσεις βρίσκονται σε αναμονή επιβεβαίωσης ή περαιτέρω διερεύνησης.

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Το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ δήλωσε ότι έχει λάβει γνώση των δύο θανάτων που καταγράφηκαν στο Μίσιγκαν. «Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη σημασία του να εντοπιστεί το ταχύτερο δυνατό η πηγή της επιδημίας και να αποτραπούν νέα περιστατικά», δήλωσε ο ειδικός στην ασφάλεια τροφίμων του Michigan State University Extension, Γουέιντ Σάιερς.

Την ίδια ώρα, η ανησυχία των καταναλωτών στις Ηνωμένες Πολιτείες εντείνεται. Πολλοί αποφεύγουν να επισκέπτονται ορισμένες αλυσίδες εστιατορίων, ενώ έχουν περιορίσει και τις αγορές μαρουλιού από τα σούπερ μάρκετ, καθώς η πολυπολιτειακή επιδημία της παρασιτικής νόσου έχει προκαλέσει σύγχυση σχετικά με το ποια τρόφιμα θεωρούνται ασφαλή προς κατανάλωση.

Με πληροφορίες από The Guardian

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