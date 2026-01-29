Το «Καραβάνι του Λαού», που οργανώθηκε από το διεθνές δίκτυο «RiseUp4Rojava» με σκοπό την παροχή βοήθειας στις κουρδικές περιοχές της Συρίας, σταμάτησε χθες στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας.

Περισσότεροι από 200 ακτιβιστές από 10 διαφορετικές χώρες συμμετείχαν στην εκστρατεία, η οποία ξεκίνησε από τέσσερις διαφορετικές ευρωπαϊκές διαδρομές στις 22 Ιανουαρίου. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι στόχος τους ήταν να σπάσουν τον αποκλεισμό των Κούρδων της βόρειας και ανατολικής Συρίας και να διευκολύνουν το άνοιγμα ενός διαδρόμου ανθρωπιστικής βοήθειας. Μερικοί ακτιβιστές συνελήφθησαν μετά την αναχαίτιση της ομάδας στα σύνορα και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν.

Advertisement

Advertisement

Την ίδια μέρα, 16 μέλη μιας αντιπροσωπείας συνελήφθησαν επίσης και μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Διαχείρισης Μετανάστευσης της επαρχίας Μαρντίν στην νοτιοανατολική Τουρκία. Στη συνέχεια απελάθηκαν.

Το People’s Caravan εξέδωσε δήλωση στο Instagram σχετικά με τα δύο ξεχωριστά περιστατικά σύλληψης, αναφέροντας ότι η πρόθεσή τους ήταν να «σταθούν στο πλευρό της επανάστασης της Ροζάβα».

Η οργάνωση επέκρινε επίσης τους διεθνείς παράγοντες, υποστηρίζοντας ότι τα ευρωπαϊκά κράτη και είναι συνένοχα στον πόλεμο κατά των Κούρδων της Συρίας.

Πηγή: Bianet.org