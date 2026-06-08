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Συναγερμός σήμανε την Δευτέρα (8/6) στη Μολδαβία, καθώς εξερράγη άγνωστο εναέριο όχημα, πιθανότατα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), κοντά στο χωριό Λοπάτνα της επαρχίας Ορχέι. Η αστυνομία έλαβε ειδοποίηση γύρω στα μεσάνυχτα για το περιστατικό με έναν κάτοικο της περιοχής να ενημερώνει τις αρχές ότι το αντικείμενο εξερράγη λίγο μετά την εμφάνισή του.

Συναγερμός στη Μολδαβία μετά από έκρηξη drone

Οι αρχές έστειλαν αμέσως μια επιχειρησιακή ομάδα, εξειδικευμένες υπηρεσίες και μονάδες έκτακτης ανάγκης στο σημείο. Απέκλεισαν την περιοχή. Οι αξιωματούχοι ανέπτυξαν επίσης ειδικούς από τη Μονάδα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και εκπροσώπους της Διεύθυνσης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης του Όρχεϊ για να αξιολογήσουν τους πιθανούς κινδύνους και να διενεργήσουν αρχικές έρευνες στο σημείο.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό δεν προκάλεσε τραυματισμούς. Το υπουργείο Άμυνας της Μολδαβίας υπενθύμισε ότι την ίδια νύχτα η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Ουκρανία.

During the Russian attack on Ukraine, a drone crashed in Moldova. Its fragments were found in agricultural land near the village of Lopatna.



The Moldovan Ministry of Defense did not specify which side owned the drone, only stating that its fragments were currently being… pic.twitter.com/UFR6Gxdlw0 June 8, 2026

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών της Μολδαβίας καταδίκασε το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το απειλή για την εθνική ασφάλεια και παραβίαση της κυριαρχίας της χώρας.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το συμβάν «καταδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που δημιουργεί για την περιφερειακή ασφάλεια ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

Οι έρευνες για την ταυτοποίηση του εναέριου οχήματος και τα ακριβή αίτια του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η ανακοίνωση της Λετονίας

Παράλληλα, οι ένοπλες δυνάμεις της Λετονίας εξέδωσαν τη Δευτέρα προειδοποίηση για επικείμενη αεροπορική επιδρομή για τις ανατολικές περιοχές που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Τουλάχιστον ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) επιβεβαιώθηκε ότι εισήλθε στον λετονικό εναέριο χώρο από τη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του στρατού στο Reuters.