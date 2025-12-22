Μια ομάδα ατόμων ντυμένα ως Άγιοι Βασίληδες και ξωτικά έκλεψαν προϊόντα αξίας 3.000 δολαρίων (2.500 ευρώ) από ένα σούπερ μάρκετ στο Μόντρεαλ και στη συνέχεια τα άφησαν κάτω από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και σε διάφορα κοινοτικά ψυγεία.

No melhor estilo Robin Hood, um grupo que homenageia o lendário personagem, formado por três Papais Noéis e quase 40 elfos mascarados, entrou em um supermercado em Montreal, Canadá, e roubou o equivalente a 3 mil dólares (16 mil reais) em itens como carnes, frutas e legumes, na… pic.twitter.com/pYT9IAdnst Advertisement Advertisement December 20, 2025

Όπως αναφέρει το cbc, το βράδυ της Δευτέρας, 15 Δεκέμβριου, τρεις Άγιοι Βασίληδες και περίπου 40 ξωτικά εισέβαλαν σε ένα σούπερ μάρκετ και άρπαξαν διάφορα προϊόντα από τα ράφια.

Λίγο αργότερα, την ευθύνη για την κλοπή των προϊόντων ανέλαβε μια ομάδα ακτιβιστών με το όνομα «Robins des ruelles» («Robins of the Alleys», Ρομπέν των σοκακιών) με μία ανακοίνωση στα social media.

Group dressed as Santas, elves rob Montreal grocery store in Robin Hood-inspired heist https://t.co/e1OzkU772L pic.twitter.com/VRQOM7a1ur — Toronto Sun (@TheTorontoSun) December 18, 2025

Τα κλεμμένα τρόφιμα, αξίας περίπου 3.000 δολαρίων, διανεμήθηκαν κάτω από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο σε μια γειτονιά του Μόντρεαλ, ενώ κάποια άλλα τοποθετήθηκαν σε διάφορα κοινοτικά ψυγεία.

Η ομάδα περιέγραψε την κλοπή ως «μεγάλη εκστρατεία συλλογής τροφίμων», δικαιολογώντας τις ενέργειές της με το επιχείρημα ότι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ χρησιμοποιούν τον πληθωρισμό ως δικαιολογία για να αυξήσουν τις τιμές, παρά το γεγονός ότι έχουν σημειώσει ρεκόρ κερδών.

Police are investigating what activists say was a Robin Hood-style theft at a Montreal grocery store this week with people dressed as Santa and elves shoplifting thousands of dollars worth of food. https://t.co/GUsyvutOMX Advertisement December 18, 2025

«Μια χούφτα εταιρείες κρατούν όμηρους τις βασικές μας ανάγκες. Συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται τον πληθυσμό, αποσπώντας όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, απλά και μόνο επειδή μπορούν. Για εμάς, αυτό αποτελεί κλοπή, και αυτοί είναι οι πραγματικοί ληστές», έγραψε η ομάδα σε μια δημοσίευση στο instagram «Les soulèvements du fleuve».

Η εκπρόσωπος του σούπερ μάρκετ, Geneviève Grégoire, δήλωσε ότι «είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η κλοπή — ανεξάρτητα από το κίνητρο — θεωρείται ποινικό αδίκημα».

«Η εταιρεία έχει συμμετάσχει σε διάφορες φιλανθρωπικές προσπάθειες το 2025, συμπεριλαμβανομένης της δωρεάς 1,15 εκατ.δολαρίων σε τράπεζες τροφίμων και δωρεών τροφίμων αξίας εκατ. δολαρίων σε άλλα μέρη», τόνισε.

Η αστυνομία εξετάζει το βίντεο από το σημείο του συμβάντος, ωστόσο δεν έχουν γίνει ακόμα συλλήψεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ακτιβιστικής ομάδας «Robins des ruelles»:

«Η πείνα δικαιολογεί τα μέσα, επιστολή των Robins des ruelles

Είμαστε οι Robins des ruelles. Τη Δευτέρα το βράδυ, κλέψαμε τρόφιμα αξίας 3000 δολαρίων από το Métro της οδού Laurier στο Μόντρεαλ, μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ που κατέγραψε κέρδη άνω του ενός δισ. δολαρίων για το έτος 2025. Αφήσαμε τα τρόφιμα κάτω από ένα έλατο στην Place Simon-Valois στο Hochelaga-Maisonneuve.

Χτυπήσαμε εκεί, αλλά θα μπορούσε να ήταν και αλλού. Φυσικά, αυτό το Métro είναι γνωστό ως “το πιο ακριβό της νήσου”, φυσικά οι φύλακες χτυπούν τους πελάτες που κλέβουν, φυσικά αυτό το κατάστημα δεν δίστασε να εκδιώξει ενοικιαστές για να εγκατασταθεί στη γειτονιά. Αλλά θα μπορούσαμε να επιλέξουμε άλλο στόχο. Εσείς θα επιλέξετε άλλους. Ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι. Οποιοσδήποτε μπορεί να οργανωθεί και να γίνει ένας Ρομπέν των σοκακιών. Αυτή η κίνηση ήταν πάνω απ’ όλα μια πρόσκληση.

Ο πρόεδρος της Métro, Éric Laflèche, απονέμει στον εαυτό του μισθό με μπόνους που αγγίζει τα 6,1 εκατ.δολάρια, ενώ οι υπάλληλοί του αμείβονται με τον κατώτατο μισθό για να επιβλέπουν άλλους φτωχούς που σκανάρουν τα προϊόντα τους. Πρέπει να το παραδεχτούμε, τα ταμεία αυτοεξυπηρέτησης που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια δεν έχουν τίποτα το “ελεύθερο”. Περιφραγμένα, φυλασσόμενα και παρακολουθούμενα από έναν υπάλληλο, φύλακες ασφαλείας και κάμερες σε όλες τις γωνίες, δύσκολα θα μπορούσε να είναι πιο ασφυκτικό. Ο κόκκινος συναγερμός του ταμείου ενεργοποιείται με το παραμικρό λάθος βάρος στη ζυγαριά. Αλλά τι γίνεται με το βάρος της πείνας;

Αυτόν τον μήνα, είδαμε ανθρώπους να κλαίνε στο σούπερ μάρκετ και να συμπληρώνουν το εισόδημά τους με κονσερβοποιημένα τρόφιμα. Είδαμε μια ηλικιωμένη να κλέβει τόνο από το Dollorama. Είδαμε έναν άνθρωπο με χειροπέδες μπροστά από ένα Maxi, με ένα σάντουιτς ως απόδειξη. Οι Robins des Ruelles είναι το είδωλο όλων αυτών των ανθρώπων, που έχουν παγιδευτεί σε ένα σύστημα που εκμεταλλεύεται τις άδειες κοιλιές τους. Ένα σύστημα που μας υπενθυμίζει σε κάθε γεύμα ότι πρέπει να δουλεύουμε για να ζήσουμε. Δεν το πιστεύουμε αυτό, πιστεύουμε σε κάτι άλλο».

