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Με drone επιχείρησαν να περάσουν ναρκωτικά στις φυλακές της Αγυιάς στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το Σάββατο 6 Ιουνίου εθεάθη πάνω από το Κατάστημα Κράτησης Κρήτη Ι ένα drone, από το οποίο κρεμόταν ένα σκοινί με σακουλάκι, το οποίο περιείχε λάμες για απόδραση, ναρκωτικά και άλλα αντικείμενα.

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Το drone καταρρίφθηκε από τις αρχές με αντι-drone.

Πηγή Φωτογραφίας: creta24.gr

Με άμεσα αντανακλαστικά έδρασαν οι εξωτερικοί φρουροί του Καταστήματος Κράτησης στην Αγυιά Χανίων, όταν αντιλήφθηκαν την ύπαρξη ιπτάμενου αντικειμένου πάνω από τις σωφρονιστικές εγκαταστάσεις.

Σε ανακοίνωση, η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστημάτων Κράτησης Χανίων, κάνει λόγο για άμεση επέμβαση και επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ ταυτόχρονα γνωστοποιεί τον τρόπο που έδρασαν οι εξωτερικοί φρουροί αλλά και όσα περιελάμβανε το «ιπτάμενο» πακέτο.

Σύμφωνα με τα αντικείμενα που βρέθηκαν, εκτιμάται ότι κάποιοι κρατούμενοι σχεδίαζαν την απόδρασή τους.

Η ανακοίνωση της Ένωση Υπαλλήλών Εξωτερικής Φρουράς Καταστημάτων Κράτησης Χανίων:

“Ως Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής φρουράς Καταστημάτων Κράτησης Χανίων θα θέλαμε να εκφράσουμε τα συγχαρητήρια μας στα στελέχη της Εξωτερικής Φρουράς Χανίων για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον επαγγελματισμό τους.

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Συγκεκριμένα: την 06/06/2026 και ώρα 19.10 εντοπίστηκε από τα στελέχη της Φρουράς ένα drone που μετέφερε αντικείμενο εντός του εναέριου χώρου του καταστήματος. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ενεργειών και με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας το drone κατερρίφθη σε ακάλυπτο χώρο εντός του Καταστήματος Κράτησης Χανίων από τα στελέχη της Εξωτερικής Φρουράς . Κατά την κατάρριψη το πακέτο έπεσε σε ταράτσα του Καταστήματος. Εξωτερικός φρουρός που εκτελούσε καθήκοντα σκοπού εντόπισε κρατούμενο να αναρριχάται στην ταράτσα όπου κατέληξε το αντικείμενο, ευθείς ενημέρωσε τους Σωφρονιστικούς Υπάλληλους οι οποίοι άμεσα έφτασαν στη ταράτσα καθήλωσαν τον κρατούμενο και περισυνέλεξαν το πακέτο.

Το πακέτο περιείχε:

5 λάμες σιδηροπρίονου

1 κόφτη συρμάτων

1 σκοινί αναρρίχησης 20 μέτρων

2 κλειδιά τύπου άλεν για την διάρρηξη των ηλεκτρικών κλειδαριών

2 κρίκους αναρρίχησης (καραμπίνερ)

1 μαχαίρι τύπου πεταλούδας

5 κινητά τηλέφωνα με τους φορτιστές τους και τα καλώδια τους

2 ρούτερ

4 ζεύγη ακουστικά αυτιών

3 κάρτες sim

Από τα ευρήματα διαπιστώνεται ότι με την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον επαγγελματισμό τους τα στελέχη της Εξωτερικής Φρουράς Χανίων απέτρεψαν σχέδιο απόδρασης κρατουμένων με απρόβλεπτες συνέπειες. Για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ο καθοριστικός ρόλος της υπηρεσίας στην ασφάλεια των Καταστημάτων Κράτησης και των πολιτών. Παρά την υποστύλωση, την υπερεργασία, τον υπερπληθυσμό των κρατουμένων και τις ελλείψεις τα στελέχη και η Διοίκηση της Εξωτερικής Φρουράς Χανίων καταφέρνουν να ανταποκρίνονται με επιτυχία στα καθήκοντα που τους έχει αναθέσει η Πολιτεία αποτελώντας ασπίδα του σωφρονιστικού συστήματος.”.

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