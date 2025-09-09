Ο στολίσκος που έχει βάλει στόχο να «σπάσει» τον αποκλεισμό του Ισραήλ στη Γάζα, υπό τη σκέπη του Global Sumud Frotilla -GSF ανακοίνωσε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ότι ένα από τα πλοία που τον απαρτίζουν «επλήγη», πιθανόν από drone, ανοικτά της Τύνιδας, κάτι που ωστόσο διέψευσαν οι τυνησιακές αρχές, λέγοντας πως δεν εντόπισαν «κανένα» μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στην περιοχή.

Το σκάφος Familia Madeira, στο οποίο επέβαιναν μέλη της συντονιστικής επιτροπής της πρωτοβουλίας, «χτυπήθηκε, κατά τα φαινόμενα από drone, στα τυνησιακά ύδατα», ανέφερε το Global Sumud Flotillaμέσω Telegram και Instagram, διαβεβαιώνοντας ότι έξι επιβαίνοντες, πλήρωμα και επιβάτες, είναι σώοι.

Αναφέρθηκε σε υλικές ζημιές και κατήγγειλε τις «επιθέσεις» με σκοπό να «εκτροχιαστεί η αποστολή».

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που μετέβη πολύ γρήγορα στο Σίντι Μπου Σαΐντ, κοντά στην Τύνιδα, είδε το σκάφος, πλαισιωμένο από άλλα, όμως δεν διακρινόταν φωτιά πουθενά πλέον.

Η τυνησιακή εθνική φρουρά αντέτεινε ότι δεν εντοπίστηκε «κανένα» μη επανδρωμένο εναέριο όχημα.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα, εκδηλώθηκε φωτιά σε σωσίβια», διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ο Χουσέμ Εντίν Τζεμπάμπλι, εκπρόσωπος της εθνικής φρουράς της Τυνησίας.

Οι πληροφορίες που κάνουν λόγο περί παρουσίας drone είναι «ανυπόστατες», επέμεινε η εθνική φρουρά σε ανακοίνωσή της που δημοσιοποίησε μέσω Facebook, κάνοντας την εκτίμηση πως η φωτιά μπορεί να οφειλόταν σε αποτσίγαρο.

Η GSF είναι η μεγαλύτερη πολιτική ναυτική αποστολή που οργανώνεται για να σπάσει την πολιορκία της Γάζας από το Ισραήλ. Συντονισμένος από διοργανωτές βάσης, ναυτικούς, γιατρούς, καλλιτέχνες και ακτιβιστές αλληλεγγύης από περισσότερες από 40 χώρες, ο στόλος που θα αποτελείται από περίπου 50 σκάφη είναι μια μη βίαιη ανθρωπιστική αποστολή που δηλώνει ότι «ανταποκρίνεται στη συνεχιζόμενη γενοκτονία και πολιορκία κατά του παλαιστινιακού λαού».

Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2025, σκάφη όλων των μεγεθών σαλπάρησαν από λιμάνια σε όλο τον κόσμο, γαι να ενωθούν με σημείο εκκίνησης την Ισπανία σε μια κοινή ρότα προς τη Γάζα για να ανοίξουν έναν ανθρωπιστικό διάδρομο δια θαλάσσης.

Ο στόλος φέρνει κοντά συμμετέχοντες και διοργανωτές από Global March to Gaza, Sumud Convoy, Sumud Nusantara και Freedom Flotilla Coalition.

Επί του παρόντος ο στολίσκος, με διακηρυγμένο στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας και να παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια με πολιτικά πλοία, παραμένει ελλιμενισμένος στην Τυνησία.

🔻Global Sumud Filosu'nun en büyük gemisi olan "Familia Madeira" Türkiye saati ile 1:30 ‘da drone saldırısına uğradı! Gemide yangın çıktığı bilgisi aktarılırken aktivistlerin tahliyesine başlandığı bildirildi..#GlobalSumudFlotilla #sumudforgazza pic.twitter.com/0uVa4etSc9 — Anadolu Haber (@Anadoluhaber) September 9, 2025