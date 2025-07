Εντός περίπου 24 ωρών αναμένεται πως θα επιχειρήσει να προσεγγίσει τις ακτές της Λωρίδας της Γάζας το σκάφος Madleen του Συνασπισμού του Στολίσκου της Ελευθερίας (Freecom Frotilla Coalition), στο οποίο επιβαίνουν μια ευρωβουλευτής, 11 ακτιβιστές και μεταφέρει ανθρωπιστή βοήθεια έχοντας σκοπό να την παραδώσουν σπάζοντας τον ισραηλινό αποκλεισμό.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό ο οποίος, όπως είπε, αποσκοπεί στο να εμποδίσει τη Χαμάς να εισάγει όπλα. Ανέφερε πως έδωσε εντολή στο στρατό να εμποδίσει το πλοίο να προσεγγίσει στη Γάζα.

“Έδωσα εντολή στον στρατό να εμποδίσει το Madleen να φτάσει στη Γάζα…Στην αντισημίτισσα Γκρέτα και στους συντρόφους της, φερέφωνα της προπαγάνδας της Χαμάς, λέω ξεκάθαρα: γυρίστε πίσω γιατί δεν θα φτάσετε στη Γάζα”.

Το ιστιοφόρο απέπλευσε την Κυριακή, 1 Ιουνίου, από τη Σικελία με πλώρη για Γάζα και επί αυτού είναι πολίτες από Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία, Τουρκία, Σουηδία, Γερμανία και Βραζιλία. Μεταξύ αυτών η Γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν και η ακτιβίστρια για το περιβάλλον Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Όσο βέβαια το πλοίο πλησιάζει την Γάζα εντείνεται η ανησυχία για το πώς μπορεί να αντιδράσει το Ισραήλ.

Η γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτής, Ρίμα Χασάν που επιβαίνει στο πλοίο σε ανάρτησή της στο X αναφέρει πως εκτιμά ότι ο ισραηλινός στρατός θα προσπαθήσει να αποτρέψει τη προσέγγιση στις ακτές της Γάζας. Ισχυρίζεται μάλιστα πως το πράξει επιστρατεύοντας πυραυλάκατο και μια επίλεκτη δύναμη κομάντο του Πολεμικού Ναυτικοόυ, την Shayetet 13, για να σταματήσει την αποστολή.

Ο Τιάγκο Άβιλα, Βραζιλιάνος ακτιβιστής που επίσης επιβαίνει στο Madleen καλεί τους υποστηρικτές του όλο εγχειρήματος να απαιτήσουν από τις κυβέρνησήσεις τους ένα ασφαλές πέρασμα. «Είμαστε μόνο 12 άτομα εδώ. Μεταφέρουμε όλη την βοήθεια που μπορούμε. Μεταφέρουμε τρόφιμα, φάρμακα, πατερίτσες. Μεταφέρουμε προσθετικά για ακρωτηριασμένα παιδιά. Μεταφέρουμε φίλτρα νερού και οτιδήποτε άλλο μπορούσαμε, αλλά, φυσικά, είναι μια σταγόνα στον ωκεανό για τις ανάγκες της Γάζας», είπε. Ο Άβιλα μίλησε επίσης για την ιστορία των ισραηλινών επιθέσεων σε πλοία βοήθειας που πλησιάζουν τη Γάζα και τους κινδύνους καθώς το Madleen πλησιάζει. «Το καλύτερο μέτρο ασφαλείας που έχουμε είναι η ορατότητα», είπε. «Εσείς μοιράζεστε, εσείς πιέζετε τα έθνη-κράτη σας, πιέζετε τις κυβερνήσεις σας για να πιέσουν ώστε να περάσουμε (στη Γάζα) με ασφάλεια».

“From the deck of the Madleen, we are coming, Gaza, with nothing but aid and everything in our hearts.”



Yasemin Acar, an activist on board the Gaza aid flotilla Madleen, talks about their progress, when they hope to reach Gaza’s “territorial waters” and what awaits them in Gaza. pic.twitter.com/jpaXXCqeau