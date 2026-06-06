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Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας Heorhii Tykhyi με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε τη λύπη του για το συμβάν με το θαλάσσιο μη επανδρωμένο ουκρανικό σκάφος που βρέθηκε στη Λευκάδα και ανέφερε ότι “ήταν αποτέλεσμα των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας”.

Συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος του ουκρανικού Υπ.Εξ σημειώνει:

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“Με αφορμή το περιστατικό που αφορά το θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος (sea drone) το οποίο εντοπίστηκε κοντά στο ελληνικό νησί της Λευκάδας, η ουκρανική πλευρά εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για τη σταθερή υποστήριξη που παρέχουν στη χώρα μας από τις πρώτες κιόλας ημέρες της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής. Η Ουκρανία αποδίδει ιδιαίτερη αξία στις φιλικές σχέσεις που διατηρεί με την Ελλάδα.

Καθώς οι σύγχρονες προκλήσεις για τη διεθνή και περιφερειακή ασφάλεια, και ιδιαίτερα για τη θαλάσσια ασφάλεια, καθώς και οι δραστηριότητες του ρωσικού «σκιώδους στόλου» αποτελούν κοινή ανησυχία τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ουκρανία, η Ουκρανία υπογραμμίζει την προσήλωσή της στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και στις αρχές της ασφάλειας της πολιτικής ναυσιπλοΐας, επισημαίνοντας το ενδιαφέρον της να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, η ουκρανική πλευρά εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό, τονίζοντας ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας.

Η ουκρανική πλευρά είναι πεπεισμένη ότι το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως και αντίστοιχα συμβάντα σε άλλες περιοχές, καταδεικνύει ότι η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα εναντίον της Ουκρανίας συνιστά απειλή όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για γειτονικά φιλικά κράτη, την Ευρώπη και τη διεθνή κοινότητα συνολικά.

Η Ουκρανία παραμένει προσηλωμένη, από κοινού με την Ελλάδα, στην περαιτέρω εμβάθυνση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας και στην ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος”.