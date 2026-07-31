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Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ φέρονταοι να εξετάζουν ένα σχέδιο για την αυστηροποίηση του ελέγχου στα χερσαία σύνορα του Ιράν, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας για την άσκηση αυξημένης πίεσης στην Τεχεράνη, όπως μετέδωσε την Παρασκευή η εφημερίδα The Daily Telegraph.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρόταση συγκαταλεγόταν στις διάφορες επιλογές που συζήτησαν ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνομιλιών στον Λευκό Οίκο την Τρίτη.

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Το σχέδιο θα απαιτούσε από την Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ να πείσουν τα επτά κράτη που συνορεύουν με το Ιράν να περιορίσουν τη διακίνηση στα σύνορα, περιορίζοντας έτσι τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και, ενδεχομένως, τις αποστολές όπλων.

Το Ιράν συνορεύει με το Ιράκ, την Τουρκία, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, το Τουρκμενιστάν, την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν.

Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στην εφημερίδα The Telegraph ότι το κλείσιμο των χερσαίων οδών του Ιράν θα μπορούσε να εντείνει την οικονομική του απομόνωση, αν και αναλυτές επισήμαναν ότι η επιβολή ενός τέτοιου αποκλεισμού θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη, ιδίως μέσω χωρών που διατηρούν στενούς δεσμούς με την Τεχεράνη.

Οι συζητήσεις αυτές πραγματοποιούνται τη στιγμή που ο Τραμπ εξετάζει περαιτέρω μέτρα για να αναγκάσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς τα πλήγματα και ο ναυτικός αποκλεισμός δεν κατάφεραν να οδηγήσουν σε ουσιαστική πρόοδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις άλλες επιλογές περιλαμβάνονται η συνέχιση της ναυτικής επιχείρησης, η επανέναρξη των αεροπορικών πληγμάτων ή η επιδίωξη επίτευξης συμφωνίας.