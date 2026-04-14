22: 21 Ευρωπαϊκές χώρες σχεδιάζουν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Ορμούζ, κάτι που περιλαμβάνει την αποστολή ναρκαλιευτικών και άλλων πολεμικών πλοίων – WSJ.

22:20 Η Ευρώπη καταρτίζει μεταπολεμικό σχέδιο για να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ – WSJ.

22:10 Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ: Τα μέρη συμφώνησαν να ξεκινήσουν απευθείας διαπραγματεύσεις σε χρόνο και τόπο που θα καθοριστούν από κοινού

21:40 Διαίρεση του Λιβάνου σε τρεις ζώνες με παρουσία των IDF και αφοπλισμό της Χεζμπολάχ πρότεινε το Ισραήλ στις επαφές στην Ουάσινγκτον

Η ισραηλινή πλευρά προτείνει σχέδιο διαίρεσης του Λιβάνου σε τρεις ζώνες, με παρατεταμένη παρουσία του στρατού στον νότο, στο πλαίσιο της προσπάθειας ελέγχου της περιοχής και αφοπλισμού της Χεζμπολάχ.

19:52 Κοινή δήλωση 18 ΥΠΕΞ μεταξύ αυτών και του Γιώργου Γεραπετρίτη, με την οποία ζητούν να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης

Δεκαοκτώ υπουργοί Εξωτερικών ευρωπαϊκών χωρών μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Υπ.Εξ. Γιώργος Γεραπετρίτης καθώς και της Αυστραλίας, συνυπέγραψαν κοινή δήλωση με την οποία καλούν να συμπεριληφθεί και ο Λίβανος στις περιφερειακές προσπάθειες αποκλιμάκωσης. Οι δεκαοκτώ υπουργοί Εξωτερικών προτρέπουν παράλληλα όλα τα μέρη να εργαστούν προς μια διαρκή πολιτική λύση, και καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, αλλά και τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Απριλίου. Αναφέρουν επίσης ότι η συνέχιση του πολέμου στον Λίβανο θέτει σε κίνδυνο την τρέχουσα περιφερειακή αποκλιμάκωση, και χαιρετίζουν την πρωτοβουλία του Λιβανέζου Προέδρου Αούν να ξεκινήσει απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ, καθώς και την αποδοχή από το Ισραήλ της έναρξης των συνομιλιών με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ευρωπαίοι Υπ.Εξ. τονίζουν ότι οι απευθείας διαπραγματεύσεις μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για διαρκή ασφάλεια για τον Λίβανο και το Ισραήλ, καθώς και για την ευρύτερη περιοχή και δηλώνουν έτοιμοι να τις στηρίξουν, ενώ τονίζουν την ετοιμότητα τους να παράσχουν επείγουσα βοήθεια σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους στον Λίβανο, σε συντονισμό με την κυβέρνηση της χώρας.

Ολόκληρη η κοινή δήλωση των δεκαοκτώ υπουργών Εξωτερικών έχει ως εξής: (σ.σ. ανεπίσημη μετάφραση)

«Εμείς οι υπουργοί Εξωτερικών της Αυστραλίας, του Βελγίου, της Κροατίας, της Κύπρου, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ισλανδίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου καλούμε να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στις περιφερειακές προσπάθειες αποκλιμάκωσης και προτρέπουμε όλα τα μέρη να εργαστούν προς μια διαρκή πολιτική λύση. Η συνέχιση του πολέμου στον Λίβανο θέτει σε κίνδυνο την τρέχουσα περιφερειακή αποκλιμάκωση, την οποία έχουμε χαιρετίσει και πρέπει να γίνει πλήρως σεβαστή από όλους.

Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Προέδρου Αούν να ξεκινήσει απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ, καθώς και την αποδοχή από το Ισραήλ της έναρξης των συνομιλιών με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλούμε και τις δύο πλευρές να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία. Οι απευθείας διαπραγματεύσεις μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για διαρκή ασφάλεια για τον Λίβανο και το Ισραήλ, καθώς και για την ευρύτερη περιοχή. Είμαστε έτοιμοι να τις στηρίξουμε. Καλούμε, συνεπώς, όλα τα μέρη να προχωρήσουν άμεσα σε αποκλιμάκωση και να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που προσφέρει η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, οι οποίες πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Καταδικάζουμε επίσης με τον πιο έντονο τρόπο τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Απριλίου, τα οποία, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες των λιβανικών αρχών, είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 350 ανθρώπων και τον τραυματισμό άνω των 1.000. Οι άμαχοι και οι μη στρατιωτικές υποδομές πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Καταδικάζουμε επίσης με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις κατά της UNIFIL και επαναλαμβάνουμε ότι η ασφάλεια και η προστασία των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ πρέπει να διασφαλίζονται ανά πάσα στιγμή.

Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη και τη σταθερή στήριξή μας προς τον λιβανικό λαό και τις αρχές του. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε επείγουσα βοήθεια σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους στον Λίβανο, σε συντονισμό με την κυβέρνηση της χώρας.

Επαναβεβαιώνουμε τη σημασία του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας του Λιβάνου, καθώς και της πλήρους εφαρμογής της απόφασης 1701 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το λιβανικό κράτος ώστε να ασκεί πλήρως την κυριαρχία του σε ολόκληρη την επικράτειά του. Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζουμε την απόφαση της λιβανικής κυβέρνησης να απαγορεύσει τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ, καθώς και την απόφασή της να ενισχύσει την πλήρη επιβολή της κρατικής εξουσίας στη Βηρυτό και να διασφαλίσει το αποκλειστικό μονοπώλιο των όπλων, και ενθαρρύνουμε την πλήρη και ταχεία εφαρμογή αυτών των μέτρων».

19:46 Ισραηλινές επιδρομές έπληξαν πολλές περιοχές στο νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Τύρου

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, ιδιαίτερα γύρω από την περιοχή της Τύρου και τις κοντινές παραμεθόριες περιοχές, ενώ συνεχίζονται απευθείας συνομιλίες μεταξύ των πρεσβευτών των ΗΠΑ του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τους συναδέλφους μας επί τόπου, ακολουθούν μερικές από τις τελευταίες επιθέσεις:

Αναφέρθηκαν αεροπορικές επιδρομές στις περιοχές Tayr Debba, Zibqin και Sarafand κατά μήκος της ακτής και της ενδοχώρας.

Αναφέρθηκε αεροπορική επιδρομή στην πόλη Χανίν, κοντά στα σύνορα.

Επιδρομή πλήττει τα περίχωρα της Αλ-Αμπασίγια, κοντά στην πόλη της Τύρου.

19:35 Η Χεζμπολάχ έπληξε 13 πόλεις στο βόρειο Ισραήλ εν μέσω συνομιλιών

Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε 13 πόλεις στο βόρειο Ισραήλ, την ίδια στιγμή που ξεκινούσαν οι συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Σύμφωνα με τη λιβανέζικη οργάνωση, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στις 6:15 το απόγευμα, με ταυτόχρονες ομοβροντίες ρουκετών που στόχευσαν μεταξύ άλλων τις πόλεις Κιριάτ Σμόνα και Μετούλα.

Οι ισραηλινές αρχές ανέφεραν ότι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και των διασωστικών συνεργείων επιχειρούν σε τουλάχιστον τέσσερις περιοχές στη Ναχαρίγια, ενώ οι σειρήνες συνεχίζουν να ηχούν κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Παράλληλα, καταγράφηκαν πυρκαγιές σε ανοιχτές εκτάσεις, που προκλήθηκαν από αναχαιτίσεις πυραύλων αλλά και από επίθεση με drone της Χεζμπολάχ. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

19:13 Ο Μάρκο Ρούμπιο υποδέχθηκε τους πρέσβεις του Ισραήλ και του Λιβάνου για τις πρώτες απευθείας συνομιλίες εδώ και δεκαετίες

O επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο υποδέχθηκε σήμερα τους πρέσβεις του Ισραήλ και του Λιβάνου στο πλαίσιο των πρώτων απευθείας ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών εδώ και δεκαετίες.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιείται στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, παρίσταται ο Ισραηλινός πρέσβης Γέσιελ Λάιτερ και η Λιβανέζα ομόλογός του Νάντα Χαμάντεχ Μοαουάντ, όπως και ο πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο Μισέλ Ίσα.

Ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για μια “ιστορική ευκαιρία” αναφερόμενος στις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον, προσθέτοντας πως κατανοούμε ότι εργαζόμαστε αντιμέτωποι με “δεκαετίες ιστορίας και περιπλοκές”. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι ένα μόνιμο τέλος στην επιρροή των τελευταίων 20-30 ετών της Χεζμπολάχ σε αυτήν την περιοχή του κόσμου, ενώ τόνισε πως κάθε δύσκολο θέμα δεν θα επιλυθεί τις επόμενες έξι ώρες, αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε να προχωράμε μπροστά και να δημιουργήσουμε το πλαίσιο.

Ήδη πριν από τη συνάντηση, η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, που δεν συμμετέχει, απέρριψε τη διεξαγωγή αυτών των συνομιλιών.

19:00 Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν ενδέχεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες δύο ημέρες, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν ενδέχεται να ξαναρχίσουν στο Πακιστάν τις επόμενες δύο ημέρες, σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα New York Post.

«Πρέπει να μείνετε εκεί, πραγματικά, γιατί κάτι μπορεί να συμβεί τις επόμενες δύο ημέρες, και είμαστε πιο διατεθειμένοι να πάμε εκεί», ανέφερε ο Τραμπ σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, κάνει «εξαιρετική δουλειά» στις συνομιλίες.

«Είναι φανταστικός, και γι’ αυτό είναι πιο πιθανό να επιστρέψουμε εκεί», είπε ο Τραμπ.

18.49 Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για εκεχειρία και στον Λίβανο

Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Yechiel Leiter, φωτογραφίζεται με την Λιβανέζα ομόλογό του, Nada Hamadeh, στην έναρξη της συνάντησής τους στην Ουάσινγκτον – της πιο υψηλού επιπέδου δια ζώσης επαφής που έχει γίνει ποτέ μεταξύ των δύο χωρών.

Παρότι Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει στους The Times of Israel ότι θα αντάλλασσαν χειραψία, οι δύο πρέσβεις απέφυγαν να το κάνουν πριν μπουν σε ιδιωτική αίθουσα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Marco Rubio, τον σύμβουλο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Mike Needham, τον Αμερικανό πρέσβη στον Λίβανο Michel Issa και τον Αμερικανό πρέσβη στον ΟΗΕ Mike Waltz. Οι Αμερικανοί διπλωμάτες έχουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή στη συνάντηση, αναφέρει το Times of Israel.

Οι έξι αξιωματούχοι δεν απάντησαν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων πριν μπουν στην αίθουσα των συνομιλιών.

Το Ισραήλ θέλει να αξιοποιήσει τη συνάντηση για να συζητήσει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, αλλά και μια πιθανή μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία με τον Λίβανο. Από την άλλη πλευρά, η βασική προτεραιότητα της Βηρυτού είναι να επιτευχθεί εκεχειρία στον Λίβανο — κάτι που το Ισραήλ έχει απορρίψει μέχρι στιγμής. Έτσι, δύο αξιωματούχοι που συμμετείχαν στην προετοιμασία της συνάντησης κρατούν χαμηλές προσδοκίες για το τι μπορεί τελικά να επιτευχθεί.

17.25 ΔΝΤ: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αυξάνει τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αυξάνει τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα, μέσω πληθωριστικών πιέσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δυσκολίες στον δανεισμό σε μη- τράπεζες, τον χώρο του private credit και τον κλάδο της ΑΙ, προειδοποίησε το ΔΝΤ την Τρίτη.

Ερωτηθείς σχετικά ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, είπε ότι η μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα είναι η έλλειψη ανάπτυξης.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η παγκόσμια οικονομία κινδυνεύει με ύφεση αν ο πόλεμος και οι υψηλές τιμές στην ενέργεια συνεχιστούν. Στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας (World Economic Outlook) αναφέρει πως στο χειρότερο σενάριο (όπου οι τιμές του πετρελαίου, του αερίου και των τροφίμων εκτοξεύονται και παραμένουν στα ύψη αυτό το έτος και το επόμενο), η παγκόσμια ανάπτυξη θα μπορούσε να πέσει κάτω από το 2% το 2026. Αυτό θα σήμαινε μεγάλο κίνδυνο παγκόσμιας ύφεσης, που έχει λάβει χώρα μόνο τέσσερις φορές από το 1980 (η πιο πρόσφατη ήταν κατά την πανδημία Covid)

17.20 Συγκρούσεις IDF- Χεζμπολάχ εν όψει συνομιλιών Ισραήλ- Λιβάνου

Συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) και της Χεζμπολάχ, εν όψει των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ- Λιβάνου.

Σε σχετική ανακοίνωση χθες βράδυ οι IDF είπαν ότι είχαν χτυπήσει περίπου 150 στόχους της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο μέσα στις προηγούμενες 24 ώρες. Η οργάνωση σήμερα προέβη σε δηλώσεις όπου έκανε λόγο για εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον του Ισραήλ.

16.11 Bloomberg: Η Τεχεράνη εξετάζει προσωρινή διακοπή μεταφορών στο Ορμούζ

15.59 Το Ιράν εκτιμά το κόστος της ζημιάς από τον πόλεμο στα 270 δισ. δολάρια

Το Ιράν εκτιμά το κόστος των ζημιών που προκλήθηκαν από τον πόλεμο γύρω στα 270 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε σε ρωσικά ΜΜΕ η Φατιμέχ Μοχατζερανί, εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να αλλάξει.

Η ίδια ανέφερε πως αξιωματούχοι στο Ιράν συνεχίζουν τις εκτιμήσεις, για τις οποίες είπε πως περιλαμβάνουν καταστροφές σε κτίρια και χαμένα έσοδα από το σταμάτημα της λειτουργίας βιομηχανιών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

15.51 Επικεφαλής Μοσάντ: Η αποστολή μας δεν θα τελειώσει μέχρι να πέσει το καθεστώς της Τεχεράνης

Η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ επιχειρούσε «στην καρδιά της Τεχεράνης» κατά τις πρόσφατες επιχειρήσεις ΗΠΑ- Ισραήλ εναντίον του Ιράν, δήλωσε ο διευθυντής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα.

«Παρείχαμε ακριβείς πληροφορίες στην αεροπορία και πλήξαμε πυραύλους που απειλούσαν το Ισραήλ…αλλά η αποστολή μας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Δεν νομίζω πως αυτή η αποστολή θα ολοκληρωθεί αμέσως με το τέλος των μαχών. Μα σχεδιάσαμε εκτενώς η εκστρατεία μας να συνεχιστεί και να φέρει αποτελέσματα ακόμα και κατά την περίοδο μετά τα πλήγματα στην Τεχεράνη».

Η ευθύνη της Μοσάντ στο θέμα, είπε, θα λάβει τέλος «μόνο όταν αυτό το ριζοσπαστικό καθεστώς αντικατασταθεί».

Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, πρόσθεσε, «είναι η αποστολή μας. Δεν θα στεκόμαστε άπραγοι να κοιτάμε μπροστά σε μια άλλη υπαρξιακή απειλή».

13:57 Σταθερά σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου

Η τιμή του πετρελαίου Brent της Βόρειας Θάλασσας για συμβόλαια παράδοσης τον Ιούνιο υποχωρεί0,86% στα 98,51 δολάρια το βαρέλι. Το αντίστοιχο αμερικανικό αργό (West Texas Intermediate – WTI) για συμβόλαια παράδοσης τον Μάιο, υποχωρεί 1,99% στα 97,11 δολάρια το βαρέλι. Αιτία της υποχώρησης της τιμής είναι οι αναφορές για επιστροφή ΗΠΑ-Ιράν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης εντός των ημερών.

13:52 Λίγα πλοία κινούνται κοντά στα ιρανικά λιμάνια την πρώτη ημέρα του αποκλεισμού

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, η κίνηση προς και από τα ιρανικά λιμάνια στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν είναι περιορισμένη την πρώτη πλήρη ημέρα του αποκλεισμού που κήρυξαν οι ΗΠΑ. «Η δραστηριότητα διέλευσης συνεχίζεται, αλλά παραμένει περιορισμένη και άνιση», σύμφωνα με αναλυτές της ναυτιλιακής εταιρείας συμβούλων Windward.

13:45 BBC: Τέσσερα πλοία που συνδέονται με το Ιράν διήλθαν από τα Στενά του Ορμούζ

Δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που αναλύθηκαν από το BBC Verify δείχνουν ότι τέσσερα πλοία που συνδέονται με το Ιράν έχουν διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ παρά ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ. Δύο από αυτά τα πλοία είχαν επισκεφθεί ιρανικά λιμάνια σύμφωνα με το MarineTraffic. Τo Christianna είναι πολοίο χύδην φορτίου και το Rich Starry, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ για εμπόριο που σχετίζεται με το Ιράν, έπλευσε ανατολικά από το Sharjah στα ΗΑΕ μέσω των Στενών. Το δεξαμενόπλοιο Murlikishan, το οποίο υπόκειται επίσης σε κυρώσεις των ΗΠΑ για εμπόριο που σχετίζεται με το Ιράν, έπλευσε από το Lanshan στην Κίνα και κατευθύνθηκε δυτικά μέσω των Στενών κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το δεξαμενόπλοιο, το Elpis, πέρασε το στενό κατευθυνόμενο ανατολικά την Τρίτη, έχοντας προέλθει από το ιρανικό λιμάνι Μπουσέρ. Υπόκειται επίσης σε κυρώσεις των ΗΠΑ και ο προορισμός του είναι άγνωστος.

13:39 Ιταλία: Αναστέλλεται η αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δηλώνει ότι αναστέλλει την αμυντική συμφωνία της Ιταλίας με το Ισραήλ, σύμφωνα με τοπικά πρακτορεία ειδήσεων. Επίσης, δήλωσε ότι πρέπει να καταβληθεί «κάθε δυνατή προσπάθεια» για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Βερόνα την Τρίτη.

13:30 Ιράν: Συνεχίζονται οι ανταλλαγές μηνυμάτων για νέο γύρο συνομιλιών

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, επικαλούμενο διπλωματική πηγή, μετέδωσε ότι το Ιράν και το Πακιστάν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχει πληροφορία για συμφωνία σχετικά με τον επόμενο γύρο συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

13:14 Στα 270 δισ. δολάρια οι ζημιές από τον πόλεμο στο Ιράν

«Ενα από τα ζητήματα που επιδιώκει η διαπραγματευτική μας ομάδα –και το έθεσε και στις συνομιλίες στην Ισλαμαμπάντ– είναι το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων», δήλωσε η Μοχατζεράνι. «Οι απώλειες του Ιράν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εκτιμώνται αυτή τη στιγμή γύρω στα 270 δισ. δολ.», σύμφωνα με δηλώσεις της κυβερνητικής εκπροσώπου Φατεμέχ Μοχατζεράνι, όπως μεταδίδει το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim.

13:09 Αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου 4 ημερών από την Ισπανία

Η υπουργός Ενέργειας της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι η χώρα έχει ήδη απελευθερώσει αποθέματα πετρελαίου που αντιστοιχούν σε 4 ημέρες κατανάλωσης, ενώ εξακολουθεί να διαθέτει επιπλέον 8,3 ημέρες αποθεμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εάν χρειαστεί. Η κίνηση εντάσσεται στα μέτρα ενεργειακής ασφάλειας της Μαδρίτης, καθώς οι διεθνείς αγορές παραμένουν ασταθείς λόγω της κρίσης γύρω από το Στενό του Ορμούζ και των επιπτώσεων στη μεταφορά πετρελαίου.

13:02 Γαλλία και Βρετανία συγκαλούν τηλεδιάσκεψη για το Στενό του Oρμούζ την Παρασκευή

Η Γαλλία και η Βρετανία θα συμπροεδρεύσουν σε τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο την κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν.Στην τηλεδιάσκεψη θα συμμετάσχουν χώρες που είναι πρόθυμες να συμβάλουν σε αμυντική αποστολή με στόχο την αποκατάσταση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας.

12:40 Αναφορές για εμπορικό πλοίο δέχθηκε επίθεση με δύο βλήματα στον Κόλπο του Ομάν

Από την επίθεση προκλήθηκε φωτιά η οποία έσβησε χάρη και στην συμβολή ενός παραπλέοντος πλοίου. Το περιστατικό συνέβη 112 μίλια νότια από το λιμάνι Ραζ Αλ Χαντ του Ομάν.

12:35 Πεζεσκιάν: Οι μαξιμαλιστικές θέσεις των ΗΠΑ και η έλλειψη καλής θέλησης εμπόδισαν την επίτευξη της συμφωνίας

Oι δηλώσεις του προέδρου του Ιράν έγιναν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Γάλλο πρόεδρο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο Πεζεσκιάν ζήτησε να έχει ενεργό ρόλο η ΕΕ στις ειρηνευτικές συνομιλίες της χώρας του με τις ΗΠΑ.

Iran's President Pezeshkian to Macron: "Threats, pressure and military action will only exacerbate the U.S.' self-made problems in the region."

12:24 Για 46η μέρα παραμένουν χωρίς ίντερνετ το Ιράν

Iranian civilians remain cut off from the internet, now 46 days since the operation began.



Longest internet shut down in history.

12:14 Reuters: ΗΠΑ και Ιράν ξανά στο Πακιστάν εντός ημερών για νέο γύρο διαπραγματεύσεων

Σύμφωνα με πέντε πηγές που επικαλείται το διεθνές πρακτορείο, οι διαπραγματευτικές ομάδες των δύο χωρών θα βρεθούν ξανά στο Ισλαμαμπάντ, την πόλη του Πακιστάν όπου διεξήχθη και ο πρώτος – χωρίς αποτέλεσμα – γύρος διαπραγματεύσεων. Πηγή που συμμετέχει στις συνομιλίες ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη καθοριστεί ημερομηνία, αλλά ότι οι δύο χώρες θα μπορούσαν να επιστρέψουν κάπου μεταξύ Παρασκευής και Κυριακής.

12:04 Ακόμη ένα τάνκερ υπό κυρώσεις των ΗΠΑ περνά το Στενό του Ορμούζ

Δεξαμενόπλοιο υπό αμερικανικές κυρώσεις διέσχισε το Στενό του Ορμούζ, μετά την έναρξη του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού από την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με δεδομένα από την πλατφόρμα MarineTraffic, το πλοίο Elpis, σημαίας Κομόρων, φαίνεται να μετέφερε φορτίο, το οποίο ενδέχεται να φορτώθηκε στο ιρανικό λιμάνι Μπουσέρ. Ως ιδιοκτήτης του εμφανίζεται εταιρεία με έδρα τη Μαλαισία, η Chartchemical. Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Equasis, το πλοίο είναι «ψευδώς νηολογημένο».

11:50 Βίντεο φαίρεται να δείχνει τα πυρά που δέχθηκε αμερικανικό αεροπλάνο από την αεράμυνα του Ιράν

Ένα αεροπλάνο KC-135R Stratotanker της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που φέρει τα σήματα της 121ης Πτέρυγας Αεροπορικού Ανεφοδιασμού της Εθνοφρουράς του Οχάιο, εθεάθη να τροχοδρομεί τη Δευτέρα στην RAF Mildenhall στο Suffolk της Αγγλίας, αφού έφτασε στη βάση από τη Μέση Ανατολή. Στο βίντεο φαίνονται τα σημάδια από την προσωρινή επισκευή που έχει δεχθεί στην άτρακτό του, κάτι που φανερώνει ότι έχει δεχθεί πυρά.

1:45 Ναυτικός αποκλεισμός και ναρκαλιεία στα Στενά του Ορμούζ: Η νέα στρατηγική των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν

11:30 Ιράν: Πιθανός νέος γύρος συνομιλιών μέσα στην εβδομάδα ή στις αρχές της επόμενης

Ανώτερος αξιωματούχος της ιρανικής πρεσβείας στο Πακιστάν δήλωσε στο Reuters ότι ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα ή στις αρχές της επόμενης.

11:21 Mπαγκλαντές: Αναστολή λειτουργίας του κρατικού διυλιστηρίου λόγω έλλειψης καυσίμων

To μοναδικό κρατικό διυλιστήριο πετρελαίου στο Μπαγκλαντές, το Eastern Refinery PLC, ανέστειλε τη λειτουργία του λόγω έλλειψης πετρελαίου, σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Star.

11:10 Κίνα: Ο αμερικανικός αποκλεισμός είναι «επικίνδυνος και ανεύθυνος»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας χαρακτήρισε την πολιορκία των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ ως «επικίνδυνη και ανεύθυνη» ενέργεια, προειδοποιώντας ότι θα επιδεινώσει περαιτέρω τις εντάσεις. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Γκουό Τζιακούν, δήλωσε ότι παρά την προσωρινή εκεχειρία που συμφωνήθηκε από τις εμπλεκόμενες πλευρές, οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει τις στρατιωτικές τους δυνάμεις και έχουν επιβάλει στοχευμένο αποκλεισμό, μια κίνηση που – όπως είπε – θα οξύνει τη σύγκρουση, θα υπονομεύσει την εύθραυστη εκεχειρία και θα θέσει σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Στενό.

11:00 Ανοδικά οι τιμές των ευρωπαϊκών μετοχών

Οι τιμές των ευρωπαϊκών μετοχών καταγράφουν άνοδο, ανακάμπτοντας έπειτα από το υποτονικό ξεκίνημα της εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν θέσει σε ισχύ αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχυόταν νωρίτερα κατά 0,6% στις 617,58 μονάδες.

10:47 WSJ: Πώς επιχειρούν οι αμερικανικές δυνάμεις για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Στους κινδύνους νέας επικίνδυνης κλιμάκωσης αναφέρεται δημοσίευμα της Wall Street Journal , καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να επιβάλλουν πλήρη αποκλεισμό των πλοίων που επιχειρούν να εισέλθουν ή να αποχωρήσουν από ιρανικά λιμάνια, αναπτύσσοντας περισσότερα από 15 πολεμικά πλοία σε στρατηγικές θέσεις εντός και γύρω από το Στενό του Ορμούζ, ενώ απομένουν 9 ημέρες πριν από την εκπνοή της εκεχειρίας. Ωστόσο, οι αμερικανικές εξαγωγές αργού πετρελαίου αναμένεται να φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ αυτόν τον μήνα, καθώς περισσότερα από 70 υπερδεξαμενόπλοια πλησιάζουν τις ακτές του Κόλπου, αναφέρει σε δεύτερο άρθρο της η αμερικανική εφημερίδα, υπενθυμίζοντας ότι το σχέδιο των ΗΠΑ να αποσπάσουν τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ διακόπτει καθημερινά ροή περίπου 2 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από το Ιράν, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου κατευθύνεται στην Κίνα. Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία πιέζει τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι όλοι οι εξαγωγείς ενέργειας του Κόλπου ανησυχούν ότι το Ιράν θα μπορούσε να κλιμακώσει την κατάσταση και να κλείσει το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, την κύρια οδό εξόδου για το πετρέλαιο του Περσικού Κόλπου.

10:33 Λίβανος: Χτυπήθηκε κατοικημένη περιοχή σε νυχτερινούς βομβαρδισμούς

The strike struck during the night, hitting a residential zone and leaving extensive structural damage to surrounding properties.

10:20 Δεν υπάρχει νομική βάση για τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ – ΟΗΕ

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ, λέει ότι καμία χώρα δεν έχει νόμιμο δικαίωμα να εμποδίσει τη ναυσιπλοΐα σε στενά που χρησιμοποιούνται για διεθνή διαμετακόμιση. Ο ΓΓ Arsenio Dominguez είπε στο BBC ότι αποτελεί επικίνδυνο προηγούμενο. «Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια σύγκρουση εκεί, αλλά εξακολουθεί να μην υπάρχει νομική βάση στο διεθνές δίκαιο για να ληφθούν μέτρα για τον αποκλεισμό οποιουδήποτε Στενού που χρησιμοποιείται για διεθνή ναυσιπλοΐα…Όσο περισσότερα μέτρα αντιποίνων λαμβάνονται, τόσο περισσότερο αυξάνεται η ανησυχία για τους 20.000 ναυτικούς που εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι στον Περσικό Κόλπο και φυσικά για όλους τους άλλους σε όλο τον κόσμο που συνεχίζουν να επηρεάζονται οικονομικά…Όσο περισσότερο διαρκεί αυτό, τόσο περισσότερο θα αισθανόμαστε όλοι αυτόν τον αντίκτυπο».

10:04 CNN: Διπλό αδιέξοδο για τους πλοιοκτήτες

Οι πλοιοκτήτες προειδοποιούν ότι εξακολουθεί να είναι πολύ επικίνδυνο να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, καθώς ναυτικός απόκλεισμός από τις ΗΠΑ συγκρούεται με την αξίωση του Ιράν να διατηρήσει τον έλεγχο του κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος. «Η αντίληψη πολλών πλοιοκτητών, αρκετών που έχω μιλήσει, είναι ότι εξακολουθεί να είναι πολύ επικίνδυνο να περάσεις από εκεί», δήλωσε ο Τιμ Χάξλεϊ, πρόεδρος της εταιρείας Mandarin Shipping με έδρα το Χονγκ Κονγκ, στο CNN. Για πολλούς στον κλάδο, έχει πλέον δημιουργεί διπλός κίνδυνος.

09:50 Haaretz: «Ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσινγκτον έχει λάβει οδηγίες να απορρίψει οποιοδήποτε αίτημα για κατάπαυση του πυρός όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο»

09:44 Ο Ιρανός υπουργό κάνει λόγο για«ευνοϊκές» πωλήσεις πετρελαίου τον Μάρτιο και τον Απρίλιο

Ο Μοχσέν Πακνετζάντ δήλωσε ότι οι πωλήσεις πετρελαίου του Ιράν από την έναρξη του πολέμου ήταν «ευνοϊκές». Σε σχόλια που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων Fars, αναφέρει ότι ένα μέρος των πόρων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της βιομηχανίας που υπέστη ζημιές από τον πόλεμο. Ο υπουργός δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η τιμή πώλησης του ιρανικού αργού πετρελαίου είχε αυξηθεί σημαντικά.

09:31 WSJ: Η Σαουδική Αραβία πιέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις

Η Σαουδική Αραβία, φοβάται ότι η κίνηση του Τραμπ να αποκλείσει τα Στενά μπορεί να οδηγήσει το Ιράν σε κλιμάκωση και να διαταράξει άλλες σημαντικές θαλάσσιες οδούς, σύμφωνα με Άραβες αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η Σαουδική Αραβία έχει προειδοποιήσει πως το Ιράν μπορεί να απαντήσει κλείνοντας το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ — ένα κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα στην Ερυθρά Θάλασσα, ζωτικής σημασίας για τις υπόλοιπες εξαγωγές πετρελαίου του βασιλείου. Η αντίδραση αυτή δείχνει τους κινδύνους και τους περιορισμούς των προσπαθειών των ΗΠΑ να ανοίξουν τα Στενά που έκλεισε το Ιράν από τις πρώτες ημέρες του πολέμου στη Μέση Ανατολή διακόπτοντας περίπου 13 εκατομμύρια βαρέλια ημερήσιων εξαγωγών και εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

09:20 Σειρήνες ηχούν στην περιοχή της Άνω Γαλιλαίας του Ισραήλ μετά τον εντοπισμό διείσδυσης drone από τον Λίβανο

09:12 Πετρέλαιο κάτω από τα 100 δολάρια – Αποκλιμάκωση με γεωπολιτικό “φρένο” και σενάρια διαμεσολάβησης

09:00 Το Πακιστάν προτείνει δεύτερο γύρο συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν πριν από τη λήξη της εκεχειρίας

Το Πακιστάν πρότεινε να φιλοξενήσει έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, τις επόμενες ημέρες, πριν από τη λήξη της εκεχειρίας, σύμφωνα με δύο Πακιστανούς αξιωματούχους.Οι αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να κάνουν δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, διευκρίνισαν ότι η πρόταση θα εξαρτηθεί από το αν τα δύο μέρη θα ζητήσουν τη διεξαγωγή της συνάντησης σε διαφορετικό τόπο.Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι, παρά το γεγονός ότι ο πρώτος γύρος ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία, οι συνομιλίες αποτελούν μέρος μιας συνεχιζόμενης διπλωματικής διαδικασίας και όχι μια μεμονωμένη προσπάθεια.

08:55 Διαφωνία για το «πάγωμα» του εμπλουτισμού ουρανίου: Πρόταση 5ετίας από το Ιράν, απαίτηση 20ετίας από τις ΗΠΑ

08:46 Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Total Energy τονίζει την ανάγκη επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, ακόμη και αν αυτό απαιτεί καταβολή τελών

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας TotalEnergies, Πατρίκ Πουγιανέ, σχολίασε πως ο πρόσθετος αποκλεισμός που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στα ιρανικά λιμάνια συμβάλλει στη μείωση της προσφοράς σε μια αγορά που ήδη αντιμετωπίζει έλλειψη πετρελαίου, γεγονός που εξηγεί την απότομη άνοδο των τιμών του αργού.Επεσήμανε ότι τα τέλη διέλευσης που επέβαλε η Τεχεράνη στα στενά είναι παράνομα και τα υπολόγισε περίπου σε ένα δολάριο ανά βαρέλι, αλλά υπογράμμισε ότι η απειλή κατά της ναυσιπλοΐας παραμένει το βασικό πρόβλημα, περισσότερο από το ζήτημα των τελών.

08:30 Τι είναι ο ναυτικός αποκλεισμός και πώς λειτουργεί;

Το εγχειρίδιο της Διοίκησης του Ναυτικού των ΗΠΑ για τον νόμο περί ναυτικών επιχειρήσεων από το 2022 ορίζει τον αποκλεισμό ως «πολεμική επιχείρηση για την αποτροπή εισόδου ή εξόδου σκαφών ή/και αεροσκαφών όλων των κρατών, εχθρικών και ουδέτερων, από συγκεκριμένα λιμάνια, αεροδρόμια ή παράκτιες περιοχές που ανήκουν, κατέχονται ή βρίσκονται υπό τον έλεγχο ενός εχθρικού κράτους». Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) φαίνεται, όπως γράφει το ΒΒC, να ακολουθεί αυτές τις οδηγίες, λέγοντας ότι η επιχείρηση θα: «Εφαρμόζεται αμερόληπτα κατά σκαφών όλων των εθνών που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των ιρανικών λιμένων στον Αραβικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν». Η Centcom πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα εμποδίσουν την ελευθερία των πλοίων που διέρχονται από και προς μη ιρανικά λιμάνια και ότι οι εμπορικοί ναυτικοί θα λάβουν επίσημη ειδοποίηση πριν από την έναρξη του αποκλεισμού.

08:13 Reuters: Δεξαμενόπλοια που είνα στη «μαύρη λίστα» των ΗΠΑπέρασαν το Στενό του Ορμούζ παρά τον αποκλεισμό

Το πρακτορείο ειδήσεων επικαλέστηκε στοιχεία από τις εταιρείες LSEG, MarineTraffic και Kpler και αναφέρει πως το τάνκερ είναι γνωστό ως Rich Starry επισημαίνοντας πως ήταν το πρώτο που διέσχισε τα στενά και εξήλθε από τον Κόλπο από την έναρξη του αποκλεισμού. Στο δεξαμενόπλοιο και την πλοιοκτήτρια Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, είχαν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ για συναλλαγές με το Ιράν. Φόρτωσε στο τελευταίο λιμάνι προσέγγισης στη Χαμρίγια στα ΗΑΕ. Το Reuters ανέφερε επίσης ότι ένα άλλο δεξαμενόπλοιο στην μαύρη λίστα των ΗΠΑ, το Murlikishan, κατευθύνεται προς τα Στενά σήμερα και αναμένεται να φορτώσει αργό πετρέλαιο στο Ιράκ στις 16 Απριλίου. Το πλοίο, παλαιότερα γνωστό ως MKA, έχει μεταφέρει ρωσικό και ιρανικό πετρέλαιο, ανέφερε.

08:00 Στις 18:00 οι απευθείας συνομιλίες Λιβάνου – Ισραήλ

Στις έξι το απόγευμα σήμερα Τρίτη 14 Απριλίου αναμένεται να ξεκινήσουν στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι απευθείας συνομιλίες μεταξύ των πρεσβευτών του Λιβάνου και του Ισραήλ. Όπως μεταδίδει η Αδαμαντία Λιόλιου, στη συνάντηση θα λάβει μέρος ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μαρκ Ρούμπιο. Αυτές θα είναι οι πρώτες συνομιλίες μετά το 1983. Η εξουσιοδότηση που έχει δοθεί στην πρέσβη του Λιβάνου στις ΗΠΑ είναι να συζητήσει μόνο την κατάπαυση του πυρός και τίποτα άλλο. Στο τραπέζι των συνομιλιών, σύμφωνα με πηγές, είναι και οι εγγυήσεις από τις ΗΠΑ προκειμένου να συμφωνήσουν τα δύο μέρη στην κατάπαυση πυρός.

07:52 Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας: Θα δούμε τις τιμές της ενέργειας να αυξάνονται

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν στο υψηλότερο σημείο τους τις επόμενες εβδομάδες λόγω των συνεχιζόμενων διαταραχών στο Στενό του Ορμούζ.«Θα δούμε τις τιμές της ενέργειας να αυξάνονται μέχρι να έχουμε ουσιαστική κυκλοφορία πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ», δήλωσε ο κ. Ράιτ στο συνέδριο Semafor World Economy στην Ουάσινγκτον.

Trump knew going into this that if you disrupt the flow of energy through the Strait of Hormuz in the short term, you're going to push up energy prices.

﻿07:41 Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν υπό την ελπίδα για συνέχεια των διαπραγματεύσεων Ιράν-ΗΠΑ

Η τιμή του παγκόσμιου δείκτη αναφοράς αργού πετρελαίου Brent μειώθηκε κατά 2,2% στα 97,20 δολάρια το βαρέλι, ενώ το πετρέλαιο που διαπραγματεύεται στις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 2,2% σε περίπου 96,90 δολάρια. Αυτό καθώς υπάρχουν αναφορές για προσπάθεια συνέχειας του διαλόγου Ιράν-ΗΠΑ με νέο ραντεβού ακόμη και την ερχόμενη Πέμπτη.Το πετρέλαιο είχε εκτοξευθεί πάνω από τα 100 δολάρια τη Δευτέρα μετά την εντολή του Τραμπ να μπλοκάρει τα Στενά του Ορμούζ και τους ιρανικούς λιμένες. Οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές επίσης σημείωσαν άνοδο. Ο δείκτης Nikkei 225 στην Ιαπωνία κέρδισε κατά 2,4%, ενώ το χρηματιστήριο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο άνω του 3%.

07:33 Ο στρατός του Ισραήλ ανακοινώνει τον θάνατο υπαξιωματικού του στον νότιο Λίβανο

07:30 Σήμερα οι προκαταρκτικές συναντήσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ

Ο υπουργός Πολιτισμού του Λιβάνου, Γασάν Σαλαμέ, όπως μεταδίδει το Al Jazeera, ανέφερε ότι οι επερχόμενες συνομιλίες μεταξύ των πρεσβευτών του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον αποτελούν «προκαταρκτική συνάντηση» με στόχο την παύση των επιθέσεων του Ισραήλ στη χώρα. Σημειώνεται πως ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να ακυρώσει τις προγραμματισμένες για σήμερα διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ.

07:18 Ζυμώσεις για νέο γύρο συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ

Νέος γύρος συνομιλιών διαφαίνεται σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς τόσο Αμερικανοί όσο και Ιρανοί αξιωματούχοι αφήνουν να διαρρεύσει ότι οι επαφές βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το επόμενο διάστημα, ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση, με πιθανότερη ημερομηνία την Πέμπτη (16/4). Ως πιθανοί τόποι διεξαγωγής του δεύτερου γύρου συνομιλιών αναφέρονται τόσο το Ισλαμαμπάντ όσο και η Γενεύη. Το CNN επισημαίνει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη παρασκηνιακές διαβουλεύσεις μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και της ιρανικής πλευράς, με στόχο να οργανωθεί μια δεύτερη συνάντηση πριν από τη λήξη της εκεχειρίας.

07:12 Στενά του Ορμούζ: Πληροφορίες ότι ένα πλοίο κινεζικών συμφερόντων πέρασε

Αν και ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούς και στα Ιρανικά λιμάνια είναι σε ισχύ από χθες στις 5:00 το απόγευμα (ώρα Ελλάδος) Ένα δεξαμενόπλοιο στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες πέρασε από το Στενό του Ορμούζ σήμερα Τρίτη, παρά τον αποκλεισμό των ΗΠΑ στο σημείο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Πρόκειται το δεξαμενόπλοιο Rich Starry, το οποίο είναι κινεζικής ιδιοκτησίας.

07:10 Τζ.Ντ.Βανς: «Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο» των Ιρανών

«Θέλουμε να βγει από τη χώρα το υλικό αυτό (σ.σ. του ουράνιο», να «έχει τον έλεγχό του» η Ουάσιγκτον, είπε στο Fox News και πρόσθεσε πως είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί, με «επαληθεύσεις», ότι το Ιράν δεν θα παράγει ουράνιο εμπλουτισμένο κατά υψηλό βαθμό στο μέλλον. Ο Τζέι Ντι Βανς εξέφρασε για ακόμη μια φορά την καχυποψία των ΗΠΑ: «Είναι ένα πράγμα το ότι οι Ιρανοί λένε πως δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, είναι άλλο να δημιουργήσουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς ώστε να είναι εγγυημένο πως δεν θα γίνει αυτό», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά κι επανέλαβε ότι παρουσίασε τις «κόκκινες γραμμές» της Ουάσιγκτον στους συνομιλητές του. Κατ’ αυτόν, οι Ιρανοί «έκαναν ένα βήμα», και «γι’ αυτό νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπήρξαν ενθαρρυντικές ενδείξεις, αλλά δεν έφθασαν αρκετά μακριά».

07:05 Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην Ιστορία, ο Απρίλιος θα είναι χειρότερος από τον Μάρτιο

07:00 Ο ΥΠΕΞ της Ρωσίας Λαβρόφ τονίζει στον ομόλογό του του Ιράν Αραγτσί πως δεν πρέπει να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες

Ο κ. Λαβρόφ «έδωσε έμφαση στη σημασία που έχει να προληφθεί η επανέναρξη των ένοπλων συγκρούσεων και για άλλη μια φορά επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της Ρωσίας να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης, στην οποία δεν υπάρχει στρατιωτική λύση», ανέφεραν οι υπηρεσίες του στο υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας. Πάντα κατά το ρωσικό ΥΠΕΞ, ο κ. Αραγτσί ενημέρωσε τον ομόλογό του για τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν το σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντ, που τερματίστηκαν χωρίς συμφωνία.

06:47 Αποκλεισμός των ΗΠΑ: Το Ιράν καταγγέλλει «σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας» του

«Η επιβολή αυτού του θαλάσσιου αποκλεισμού αποτελεί σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν», τονίζει επιστολή του ιρανού πρεσβευτή στα Ηνωμένα Έθνη, του Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, με αποδέκτες τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας αυτόν τον μήνα. Το «παράνομο μέτρο αυτό αποτελεί επίσης σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών αρχών του δικαίου της θάλασσας», συνεχίζει ο ιρανός διπλωμάτης. Η «παράνομη» ενέργεια των ΗΠΑ «εγείρει σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και προφανώς επιδεινώνει τον κίνδυνο κλιμάκωσης στην ήδη ανάστατη περιφέρεια», τονίζει ο κ. Ιραβανί.

06:40 Το Ιράν αξιώνει επανορθώσεις από κράτη του Κόλπου που διευκολύνουν τον αμερικανικό στρατό

Σε χωριστή επιστολή του στον ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες, ο ιρανός πρεσβευτής αναφέρεται στην αξίωση της Τεχεράνης οι χώρες της περιοχής που φιλοξενούν στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στα εδάφη τους να καταβάλουν «επανορθώσεις» διότι επέτρεψαν στον αμερικανικό στρατό να εξαπολύσει «παράνομες ένοπλες επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων» στο ιρανικό έδαφος. Το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα ΗΑΕ και η Ιορδανία οφείλουν «να αποζημιώσουν πλήρως την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων επανορθώσουν για κάθε υλική και ηθική βλάβη που υπέστη εξαιτίας των παράνομων ενεργειών τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου», αναφέρει το κείμενο. ύμφωνα με τον πρεσβευτή, όχι μόνο επέτρεψαν στις ΗΠΑ να διεξαγάγει επιθέσεις εναντίον της χώρας του αλλά «σε κάποιες περιπτώσεις» οι πέντε χώρες διέπραξαν «οι ίδιες» τις επιθέσεις.

06:33 Ο Μερτς προτρέπει τον Νετανιάχου να τερματίσει τις μάχες στον Λίβανο και να αρχίσει συνομιλίες

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον κ. Νετανιάχου, ο κ. Μερτς εξέφρασε εξάλλου τη «βαθιά ανησυχία» του για την εξέλιξη της κατάστασης στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και υπογράμμισε πως δεν πρέπει «να υπάρξει οποιαδήποτε de facto προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης», σύμφωνα με τον γερμανό κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε ακόμη στον ισραηλινό ομόλογό του ότι η «η Γερμανία είναι διατεθειμένη να συνεισφέρει στο να είναι εγγυημένη η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο στενό του Χορμούζ», όμως μόνο μετά «τον τερματισμό των εχθροπραξιών» και «υπό τον όρο ότι συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις», πάντα σύμφωνα με την ενημέρωση του εκπροσώπου του καγκελάριου.