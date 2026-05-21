Όλοι οι ακτιβιστές που είχαν συλληφθεί από τους στόλους ανθρωπιστικής βοήθειας «Global Sumud Flotilla» και το «Freedom Flotilla Coalition» με προορισμό τη Γάζα αφέθηκαν ελεύθεροι από τη φυλακή Ktziot του Ισραήλ εν όψει της απέλασής τους, ανακοίνωσε την Πέμπτη η ισραηλινή οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Adalah.

Σε δήλωσή της, η Adalah ανέφερε ότι έλαβε «επίσημη επιβεβαίωση» από την Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών και κρατικούς αξιωματούχους ότι όλοι οι ακτιβιστές που κρατούνταν στο κέντρο κράτησης είχαν αφεθεί ελεύθεροι και μεταφέρονταν για απέλαση.

«Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων μεταφέρεται στο αεροδρόμιο Ramon για να απομακρυνθεί από τη χώρα», ανέφερε η οργάνωση.

Η Adalah πρόσθεσε ότι η νομική της ομάδα «παρακολουθεί ενεργά τη διαδικασία μεταφοράς για να διασφαλίσει ότι όλοι οι ακτιβιστές θα απελαθούν με ασφάλεια και πλήρως, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση».

Η απέλαση πραγματοποιείται εν μέσω διεθνούς κατακραυγής για τον τρόπο σύλληψης και κράτησης των μελών της αποστολής, που είχε στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας.