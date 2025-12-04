Έναν «βρώμικο» τρόπο για να διαμαρτυρηθούν επέλεξαν 3 αριστεροί ακριβιστές στο Λονδίνο για να κάνουν αισθητή την άνιση κατανομή του πλούτου στη Βρετανία η οποία βιώνει τεράστιο πρόβλημα στέγασης και οικονομικής δυσσπραγείας τα τελευταία χρόνια, μετά το Brexit.

Στόχος αποτέλεσε το πολυτελές ξενοδοχείο Ritz στην καρδιά του Λονδίνου και στην πιο ακριβή συνοικία του το Μέιφερ, όπου οι ακτιβιστές της ομάδας «Take Back Power», άδειασαν σακούλες με κοπριά αλόγων δίπλα στο εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο λόμπι του ξενοδοχείου.

Advertisement

Advertisement

Το 8 μέτρων λαμπερό δέντρο με τα δεκάδες φωτάκια, γέμισε κοπριά, με τους πλούσιους πελάτες του ξενοδοχείου να απομακρύνονται από την είσοδο με κλειστές μύτες.

🔴 Left-wing activists have emptied bags of manure under a Christmas tree at the Ritz hotel in London



Find out more ⬇️https://t.co/Yqbh9nlhot pic.twitter.com/CSJvZ1zzTZ December 3, 2025

Εικόνες στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τους ακτιβιστές να εισέρχονται με βαλίτσες, τις οποίες άνοιξαν μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, αναποδογυρίζοντας πλαστικές σακούλες γεμάτες κοπριά. Το προσωπικό του ξενοδοχείου επενέβη άμεσα, απομακρύνοντάς τους.

Στη συνέχεια κάθισαν στο πεζοδρόμιο έξω από το ξενοδοχείο κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Φορολογήστε τους πλούσιους» και «Η ανισοκατανομή είναι σκ@τ@». Η οργάνωση, που αυτοπροσδιορίζεται ως ομάδα μη βίαιης πολιτικής ανυπακοής, ζητά τη δημιουργία μόνιμης συνέλευσης πολιτών με αρμοδιότητα «να φορολογεί τον ακραίο πλούτο και να διορθώσει τη Βρετανία».

Το Ritz είχε διαφημίσει την υπέροχη χριστουγεννιάτικη διακόσμιση του με το τεράστιο λαμπερό δέντρο στην είσοδο. Μετά τη σημερινή δράση μάλλον θα πρέπει να το αλλάξει…